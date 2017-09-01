Особенности национальной конкуренции

Опубликованная Национальная программа развития конкуренции и государственной помощи и план мероприятий до 2020 года получили свой официальный статус. Документ четко обозначил проблемы и способы либерализации отечественной экономики.

Настолько четко, что в реализацию поставленных задач в течение следующих трех лет верится с трудом – открытые рынки, добросовестная конкуренция, справедливые цены и довольные потребители. Разве это все про нас?

Нет ничего нереального, считает председатель Пленума Совета по конкуренции Виорика Кэраре. С экономической точки зрения актуальность разработки и реализации этого документа следует из необходимости открытия секторов экономики для конкуренции, повышения уровня прозрачности и доступности рынков, эффективного использования государственных ресурсов. Если все задачи этой Программы будут выполнены, либерализация экономики достигнет желаемого уровня уже к 2020 году. И это почувствует каждый из нас.

«В Программе намечены две специфические задачи и совокупность мероприятий, которые необходимо выполнить для решения этих задач, а также ожидаемые результаты и показатели эффективности. Но очень важно понимать, что либерализация экономики - это задача всего общества. Без совместных усилий всех государственных органов, профессиональных участников рынков товаров и услуг, простых потребителей поставленные цели неосуществимы. Как бы ни был силен антимонопольный орган, как бы далеко ни простирались его полномочия, он не может сам по себе обеспечить лояльную конкурентную среду в стране», - считает Виорика Кэраре.

Выявление проблем, по словам председателя, служит отправной точкой всех намеченных в документе мероприятий. И этому посвящено основное внимание. В сжатом виде существующие на данный момент проблемы, препятствующие динамичному и эффективному экономическому развитию, можно разделить на три группы – это чрезмерная зарегулированность и барьеры для входа на рынок, низкий уровень конкурентной культуры и явления, препятствующие конкуренции, которые условно можно отнести к политике государства в регулируемых секторах экономики.

Проведенные исследования Советом по конкуренции и Всемирным банком показывают, что самыми проблемными остаются регулируемые сектора экономики. Это оптовая и розничная торговля, банковский, энергетический, страховой рынки, телекоммуникации, почтовые услуги, транспорт, фармацевтика. Обязательство, взятое в рамках подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, о либерализации и дерегулировании рынков для повышения конкурентоспособности национальной экономики ложится на все органы государственной власти, которые в рамках плана действий должны будут предложить свое решение для развития конкурентной среды.

Показатель оценки регулирования рынка товаров (РРТ), приняый в государствах–членах Организации экономического сотрудничества и развития, отражает воздействие на конкуренцию различных нормативных актов и существующих подходов, с учетом ряда характеристик основных отраслей экономики. Насколько всеобъемлющим является регулирование и насколько сильно вмешательство государства в деятельность секторов экономики, настолько увеличивается абсолютное значение показателя РРТ в стране. Его среднее значение для государств–членов ОЭСР сократилось с 2,2 балла в 1998 г. до 1,3 балла в 2008 г. (от 6 баллов – отсутствие конкуренции и чрезмерная зарегулированность экономики до 0 баллов – экономика, открытая для действия свободной конкуренции).

Оценка показателя РРТ для Молдовы в 2016 г. определила его значение в 2,48 балла. Государственная политика регулируемых секторов, доля госсектора в экономике, барьеры входа на те или иные рынки, ценовая политика и правила государственных закупок – вот те точки приложения сил, на которых фокусируется документ, чтобы снизить показатель РРТ.

Инвесторы планируют свою деятельность, ориентируясь на статус ключевых должностных лиц, тогда, когда экономическая и политическая стабильность находятся на критическом уровне, как в Молдове. Поскольку окупаемость первоначальных инвестиций зависит от уровня цен и издержек, минимальным требованием является период окупаемости инвестиций, не превышающий 2 года (в нестабильных политических условиях), тогда как в благоприятной политической среде этот период может составлять 8–10 лет. Если потенциальные инвесторы не в состоянии осуществить такие расчеты, вход на рынок видится деловому сообществу нецелесообразным, говорят эксперты.

Добавляет головной боли политика регулируемых секторов. Мировая практика по мере развития технологий все больше отходит от «теории естественных монополий» и «необходимости государственного контроля» в сторону целесообразности, по крайней мере частичного, открытия таких рынков для конкуренции. Кроме того, существующая нормативно-правовая база ограничивает на некоторых рынках число конкурентов, которым разрешено ведение бизнеса, предоставляя исключительные права определенным предприятиям. Тем самым создаются предпосылки для переноса влияния с регулируемых рынков, где они осуществляют деятельность, на рынки, открытые для конкуренции.

Еще одна важная сфера развития конкурентной среды – госзакупки. Помимо тех усилий, которые сейчас предпринимаются, важным вопросом является то, что государственные закупки в сфере коммунальных услуг остаются практически нерегулируемыми, а правовая база, регулирующая концессии и ЧГП, требует пересмотра.

Следующая группа проблем конкурентной среды касается антиконкурентного поведения. В том числе противозаконная и неправомерно используемая государственная помощь. Только в 2016 г. Совет рассмотрел 20 случаев нарушения законодательства в области конкуренции, 31 случай нарушения законодательства в области рекламы, из которых завершил рассмотрение 27 случаев, еще 60 находятся на рассмотрении.

Существует ряд инструментов, облегчающих процесс расследования, в том числе механизм выявления антиконкурентных соглашений с использованием политики снисхождения. Данная политика позволяет предприятиям, вовлеченным в антиконкурентное соглашение, получить иммунитет и полное (частичное) освобождение от оплаты штрафа. Однако практическая реализация такой политики является проблематичной из-за существования положений статьи УК 246 «Ограничение свободной конкуренции путем заключения незаконного соглашения…». Она предусматривает штраф от 1350 до 2350 условных единиц или лишение свободы на срок до 3 лет.

Зная об этой статье, должностные лица не решаются воспользоваться правом на снисхождение. В некоторых странах используется механизм информаторов, который задействует различные методы сотрудничества органов по конкуренции с информаторами для доказательства существования антиконкурентных соглашений между предприятиями, в том числе путем доступа к защищенным веб-страницам. В таком случае информаторы освобождаются от уголовной ответственности, а в некоторых странах (например, в Венгрии) поощряются финансовым вознаграждением.

Меры государственной поддержки, влияющие на конкурентную среду, также под контролем антимонопольного органа. Так, за 2011–2015 гг. сообщалось более чем о 600 мерах поддержки, предоставленных предприятиям поставщиками государственной помощи. Объемы господдержки показали колеблющуюся динамику, увеличившись с 4 256,96 млн леев в 2011 г. до 5 455,78 млн леев – в 2015 г., т. е. рост составил 28%. Наибольшая доля пришлась на налоговые льготы, наиболее пагубные для конкурентной среды, которые составили 78% от общего объема госпомощи. Тогда как 70% государственной помощи должно предоставляться в форме бюджетных затрат и 30% – в форме отказа от бюджетных доходов.

Таким образом, первой специфической задачей к 2020 году станет открытие секторов экономики для конкуренции и снижение значения показателя РРТ с 2,48 в настоящее время до 1,55. Во-вторых, создание действенного механизма предоставления и мониторинга государственной помощи для уменьшения доли государственной помощи в ВВП до 1%. В то же время, Совет по конкуренции при содействии партнеров по развитию определил несколько важных с точки зрения конкуренции секторов экономики, которые подвергнутся анализу на предмет присутствия антиконкурентных барьеров и норм. Так, исследования будут проводиться в следующих секторах: страхование; рынок услуг автобусных пассажироперевозок; услуги аэропортов и авиации; банковский сектор; фармацевтический сектор; рынок пшеницы и зерновых; рынок подсолнечника; рынок сахара; рынок пестицидов; государственные закупки.