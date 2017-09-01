Правила обустройства «Старого Орхея»

Природно-историческую жемчужину Молдовы «Старый Орхей» в ближайшие годы ждет преобразование. План обустройства территории заповедника разработан проектным институтом Urbanproiect совместно с министерством образования, культуры и исследований.

Как рассказал «ЛП» вице-министр профильного министерства Георге Постикэ, этот документ должен стать основополагающим для заповедника. В последний раз такой документ был разработан в 1980 году, но фактически в начале 1990-х годов потерял свое значение. С момента образования комплекса «Старый Орхей» в 1968 году многое изменилось. Была значительно расширена территория заповедника, тогда он занимал около 300 га. Согласно закону «О создании культурно-природного заповедника «Orheiul Vechi» от 4 декабря 2008 года, его территория стала составлять 11 тыс. га (сам заповедник занимает 5 тыс. га, защитная зона вокруг - еще 6 тыс. га).

Но сегодня фактически нет документа, который регулировал бы всю связанную с ним деятельность.

«В современных условиях нужен новый концептуальный подход к решению проблем заповедника, - говорит Георге Постикэ. - Здесь расположено охраняемое государством культурное наследие - археологические и исторические памятники. Сохранилась оригинальная т.н. каменная архитектура. Кроме того, существует хорошо законсервированное нематериальное культурное наследие – традиционные промыслы и занятия местного населения. Важной остается и задача охраны природного наследия - особенностей местного рельефа, многочисленных лесных массивов, в которых сохранилась многообразная флора и фауна, занесенная в Красную книгу РМ. Вся эта культурная и природная среда нуждается в особом подходе».

В последние 10-15 лет в зоне «Старого Орхея» активно развивается туризм, строятся агропансионаты, создается соответствующая инфраструктура. Число туристов растет из года в год. С одной стороны, это хорошо. Но хорошо известно, что любое проникновение человека в зону заповедника оставляет следы негативного воздействия. В этой связи было необходимо разработать определенный механизм, который воспрепятствовал бы разрушительным процессам.

Но главное - это зона, где проживает местное население, и его интересы необходимо было сочетать с интересами сохранения культурного и природного наследия. Таким образом, чтобы культурное наследие работало на интересы местных жителей, а они, в свою очередь, были заинтересованы в сохранении этого наследия. Но в условиях, когда нет основополагающего регулирующего документа, эти проблемы решаются трудно.

Поэтому министерство совместно с проектным институтом решило заняться этой проблемой. Агентство США по международному развитию (USAID) выделило на работу грант в размере $25 тыс.

В течение года была разработана проектная документация обустройства территории заповедника на площади 8 тыс. га, которая охватывает населенные пункты трех районов: Требужень, Бутучень, Моровая, Иванча и Суслень (район Орхей), Холеркань (район Дубэсарь), и Машкэуць (район Криулень). В этой связи важно было найти механизмы для общей координации и взаимодействия.

Разработано также Положение о зонировании заповедника «Orheiul Vechi», которому предстоит сыграть важную роль в перспективе. Специалисты института Urbanproiect сделали глубокий анализ социально-экономических процессов в заповеднике, анализ культурного наследия всего региона, и на его основе подготовили предложения, которые должны быть внедрены в жизнь течение последующих 10 лет.

Согласно Положению о функциональном зонировании, вся территория заповедника разбита на зоны. Самая важная по значению включает в себя памятники истории и археологии. Они составляют костяк заповедника, имеют особый статус и находятся под особой охраной. Выделены зоны сельские, зоны за пределами села. В каждом конкретном случае Положением зафиксировано, что можно и что нельзя осуществлять в той или иной зоне. Особый статус получили и территории с археологическим потенциалом, на них, например, распашку разрешено проводить не глубже 35-40 см, что фактически исключает новое строительство

В селах на территории заповедника сохранилась традиционная крестьянская каменная архитектура, интересные дома, ворота. В их отношении установлены четкие правила, какие подлежат реставрации, какие ремонту, а в каких случаях возможно новое строительство. Если памятник имеет архитектурное/историческое значения, предписаны ограничения при его реставрации, установлен режим высотности, перечень материалов, которые можно использовать. В некоторых зонах допускается использование современных строительных материалов, в других - только традиционных. Главное, чтобы люди, проживающие в зоне заповедника, это хорошо знали и понимали.

Документ содержит и меры противодействия разрушению природного и культурного наследия. Ведь ландшафт должен быть сохранен в том первозданном виде, в котором он нам достался. Это важно. Известно, что в течение примерно 20 лет широко процветала деятельность по добыче декоративного камня, что разрушало природный ландшафт. Правда, в последние 5-7 лет эти процессы прекратились. Но свой вред они нанесли, определенные части скал были разрушены.

«С утверждением плана обустройства заповедника мы получим документ, который поможет регулировать экономические и культурные и процессы, развитие туризма и индустрии развлечений, - отмечает Георге Постикэ.- В последние годы стало популярным проводить в «Старом Орхее» различные культурные мероприятия. Но надо понимать, что концентрация в этой ограниченной зоне большой массы людей несет угрозу природному ландшафту. Поэтому необходимо было установить правила и для этой сферы использования заповедника».

Кроме людей, свою лепту в разрушение ландшафта вносят и природные силы - ветер, дожди, землетрясения.

«Для ЮНЕСКО мы разработали специальное досье, где проанализировали разрушительные процессы, как со стороны человека, так и природы. И предложили комплекс мер для уменьшения этого риска, рассказывает г-н Постикэ. – Так, необходимо вести постоянный мониторинг скальных комплексов, в которых находятся подземные церкви, монастырские кельи и т.п. В настоящее время идет работа над проектом по укреплению скалы, где находится подземная церковь Пештере, а также на месте подземного монастыря «Пыркэлаб Босия».

После утверждения документа появится механизм, который позволит сохранить культурное и природное наследие, который в то же время будет способствовать развитию деятельности экономических субъектов, осуществлять социальные и экономические проекты. В процессе разработки документ обсуждался с местными властями и жителями, их мнение было также принято во внимание.

На основе Плана обустройства территории заповедника будут внедряться конкретные проекты. Например, назрела необходимость строительства новой дороги через село Бутучень, старая в очень плохом состоянии. Но прежде надо отремонтировать канализационные сети. Вдоль дороги в с. Бутучень стоят столбы с многочисленными проводами электро и телефонной связи и т.п. Визуально они нарушают вид ландшафта, поэтому воздушные сети необходимо убрать под землю. В 2017 году разрабатывался проект прокладки газовых сетей к селам Бутучень и Требужень от с. Иванча. Первоначально наземные сети должны были пролегать через средневековый город. Ученые воспротивились такому варианту, в результате газопровод проложили под землей.

Многие исторические памятники сегодня обитаемы, в них живут люди. Но как объяснить сельскому жителю, что его дом нельзя перестраивать, нельзя использовать современные стеклопакеты или черепицу. Чтобы сохранить традиционную архитектуру старых домов, их владельцев необходимо заинтересовать в реставрации, найти и привлечь со стороны проекты, чтобы помочь решить эту проблему. Чтобы они были заинтересованы в консервации объектов культурного наследия, которое досталось им от предков. Для этого необходимо широкое обучение и разъяснение, чтобы жители понимали, что сохранение и правильное использование этих объектов им выгодно. Что это будет способствовать привлечению туристов в село, расширению туристического бизнеса, созданию для сельчан новых рабочих мест.

Заповедник состоит из музейного комплекса «Orheiul Vechi», имеющего статус историко-археологического заповедника, созданного в соответствии с Постановлением № 77 Совета Министров Молдавской ССР от 15 марта 1968 года; ландшафтного заповедника «Требужень», созданного как составная часть фонда природных территорий, охраняемых государством; лесных массивов, находящихся в ведении Агентства «Moldsilva»; земель, пастбищ и дорог близлежащих сел; частных агротуристических пансионатов и туристических вилл.