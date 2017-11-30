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Что нужно знать о винах, произведенных в регионе с защищенным географическим указанием (ЗГУ) «Дивин»

Что нужно знать о винах, произведенных в регионе с защищенным географическим указанием (ЗГУ) «Дивин»

ЗГУ «Дивин» - один из четырех географических регионов, участвующих в первом фестивале эно-гастрономических деликатесов регионов Молдовы с Защищенным Географическим Указанием- DeVin&DeGust.  Подготовьтесь ко встрече с коктейлями на основе дивинов и шоколада.

 

ЗГУ «Дивин»: название, географическое положение, культурная среда, любопытные факты

 

Винные бренди, коньяк и дивин- это продукция, появившаяся одновременно с развитием технологического прогресса. «Дивин»- это не только название продукта, но и государственная торговая марка, введенная для избежания путаницы с аналогичны французским напитком- «коньяком», а также для того, чтобы подчеркнуть специфику, индивидуальность и оригинальность напитка, получившего в ХХ веке известность как молдавский дивин.

 

Область, где производятся винные бренди с защищенным географическим указанием (ЗГУ) Дивин, простирается по всей территории страны - от континентальной части, расположенной на севере Карпатского плато, через центральную зону Кодру и до Буджатской степи на юге. Выдержанный винный бренди является элитным продуктом на местном рынке и ценится не только у нас, но и в странах-импортерах, таких как Россия, Украина, Белоруссия, Китай, Германия, Польша, Чехия, Румыния и др.

 

 

Культурная среда ЗГУ «Дивин»

 

Качество,  популярность и органолептические особенности бренди ЗГУ «Дивин» зависят от совокупности природных и человеческих факторов (почва, климат, педология, сорта, традиции, ноу-хау и т.д.), называемых терруаром.

 

Рельеф сильно фрагментирован сетью долин, лощин и оврагов;

 

Климат находится под влиянием рек Прут и Днестр и обеспечивает оптимальные условия для созревания винограда;

 

Почвы серые, обыкновенные, типичные, скалистые и смешанные черноземы, легкие и аэрированные в Центре и на Севере, более тяжелые и насыщенные на Юге и Востоке.

 

Средняя высота, на которой посажены виноградники- 150-250м.

 

Спонтанная растительность хорошо сохранена и распространяется на достаточно большие площади.  Водные источники и особенности рельефа оказывают положительное влияние на качество винограда.

 

 

Почувствуй изысканный вкус

 

Винные бренди с ЗГУ «Дивин» получают из вин европейских и местных сортов, дистиллированного на традиционном дистилляционном оборудовании и выдержанного не менее 3 лет в контакте с дубовым деревом.

 

Сырьем для получения дивинного дистиллята служат сорта винограда, произрастающие на территории Молдовы: Aligote, Chardonnay, Feteasca Albă, Luminiţa, Perveneţ Magaracea, группа Pinot, Riesling de Rhin, Riton, Rkaţiteli, Sauvignon, Silvaner, Сухолиманский белый, Ugni Blanc, Bianca, Alb de Oniţcani, Alb de Suruceni, а также различные комбинации этих сортов.

 

 

Почувствуйте разницу

 

Винные бренди с ЗГУ «Дивин» светлые, приятные на вид, без крупиц и без осадка. Цвет меняется от светло-золотистого до янтарного, в зависимости от степени созревания. Впечатляющий букет с вкусовыми оттенками цветов, фруктов, эфиров в первые годы выдержки, дополняемый нотками ванили, шоколада, бальзама, ароматной древесины, кокоса и кофейных зерен по мере созревания.

 

В зависимости от качества и выдержи винные бренди с ЗГУ «Дивин» делятся на следующие категории:

 

V.S. (Very Special) – выдержка не менее 3 лет

 

V.S.O.P. (Very Super Old Pale) - выдержка не менее 5 лет

 

X.O. (Extra Old) – выдержка не менее 7 лет

 

X.X.O. (Extra Extra Old) - выдержка не менее 20 лет

 

 

Любопытные факты о винных бренди с ЗГУ «Дивин»

 

  • Начало производства этого напитка на нынешней территории Республики Молдова относится к XIX веку.

 

  • С 1896 по 1929 создаются первые предприятия по производству винных бренди. В послевоенный период предприятия оснащают современным производственным оборудованием, что позволяет повысить качество конечного продукта. В этот же период выпускают самые ценные партии бренди, срок выдержки которых на сегодняшний день составляет более 40 лет. Среди них: Prezident, Aroma, Ambasador, Călăraşi и др.

 

  • В 1925 наследный принц Румынии Карл II и в 1963 первый покоритель космоса Юрий Гагарин, а затем и другие выдающиеся личности дегустируют и хвалят золотой напиток Молдовы.

 

  • В 1990 общий объем дистиллята, готового к выдержке, составил около 3млн. л, 70% из которых приходилось на дистилляты для выдержки от 3 до 7 лет, а остальная часть- 15, 20, 30 и 40 лет. Такой потенциал позволил выпустить на рынок продукцию высокого качества- винные бренди разной выдержки. После 2000г выдержка некоторых из них превысила 50 лет.

 

 

Компании, производящие Дивины

 

Kvint SA,  Barza Alba SA, IM Calarasi Divin, Vinaria Bardar, Castel Mimi, Migdal-P SA, SA Ungheni Vin, Vismos SA, Aroma SA.

 

 

Приходите на фестиваль «DeVin&DeGu» и насладитесь Мммммолдовой!

 

26 августа 2017 приглашаем вас совершить виртуальное вкусовое путешествие в каждый из регионов ЗГУ на фестивале «DeVin&DeGust», который пройдет в этнокультурном комплексе VATRA (трасса Кишинев-Унгень, 32км).

 

На мероприятии вы получите уникальную возможность открыть для себя не только качественные вина с ЗГУ, но и весь винодельческий, гастрономический, туристический и культурный потенциал регионов с ЗГУ.

 

Фестиваль «DeVin&DeGust» организован Национальным бюро Винограда и Вина, Винодельческими Союзами с ЗГУ «Кодру», «Штефан Водэ», «Валул луй Траян» и Ассоциацией Производителей Бренди и Дивинов, при поддержке Проекта USAID «Производительное сельское хозяйство в Молдове» (APM) и Проекта Конкурентоспособности, финансируемых USAID и Правительством Швеции, а также с помощью партнеров мероприятия:  Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерства образования, культуры и исследований. Целью мероприятие является освещение  эно-гастрономческих потенциалов регионов с ЗГУ, а также повышение узнаваемости национального бренда Вино Молдовы и качественных вин с ЗГУ.

 

Медиа партнёры:  Agro TV Moldova, agrobiznes.md, stirilocale.md, unimedia.info, agora.md, ea.md, diez.md, locals.md, moldova9.com, mybusiness.md, infomarket.md, logos press, noi.md, unica.md, madein.md, realitatea.md, vinmoldova.md, wine-and-spirits.md

1200 Автор: По материалам пресс-релиза
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