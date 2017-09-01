Лучшие в Гагаузии: промышленность

В июне 2017 года в Комрате подвели итоги конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2016 года». Были названы руководители предприятий автономии, добившихся самых заметных успехов в 29 номинациях. Вместе с администрацией АТО Гагаузия мы решили рассказать подробнее о компаниях, работающих в различных отраслях, с точки зрения их вклада в экономику всей страны, региона и населенных пунктов, в которых они осуществляют свою деятельность.

Начать решили с промышленных предприятий, чтобы хоть немного развенчать достаточно популярную точку зрения, что в Молдове вообще не осталось промышленности.

Tomai-Vinex,

лучшее предприятие в винодельческой отрасли

Виктор Топчу

«До 1998 года здесь был обычный винпункт, - рассказывает менеджер предприятия Виктор Топчу. – Производили виноматериалы и отпускали их наливом. В 1998 году появился стратегический инвестор, началась коренная реорганизация предприятия. Был «с нуля» построен цех розлива и закуплена итальянская линия мощностью до 1 млн бутылок в месяц, обновлен технологический парк: закуплено новое оборудование, емкости из нержавеющей стали и пр. Лаборатория была переоснащена современными приборами, обеспечивающими высокую точность исследований.

В настоящее время SC Tomai-Vinex SA производит более 100 наименований сухих, полусладких и десертных вин, продает их на местном рынке и экспортирует. Основа - замкнутый цикл производства (от выращивания винограда до производства готовой продукции), что позволяет производить вино постоянно высокого качества. Чтобы поддержать эту основу, был принят план, согласно которому каждый год высаживается минимум 20 га виноградников. В настоящее время у Tomai-Vinex собственных виноградников 150 га. В основном это плантации европейских сортов для производства высококачественных вин. Одной из главнейших задач, которую ставит перед собой предприятие, является развитие виноградарства и виноделия на основе современных технологий. С этой целью на Tomai-Vinex был приобретен полный комплект немецкой, чешской, а также молдавской современной техники для полноценного ухода за виноградными насаждениями. Еще предприятие кредитует владельцев 350 га виноградников с тем, чтобы осенью иметь необходимое сырье.

«Практика показывает, - говорит Виктор Топчу, - что от владельцев плантаций, которым помогли приобрести все необходимое для своевременного ухода за виноградниками, сырье обычно поступает более высокого качества, чем от частных лиц. А качество имеет для нас первостепенное значение».

Томайские вина экспортируются более чем в 15 стран мира. Стратегическим партнером является Белоруссия, туда предприятие отправляет и бутилированные вина, и продукцию наливом, - на Минский завод игристых вин.

«В течение 10 лет работаем с европейскими странами, - расширяет географию Виктор Топчу. – В Румынии прочно утвердились на полках некоторых торговых сетей. В Турции присутствуем в магазинах Metro. Кроме того, частное лицо открыло фирменный магазин «Томай» в центре Анкары, в котором продаются только высококачественные вина».

Есть небольшие, но стабильные поставки в Китай. В 2015 отправили в Поднебесную первый контейнер, в 2016 удалось заключить договоры еще с несколькими местными покупателями, это направление также считается стратегическим. Ну и, естественно, Tomai-Vinex отправляет свою продукцию в Россию, Кыргызстан и Казахстан, причем, в основном, в бутилированном виде.

На предприятии постоянно работают 150 человек, в сезон уборки винограда их число возрастает до 250, зарплаты выплачиваются без задержек.

В ближайшие дни будет выпущена новая серия высококачественных вин из винограда урожая 2009 года. Сначала вся продукция пойдет на местный рынок.

Vitapharm-Com.

Лучшее предприятие в сфере медицинской и фармацевтической деятельности

Молдавско-американская фармацевтическая компания Vitapharm-Com была образована в 2003 году, как правопреемник американской компании Vitapharm. СП расположено в Комрате и занимается производством медицинских препаратов и биологически активных добавок к пище. На предприятии работают 43 человека.

Сергей Кроитор

«Vitapharm-Com - это команда опытных специалистов-профессионалов в области фармацевтики, организации производства и управления, маркетинга и логистики, работающих над созданием высокоэффективных продуктов для людей, живущих в XXI веке, - рассказывает директор компании Сергей Кроитор. - Наши препараты сочетают в себе волшебную силу природы, энергию солнца, деревьев и лечебных трав, а также эффективность высококачественных синтетических медикаментов, полностью отвечающих требованиям современного потребителя».

На данный момент компания выпускает на рынок более 60 препаратов. Часть из них являются высококачественными дженериками, остальные – уникальные и оригинальные продукты собственной разработки.

Помимо импортируемого сырья, предприятие ежегодно закупает у местных производителей порядка 100 тонн винограда для производства концентрата, который затем используются для изготовления сиропов - как лекарственных средств, так и БАДов.

«Можно отметить, - продолжает Сергей Кроитор, - что на Юге Молдовы выросло современное, перспективное фармацевтическое предприятие. Продажи только на местном рынке превышают 1 млн евро в год. Продукция уже экспортируется в Румынию, Азербайджан и Грузию, с нарастающим трендом продается за рубежом. В сентябре начнутся поставки в Туркменистан. Также идет регистрация в Узбекистане и для всех стран ЕАЭС».

В Vitapharm-Com заслуженно гордятся своими разработками препаратов на натуральной основе: Гемогловит, Гемоглобин плюс, Биозар, Биорозмарин, Биогерань, Ламивит. Здесь считают, что это часть совсем другой концепции лечения и профилактики многих болезней.

«В нашей стране не все до конца понимают суть понятия «натур-продукт», - считает Сергей Кроитор. - Наша компания активно пропагандирует натуральные препараты, как возможность предотвратить заболевание. Это не просто, но мы рады тому, что современные врачи Молдовы понимают, что лечение натуральными препаратами хотя и более длительное, но эффективное и практически не имеет побочных явлений для пациентов, что очень важно. Сегодня весь мир делает ставку на натуральные продукты, и потребление БАДов растет с каждым годом. Мы верим, что наша компания также вносит свой вклад для успешного применения натуральных препаратов на территории нашей страны».

SDS Ekip.

Лучшее предприятие в сфере строительной деятельности

Если предыдущие предприятия производят, то эта компания следит за тем, чтобы у них, а еще у 150 000 жителей Молдовы, всегда были свет и электроэнергия.

SDS Ekip занимается строительством, обслуживанием и ремонтом линий электропередач до 10 кВ в семи районах: Комрат, Чимишлия, Басарабяска, Чадыр-Лунга, Вулканешть, Тараклия, Кахул. В основном, по контракту с Gas Natural Fenosa, пятилетний тендер на который выиграли в 2012 году.

Иван Саранди

Руководит предприятием энергетик с 35-летним стажем Иван Саранди, всю жизнь проработавший в этой непростой отрасли.

«Поначалу у нас складывались не очень простые отношения с поставщиком электроэнергии, - вспоминает директор SDS Ekip. – Нам нужны были квалифицированные специалисты для создания семи бригад в семи районах. И многие работники к нам перешли из Gas Natural Fenosa. Потом, когда там поняли, что в нашем лице они круглогодично имеют серьезную поддержку, все успокоилось, и непростые эти годы мы проработали рука об руку».

А годы, действительно, были непростые. Чего стоят только апрельские снегопады, на две недели оставившие несколько районов без света. Или мощнейшее обледенение три года назад в Кэушень - Слободзее.

«У меня люди тогда спали по несколько часов в сутки, - вспоминает Иван Саранди. – А я по телефону отбивался от всяких начальников Штабов Ликвидации Последствий Аварии, закатывавших истерики не выходя из кабинета. Спрашивал: «А вы выезжали «в поле» к людям? Интересовались, есть ли у них горячая пища и питье, бытовка чтобы просушить вещи и хоть немного поспать?»

Начал формирование бригад Иван Саранди с медосмотра., как того требуют правила техники безопасности. «Тут как: жена – медсестра, принесла с работы справку. Или родственница выписала. А потом с претензиями: как допустили к высотным работам человека с диагностированной эпилепсией (был у нас такой случай, слава Богу, жив остался, поскольку работал по инструкции, закрепив страховочный пояс). Всех отправил в Кишинев, а сейчас ежегодно в Комрате проводим медосмотр за счет предприятия».

Сейчас в SDS Ekip около 100 работников, средняя зарплата за 2016 год 6,5 тыс. леев, она после вычета налогов перечисляется на карточку. Все люди застрахованы от несчастного случая, все экипированы, как требуют нормы для каждого вида работ.

За пять лет SDS Ekip построила в семи районах 175 км воздушный линий (ВЛ) 0,4 кВ; 70 км ВЛ 10 кВ; 39 км кабельный линий; 85 подстанций 10/0,4 кВ.

Кроме этого, постоянно идет замена проводов без изоляции (т.н. «голых» проводов) на старых линиях на самонесущие изолированные провода СИП. Это сильно повышает надежность и безопасность. Ведь, например, «голый» провод во время дождя может дать пробой на дерево даже без контакта с ветками: так за последние годы в районах, обслуживаемых SDS Ekip, погибли лошадь и две коровы. Кроме того, фирма меняет вводы в жилые дома, что также ведет к улучшению электроснабжения.

Сапожник без сапог, - «это не про здесь», как говорят в Одессе. Два года назад Иван Саранди купил в США 9 подержанных электромобилей Nissan Leaf, которые теперь используются разъездными бригадами. Раньше с этой целью эксплуатировались УАЗ, потреблявшие 15 литров бензина на 100 км. Теперь во всех семи районах и на базе в Комрате установлены зарядные устройства, пробег Ниссана на одной зарядке – до 120 км.

«Достигнута экономия, - считает директор. – На топливе: если раньше был расход в переводе на деньги больше 2 леев на километр, то теперь 0,23-0,25 банов. В электромобилях не используются ни масла, на тосол. Вообще ничего не нужно менять, кроме деталей. Однозначно, за такими авто - будущее».

Terra Impex.

Лучшее предприятие в сфере производства промышленной продукции

В 2012 году румынская компания Terra Impex построила в ЗСП «Производственный парк «Валканеш» (Вулканешты) завод по производству армирующей строительной сетки из стекловолокна мощностью 30 млн кв.м в год. На сегодняшний день общий объем инвестиций превысил 5 млн евро. Причем особо стоит отметить, что осуществлялись они на условиях green field, то есть строительство осуществлялось «с нуля».

«Два года назад мы достигли показателя в 25 млн кв.м и удерживаемся на этом уровне, - рассказывает директор предприятия Иван Камбур. – Вся произведенная продукция отправляется в страны Евросоюза: Румынию, Чехию, Словакию, Португалию, Испанию, Венгрию».

В прошлом году объем продаж Terra Impex составил 128 млн леев или половину от всего товарооборота ЗСП «Валканеш», в которой зарегистрированы 24 компании-резидента.

На предприятии работают 210 работников, из них 70% из Вулканештского района, остальные из Кахулского. Соотношение мужчин и женщин – примерно поровну.

«Выпускаемая нами сетка является одним из трех необходимых компонентов для утепления стен зданий, - говорит Иван Камбур. – Другие два, это пенопласт и дюбели, которыми сетка к этому пенопласту крепится. Так вот, в ближайшее время мы начинаем производство полимерных дюбелей».

Для этого предприятие нуждается в расширении. И эту возможность предоставляют ему недавно принятые поправки в Закон о ЗСП «Производственный парк «Валканеш», согласно которым к уже имеющимся двум субзонам добавятся еще две: в мун. Комрат площадью 50,3 га и в г. Чадыр-Лунга (41,96 га). Эти участки привлекательны для потенциальных инвесторов тем, что оба расположены в промышленных зонах и связаны с основной промышленной инфраструктурой. То есть, речь идет об инвестициях типа brown field в районах, в которых имеется достаточное количество квалифицированной рабочей силы и лояльная к инвесторам администрация.

При этом гарантированный срок существования ЗСП был продлен до 37 лет с ранее утвержденных 25.

Avdarma Proect.

Номинация «За наибольший вклад инвестиций в расширение производства»

А это совершенно особенная история о том, как небольшая частная пекарня превращается в многопрофильный бизнес, ставящий небольшое село с тремя тысячами жителей на один уровень с гораздо более крупными населенными пунктами.

Валентина Грек

«Идея открыть пекарню появилась потому, что раньше хлеб в Авдарму привозили из Комрата, - рассказывает директор Avdarma Proect SRL Валентина Грек. – Дорога была в ужасном состоянии, и в непогоду все село оставалось без хлеба. Пекарню Bereket открыли в апреле 2014 года. Тогда в ней было 14 работников. Затем появился кондитерский отдел - мы печем торты, семь видов печенья, кексы, круассаны и рулеты; пельменный отдел – изготавливаем пельмени, вареники четырех видов и лапшу из домашних яиц. Хлеба из муки высшего сорта сейчас выпекается 10 наименований».

На сегодняшний день в пекарне 55 работников, а ее продукция продается не только в Авдарме, но и в 11 населенных пунктах Комратского и Чадыр-Лунгского районов.

«Принимаем участие в тендерах на поставку хлебобулочных изделий детским садам и школам. Иногда выигрываем», - продолжает Валентина Грек.

Одев халаты и бахилы, проходим в пекарню. На фоне современного оборудования несколько странно смотрятся работницы, формующие хлеб вручную. Спрашиваю об этом.

«Мы могли бы автоматизировать производство, но сознательно этого не делаем, - отвечает Валентина. – Ручной труд обеспечивает занятость наших односельчан».

Но не только. Авдарминские пельмени и вареники, слепленные вручную из натуральных продуктов по домашним рецептам, - маленькие-маленькие, какими и должны быть настоящие домашние изделия. И на вкус «как дома». Валентина Грек призналась, что сейчас ведет переговоры с сетью кишиневских магазинов, работающей по самым высоким стандартам. Именно там, считает она, пельмени и вареники «Деревенские» смогут оценить по достоинству, несмотря на то, что сеть продает и собственную аналогичную продукцию, также изготовленную по очень серьезным требованиям.

Управление экономического развития Гагаузии в феврале 2016 года удовлетворило заявку Avdarma Proect на использование торгового знака Gagauz Mallari, - гагаузского Знака качества. Пекарня Bereket стала четвертым предприятием, удостоившимся такой чести. До этого право на использование этого товарного знака получили: компания по производству хлебобулочных изделий Universal COOP, SRL Kivrak - производитель швейной продукции из Чадыр-Лунги и комратское предприятие по пошиву женской одежды Ridiager SV.

Следующим компонентом Avdarma Proect стал банкетный зал на 250 гостей. Обстановка зала и предлагаемый сервис теперь привлекают внимание желающих провести массовое празднование из многих близлежащих населенных пунктов. Соответственно, банкетный зал «прирос» рестораном с летней террасой, который здесь называется по-простому «Шашлычная № 1».

Все эти производства и сервисы располагаются на территории закрытой много лет назад школы. Один из двух двухэтажных учебных корпусов был переоборудован в банкетный зал. Второй (Avdarma Proect решило инвестировать в будущее) после ремонта стал бизнес-центром.

«Пока офисы здесь арендуют только 6 фирм, - говорит Валентина Грек. – Но мы смотрим в будущее с оптимизмом».

Satori-Trans.

Лучшее предприятие в сфере оказания транспортных услуг

«Мы начали работу в декабре 2014 года, - сообщил основатель компании Владимир Кирчу. – На тот момент у нас было несколько большегрузных автомобилей, но они были сданы в аренду. Когда родился этот проект, вовлекли в него и имевшиеся грузовики, и купили новые, взяв кредит в банке».

Теперь у Satori-Trans 11 большегрузных автомобилей и экскаватор. 16 работников. Фирма занимается перевозкой зерновых от крупнейших молдавских производителей на терминал Международного свободного порта «Джурджулешть». А оттуда везут гравий. Большей частью – для строительства дорог.

Например, компании Rutador, которая строит дорогу Кишинев-Хынчешть-Чимишлия-Басарабяска. Или компании Irinda Prim, которая в нынешнем году завершила строительство дороги Ферапонтьевка-Авдарма, на что из фондов Агентства регионального развития Гагаузии было выделено 5 млн леев.

«Теперь этот участок я проезжаю за три минуты, - говорит Иван Саранди, фирма которого зарегистрирована в Авдарме и арендует офис в местном бизнес-центре. – Раньше, даже на внедорожнике, у меня на это уходило не меньше 25 минут».

А Владимир Кирчу задумывается над запуском нового проекта.

«Хочу при Satori-Trans организовать бетонный узел, чтобы производить бетон для жилищного строительства. Мне кажется, что вскоре на рынке возникнет в этом потребность», - сообщил он.