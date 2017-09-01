Мед нового сезона: дешевый оптом, дорогой – в розницу

На пороге осени - то есть, активного периода реализации меда – молдавские пчеловоды оказались с «разбалансированным багажом»: сравнительно небольшое количество продукции и сниженные цены.

По мнению зампредседателя Национальной ассоциации пчеловодов РМ Андрея Загоряну, валовой медосбор-2017 в стране, вероятнее всего, будет мало отличаться от прошлогоднего – 2,5-3 тыс. тонн, или чуть ниже. К этому результату пчеловоды идут «извилистым путем». Перезимовка прошла не самым лучшим образом. Уже в декабре появились сообщения о случаях гибели пчел. После зимы, по экспертным оценкам, количество пчелосемей в Молдове сократилось на 20-30%. То есть, падеж пчел значительно превысил «средненормативные» 10-15%. В связи с чем пчеловоды предположили, что этот обстоятельство приведет к пропорциональному сокращению медосбора-2017.

Но и прогнозируемый спад производства меда был скорректирован в негативную сторону после апрельской погодной аномалии – снежная буря случилась в период цветения фруктовых садов и акации. В результате, по наблюдениям пчеловодов, первый медосбор был в целом слабый: в большинстве районов майского и, особенно, акациевого меда, было получено примерно на 50-70% меньше, чем в прошлом году. Правда, в отдельных районах потери были существенно ниже.

Второй медосбор (конец лета – первая половина осени) по крайней мере, начался хорошо, и, вероятно, существенно превысит прошлогодний. Его основа – цветочный (полифлерный) мед, в составе которого основной компонент – мед с подсолнечника. Пчеловоды отмечают, что медосбор с этой основной технической сельхозкультуры в нынешнем году на удивление хороший, в отличие от двух предыдущих лет.

Почему в текущем году результат превзошел ожидания, специалисты однозначный ответ не дают. Предполагают, что позитивную роль сыграла сумма факторов: благоприятная комбинация погодных условий в период цветения подсолнечника, а также, возможно, изменившийся сортовый состав, преобладание в нем гибридов с более высоким потенциалом медоносности. В результате, объем производства в среднем по сектору приблизится к неплохому показателю прошлого года. Впрочем, как считает пчеловод Александр Федюк (Теура Ноуа, Сынжерей) ситуация еще может измениться: если сентябрь окажется дождливым и прохладным, активность рабочих пчел снизится.

Так или иначе, но умеренно позитивные предварительные результаты, как предполагают пчеловоды, влияют на ценовую конъюнктуру внутреннего рынка. Закупочные цены заготовителей-экспортеров на полифлерный мед по сравнению с прошлогодним уровнем снизились – с 36-38 леев/кг до 34 леев/кг. По мнению молдавских пчеловодов, на уровень внутренних оптовых цен «давит медовый бум на Украине».

Действительно, сложно не заметить сообщения украинских СМИ о том, что в первом полугодии 2017 по сравнению с тем же периодом прошлого года страна удвоила экспорт меда – почти до 30 тыс. тонн. Правда, основная доля поставок украинского меда – и в физическом, и в стоимостном выражении – пришлась на США, в меньшей мере – на рынок Евросоюза. Представители ФАО отмечают в этой связи, что Украина очень быстро выбрала всю годовую квоту (5 тыс. тонн) на экспорт меда на европейский рынок. Уполномоченные властные организации страны намерены инициировать переговоры о поставках меда в ЕС до конца текущего года в льготном режиме сверх квоты. Если процесс завершится успешно для украинской стороны, то, возможно, ситуация на европейском рынке для поставщиков меда из Восточной и Южной Европы изменится.

Пока же, как считает Сергей Быздыга, руководитель компании IM «Bienenhaus» SRL, тренд на ослабление цен на европейском рынке меда формируется за счет внутренних факторов: высокое производство майского (акациевого) меда в Венгрии и ряде других стран Евросоюза, позитивный прогноз на второй медосбор. Соответственно, экспорт молдавского меда в ЕС (он осуществляется в свободном, льготном режиме – квотами не ограничен) будет зависеть от того, смогут ли экспортеры органично вписаться в складывающуюся ценовую конъюнктуру. Ждать ее резкого улучшения в текущем году не приходится: при прогнозируемом увеличении предложения спрос на мед на европейском рынке стабилен – существенно не вырос.

В такой ситуации молдавские пчеловоды, видимо, пытаются «выровнять» свое пошатнувшееся финансовое положение за счет увеличения розничных цен на продукцию. Традиционно «ценовым маркером» розничного рынка и для производителей, и для потребителей считаются плановые выставки-ярмарки. Одна из первых в сезоне – это ярмарка, проводимая в Кишиневе в конце второй декады августа (приурочена к национальному «дню пчеловода» - 19 августа). В нынешнем году, по данным отраслевой ассоциации, в праздничной ярмарке приняло участие около 30 пчеловодов. Однако весь товар не был распродан, покупателям он показался дорогим: акациевый мед предлагался по цене не ниже 110 леев/кг, цветочный – не ниже 75 леев/кг.

Пчеловоды отмечают, что в текущем сезоне в продаже на розничном рынке будет немало односортового меда, в частности, из ароматических и лекарственных растений: лаванда, календула, шалфей, фацелия, донник. При этом, в условиях летней засухи продукты второго медосбора получаются более зрелыми – плотными, ароматными, с ярко выраженными вкусовыми нюансами. Что важно для конечного потребителя. Но не слишком ценно для оптовиков-экспортеров, их больше интересует гомогенность больших партий меда.