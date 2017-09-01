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Поставщики лекарств проигрывают

№ 31 (1197) 01 September 2017

Высшая судебная палата оставила в силе прошлогоднее решение Пленума Совета по конкуренции, который квалифицировал действия предприятия «R&P Bolgar Farm», как нарушающие закон «О конкуренции».

 

Напомним, что в апреле прошлого года антимонопольное ведомство санкционировало 6 поставщиков лекарств для медицинских учреждений страны, которые не выполнили свои контрактные обязательства и сорвали плановые поставки лекарственных средств. Это компании «Esculap-Farm», «Dita EstFarm», «Medeferent Grup», «SanFarm-Prim», «Metatron» и «R&P Bolgar Farm». Действия предприятий, по вине которых медицинские учреждения испытали острую нехватку лекарств, были квалифицированы, как злоупотребление доминирующим положением на соответствующем рынке, и санкционированы наложением штрафов на общую сумму 17,4 млн леев.

 

Окончательное решение судебные инстанции вынесли пока только по поводу одного из поставщиков, который оспорил решение антимонопольного органа. По решению Высшей судебной палаты от 16 августа 2017 года, протест компании «R&P Bolgar Farm» был отклонен, как необоснованный.

 

Суд признал, что во время подписания контракта с IMSP Ialoveni District Hospital компания «R&P Bolgar Farm» не приняла во внимание необходимые условия для импорта и проверки качества лекарственных средств, а также регистрацию их цен. Компания держала лекарства на складе, но не доставляла их в медицинские учреждения, создав искусственный дефицит. Компания не представила никаких доказательств, подтверждающих, что ее действия были оправданными, объективно необходимыми, что могло бы компенсировать антиконкурентные последствия ее поведения.

8310 Автор: Соб. инф.
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