Обманчивый рост

Судя по данным статистики о вводе в эксплуатацию жилья за первое полугодие 2017 года, в Молдове вновь строительный бум. В целом по стране введено в строй 4102 единиц жилья или 327,5 тыс. кв. м, что на 34,3% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе квартир в многоэтажных домах – 3654 или 260,3тыс. кв. м (рост по сравнению с первым полугодием прошлого года 163,6%). Индивидуальных домов, правда, стали строить меньше почти на 20%.

Основная доля в приросте готового жилья приходится на Кишинев – 86%. В столице введено в эксплуатацию 3602 единицы жилья или 281,5 тыс. кв. м. Увеличение жилой площади составило 43,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года (196 тыс. кв. м). Если сравнивать по числу введенных квартир, то прирост еще больше - 65%. Но он получен, по мнению специалистов, за счет уменьшения средней площади строящихся квартир. В 2016 года она составляла 90 кв. м, а в 2017 – только 78 кв. м.

В то же время, данные об объеме выполненных строительными организациями работ по стране за первое полугодие свидетельствуют, что в новом строительстве наблюдается спад на 6% по сравнению с прошлым годом. И только в сфере капитального и текущего ремонта зафиксирован рост - 133,1% и 113,6% соответственно. В сфере жилищного строительства объем работ сократился на 1,2%.

Откуда, спрашивается, бум в завершении жилых новостроек? Эксперты отмечают, что в последние годы увеличились сроки возведения жилых домов. То, что раньше строили за 12 месяцев, сегодня тянется по полтора года. Видимо, у строителей накопился значительный задел начатых в прошлые годы строек, и в первом полугодии т. г. они просто завершали отделочные и финишные работы.