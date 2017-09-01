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Молдова без чумы

№ 31 (1197) 01 September 2017

В Молдове нет ни одного очага Африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в последнем отчете об эпизоотической ситуации в РМ Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA)

 

В августе, правда, зафиксирован случай заболевания свиней в районе Единец с подозрением на АЧС, однако лабораторный анализ проб показал отрицательный результат Несмотря на это, сотрудники ANSA проводят мониторинг корпоративных предприятий, небольших животноводческих ферм, домашних хозяйствах и популяции диких кабанов

 

В районах, где в прошлом году отмечались очаги АЧС, также ведется наблюдение за популяцией домашних животных и диких кабанов, которое продлится минимум 12 месяцев

 

Всего с сентября 2016 г в Молдове зафиксировано четыре вспышки АЧС - по одной в селах Мошана и Чернолеука Дондюшанского района, а также в Рубленица Сорокского района и Братушаны Единецкого района Все четыре очага успешно ликвидированы.

 

Несмотря на отсутствие заболевания на территории Молдовы, республика находится в зоне повышенного риска, поскольку больше всего очагов АЧС в европейском регионе зафиксировано в Украине. Более того, во всех четырех случаях появления АЧС в РМ связанно с ввозом зараженного мяса из Украины

5280 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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