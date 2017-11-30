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Международная выставка моды «СРМ-2017.Осень» (г. Москва)

Международная выставка моды «СРМ-2017.Осень» (г. Москва)

С 30 августа по 02 сентября 2017 г. в Международном Выставочном Центре «Экспоцентр» на Красной Пресне (г.Москва) пройдет 29-я Международная специализированная выставка моды «СРМ-2017.Осень».

 

Московская выставка «СРМ» стала по праву одной из авторитетных профессиональных платформ демонстрации новинок и трендов индустрии модной одежды, обуви и аксессуаров. Выставка проводится ежегодно (в феврале и сентябре) и является одной из динамично развивающихся специализированных экспозиций, отличающихся хорошим посещением представителями коммерческих структур и сетей, а также пользующейся повышенным вниманием специалистов-профессионалов. 

 

В тематических разделах экспозиции, демонстрирующих многообразие модных изделий и аксессуаров, будет представлено большое количество известных и новых компаний со всего мира (более 900 фирм из 31 страны), в том числе и на национальных стендах стран: Германии, Италии, Франции, Турции, Испании, России, Китая, Польши, Румынии, Молдовы, Индонезии, Индии и др.

 

На коллективном стенде предприятий Молдовы, выполненном по оригинальному проекту дизайн-бюро «AXAR-design», на выставочной площади 44 кв. м представлена продукция 8 (восьми) компаний-производителей из Республики Молдова:  «Ionel» SA, ICS «Premiera-Dona» SRL, IM «Mobile» SRL, «Ridiager-SV» SRL, «Portavita» SRL, «Allert & Co» SRL, «Nikita Rinadi» SRL, «Eostil-Art» SRL.

 

Решение о коллективном участии молдавских компаний в выставке «СРМ-2017.Осень» было продиктовано необходимостью продвижения экспорта молдавской продукции легкой промышленности на зарубежные рынки, а также  для поддержания имиджа высококачественных изделий, производимых в Республике Молдова.

 

 Участие отечественных предприятий-производителей в выставке «СРМ-2017.Осень» на коллективном стенде Молдовы было поддержано и профинансировано MIEPO (Организацией по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Молдовы), отраслевой Ассоциацией предприятий легкой промышленности «APIUS» и организовано кишиневской выставочной фирмой «AXAR» SRL.

 

Кроме представления молдавских компаний и их продукции на едином коллективном стенде Молдовы , в тематическом разделе «Детская одежда» выставки «СРМ-2017.Осень» на индивидуальном стенде будет демонстрироваться широкий ассортимент детских изделий под торговой маркой «Vivi Art Boutique»от кишиневской компании «Artbutic» SRL.

 

Через профессиональную бизнес-платформу, созданную на выставке «СРМ» ее организаторами - авторитетными германскими компаниями «IGEDO» и «Messe Dusseldorf GmbH», возможно установление многоплановых рабочих контактов отечественных производителей с партнерами из зарубежных стран для перспективного многопланового сотрудничества.

 

Организаторы выставки «СРМ-2017.Осень» оказали большое внимание и поддержку представителям нашей страны в том, чтобы они смогли принять участие в этом известном и представительном международном Форуме fashion-индустрии.

 

В рамках «СРМ-2017.Осень» пройдут тематические встречи, круглые столы и семинары, специализированные профессиональные показы и демонстрации коллекций и брендов.

 

Надеемся, что участие молдавских производителей в специализированной выставке «СРМ-2017.Осень»  будет успешным и многообещающим.

1190 Автор: Пресс-релиз «AXAR»
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