Что нужно знать о винах, произведенных в регионе с защищенным географическим указанием (ЗГУ) «Валул луй Траян»

ЗГУ “Валул луй Траян” - один из четырех географических регионов, участвующих в первом фестивале эно-гастрономических деликатесов регионов Молдовы с Защищенным Географическим Указанием- DeVin&DeGust. Подготовьтесь ко встрече с винами и традиционной кухней этих мест.

Вина региона ЗГУ «Валул луй Траян»: населенные пункты, культурная среда, сорта, любопытные факты

Регион с защищенным географическим указанием (ЗГУ) “Валул луй Траян” включает в себя районы Леова, Кантемир, Кагул, Комрат, Чадыр-Лунга, Тараклия и Вулканешть. Виноградные плантации на юге страны занимают площадь 43000 га и ежегодно расширяются по мере повышения имиджа системы ЗГУ для производителей и потребителей.

Регион получил свое название в честь самого большого и древнего исторического памятника, расположенного на этой территории - Траянова Вала, крепости периода поздней античности, который, по словам некоторых специалистов, защищал римлян от набегов варварских племен, или являлся останками защитных конструкций эпохи императора Траяна. Впервые название “Траянов Вал” встречается в источниках 1489 года.

Регион с защищенным географическим указанием “Валул луй Траян” - это колыбель ликерных вин Молдовы. Их производят в Чумае, Трифешть, Борчаге и Слобозия Маре.

Культурная среда зоны с ЗГУ “Валул луй Траян”

Качество, популярность и органолептические особенности вин с ЗГУ «Валул луй Траян» зависят от совокупности природных и человеческих факторов (почва, климат, педология, сорта, традиции и т.д.), называемых терруаром.

Географически ограниченная область „Валул луй Траян” состоит из 3 микрозон:

Тигечская возвышенность - очень фрагментированный рельеф, максимальная высота 300 м, серые почвы и левигированные черноземы.

Буджакская степь - рельеф, состоящий из долин и оврагов, малопотоковых рек, преобладают типичные черноземы с умеренным содержанием гумуса и карбонатными черноземами. На лугах рек соленые почвы.

Терассы Прута- рельеф, в основном представлен террасами с высотами 200-220 м. Почвами являются литая зола и выщелоченные черноземы.

Хорошо аэрированные, но легкие, низкопродуктивные почвы, обеспечивающие качество и зрелость винограда при уборке урожая.

Специфический климат обеспечивает необходимую инсоляцию, высокие, но умеренные благодаря близости Черного моря и лесных массивов Тигечской возвышенности, температуры.

Исключительное качество винограда и вин обеспечивается человеческим капиталом региона, который гармонично сочетает традиции и рациональное использование новых технологий производства вина.

Наиболее популярные сорта

Вина с ЗГУ “Валул луй Траян” получают из:

сортов черного винограда: Cabernet Sauvignon, Merlot, Saperavi, Feteasca Neagră и Pinot Noir.

сортов белого винограда: Chardonnay, Sauvignon, Muscat Ottonel, Aligote şi Feteasca Regală.

На долю красного вина приходится 60% объема производства, доля белых и розовых вин составляет 35% и 5% соответственно. Одной из основных особенностей является использование разновидностей местных сортов, таких как Feteasca Albă и Feteasca Regală, что придает конечному продукту типичный фруктовый, цветочный и свежий и живой вкус.

Почувствуй разницу

Визуальное и вкусовое оценивание качества вин ЗГУ «Валул луй Траян» происходит следующим образом:

Красные вина: Цвет более интенсивыный, чем в других областях, от гранатового до вишневого, а также фруктовые и пряные ароматы. Богатый вкус благодаря высокой экстрактивности.

Белые вина: изысканные и живые, со сложным и элегантным букетом и свежими фруктовыми нотками. Полный и сбалансированный вкус.

Розовые вина: бледно-розового цвета с оттенками цвета малины и лепестков шиповника. Букету присущи ароматы свежих фруктов на минеральной основе. Мягкий, фруктовый и освежающий вкус.

Игристые вина: золотистого, бледно-розового и рубинового цвета. Невероятно фруктовый и цветочный букет. Округлый вкус. Характерная игристость - обильная пенистость и продолжительное сияние.

Ликерные вина: Золотой цвет, который при созревании становится янтарным (в случае белых вин) и рубиново-гранатовым (для красных вин). Богатый и сложный букет с цветочными и фруктовыми нотками в первые годы старения, при более интенсивном созревании, дополненяется нотками карамели, жареных орехов, шоколада и сладких специев. Непослушный, слегка жгучий, насыщенный и гармоничный вкус.

Историческая сводка

Исторический памятник Траянов Вал состоит из двух разветвлений: нижнего и верхнего. Нижний Траянов Вал имеет протяженность около 126 км и простирается от села Вадул луй Исак до города Татарабунар, расположенного на территории Украины. Верхний Траянов Вал имеет протяженность 138 км и простирается между городом Леова (на востоке) и селом Копанка(на западе). Высота вала не превышает 1.5 - 4 метра.

Винодельческие компании региона с ЗГУ “Валул луй Траян”

Slobozia Mare SA, Vinăria din Vale SA, Podgiria Dunării SRL, Винный комбинат Taraclia SA, Ciumai SA, Cricova SA, Vinuri de Comrat SA, Vinăria-Bostovan SRL, Vinia Traian SA, Vismos SA, Grape Valley SRL, WIP SRL, Chirsova SA, Comvincom SRL, Tvardița CP, Vierul Vin SRL, Burlacu Vin SA, Invintorg SRL, Invinprom SRL, Nexovin SRL, Teca SRL, Cioc Maidan Vin SA, Jemciujina SRL, Negvin-Prod SRL, Șardrisvin SRL, Kazayak-Vin SA, Tomai-Vinex SA, Grand Garanovschi SRL, Corten-Vin SRL, S.B. Wine SRL, Vest Resurs SRL, Chateau Train SRL, Leovin SA, Tomai-Vin SA, Kristi SRL, Vinar SA, Folicain SRL, DK-Intertrade SRL, Barnad Vod SRL, Ceba-vin SA, Imperial-Vin SA, Podgoria-Vin SRL, Vinăria Țiganca SR, Tartcomvin SRL, Grintod SRL, Botritis SA, Vinal-Coci SA.

Приходите на фестиваль «DeVin&DeGu» и насладитесь Мммммолдовой!

26 августа 2017 приглашаем вас совершить виртуальное вкусовое путешествие в каждый из регионов ЗГУ на фестивале «DeVin&DeGust», который пройдет в этнокультурном комплексе VATRA (трасса Кишинев-Унгень, 32 км).

На мероприятии вы получите уникальную возможность открыть для себя не только качественные вина с ЗГУ, но и весь винодельческий, гастрономический, туристический и культурный потенциал регионов с ЗГУ.

Фестиваль «DeVin&DeGust» организован Национальным бюро Винограда и Вина, Винодельческими Союзами с ЗГУ «Кодру», «Штефан Водэ», «Валул луй Траян» и Ассоциацией Производителей Бренди и Дивинов, при поддержке Проекта USAID «Производительное сельское хозяйство в Молдове» (APM) и Проекта Конкурентоспособности, финансируемых USAID и Правительством Швеции, а также с помощью партнеров мероприятия: Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерства образования, культуры и исследований. Целью мероприятие является освещение эно-гастрономческих потенциалов регионов с ЗГУ, а также повышение узнаваемости национального бренда Вино Молдовы и качественных вин с ЗГУ.

Медиа партнёры: Agro TV Moldova, agrobiznes.md, stirilocale.md, unimedia.info, agora.md, ea.md, diez.md, locals.md, moldova9.com, mybusiness.md, infomarket.md, logos press, noi.md, unica.md, madein.md, realitatea.md, vinmoldova.md, wine-and-spirits.md