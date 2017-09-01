Оценить по правилам

Вступили в силу критерии оценки заявок на предоставление субсидий сельхозпроизводителям, установленные министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Критерии будут применяться к проектам аграриев, претендующим на субсидии по т.н. стимулирующим «субмерам»: инвестиции в производство овощей и фруктов в закрытом грунте (теплицы, солярии, тоннели); инвестиции в оборудование и технологическое обновление животноводческих ферм; инвестиции в развитие инфраструктуры послеуборочной обработки и переработки, а также инфраструктуры села. При этом установленные критерии оценки распространяются на инвестиционные проекты, бюджет которых превышает 0,5 млн леев.

Проекты указанной выше специализации оцениваются по следующим параметрам. Первый - срок окупаемости инвестиции. Второй - размер капиталовложений, осуществленных в сельскохозяйственный объект. Третий – степень оснащенности этого объекта передовыми технологиям. Четвертый – уровень устойчивости бизнеса. Пятый - соотношение между собственными и заемными средствами, вкладываемыми в реализацию проекта. Шестой – наличие экспортного потенциала. Седьмой - увеличение количества рабочих мест, дополнительно создаваемых в результате инвестиций. Восьмой - отсутствие задолженностей перед бюджетами всех уровней. Девятый - география проекта. Десятый - вовлечение молодежи и женщин в сельхозпроизводство.

По каждому из критериев проект оценивается по балльной шкале – от 1 до 10 пунктов. Например, в рамках критерия «срок окупаемости инвестиции», максимальное количество баллов начисляется, если проект окупается менее, чем за (сезон) работы производственного объекта, 8 пунктов – за 1-3 года, 6 пунктов – за 4-5 лет, 4 пункта – более этого периода. По второму в иерархии критерию – сумма инвестиций –получают большее количество баллов высоко бюджетные проекты. Так, в 10 пунктов оцениваются проекты в сумму более 3 млн леев; проекты на 2-3 млн леев – 9 пунктов; 1-2 млн леев – 8 пунктов; до 1 млн леев – 7 пунктов и т.д.

Приказом по минсельхозу определенно, что проект претендента на субсидию может набрать максимально 95 баллов в случае оптимального соответствия всем установленным критериям оценки. А проекты, набравшие в общей сложности менее 50 баллов, должны быть отклонены, как недостаточно обоснованные и надежные.

Оценивать проекты сельхозпроизводителей, претендующих на получение субсидий, будет специальный комитет, создаваемый в рамках Агентства по интервенциям и субсидиям в сельском хозяйстве (AIPA), подведомственное «укрупненному» минсельхозу.