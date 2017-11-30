Oсобые продукты от AVISELECT

Интервью еженедельнику «ЛП» генерального директора компании Aviselect SRL Виорел Косничану

«ЛП»: - Переход из лета в осень традиционно сопровождается ростом потребительского спроса на мясо и мясные продукты. Какие «горячие предложения» на прохладный осенне-зимний период молдавским потребителям готовит мясокомбинат Aviselect?

- У нас есть две особенные группы продуктов, два особых предложения, от которых истинным гурманам трудно отказаться. Первый – это, конечно же, свежее мясо: птица, свинина, говядина. Все самого высокого качества, с лучших отечественных ферм. А также фирменные мясные полуфабрикаты «Mezellini», тоже приготовленные из свежего сырья, не подвергавшегося заморозке или термической обработке. Мы с удовлетворением отмечаем, что в Молдове из года в год растет спрос на натуральные, здоровые продукты. А осень – период «второй волны» пикников и барбекю-пати – то самое время, когда наши сограждане в массовом порядке своими руками творят кулинарные шедевры на открытом воздухе. Хорошей основой для них будут именно свежие мясные продукты «Mezellini». Другой наш «хит сезона» - колбасы и мясные деликатесы категории «супер-премиум», которые комбинат поставляет на рынок Молдовы под торговой маркой Delicarne.

«ЛП»: - В чем именно заключается «супер»?

- В сочетании ключевых факторов: европейские технологии, отечественное сырье и приемлемая цена. Набор продуктов Delicarne включает в себя около двух десятков позиций-наименований. Это сыровяленые, сырокопченые и твердокопченые колбасы, приготовленные по традиционным итальянским, французским, румынским рецептам. А также некоторые, фактически легендарные вареные колбасы – с родословной от советских ГОСТов. По сути, эти продукты ориентированы на продвинутых, очень требовательных потребителей. Тех, которые еще помнят или наслышаны о том, какой замечательной раньше была «настоящая Докторская». И тех, кто уже прилично ориентируется в оттенках вкуса «коппа» или «панчетта» из разных регионов Европы. Чтобы угодить таким ценителям, мы пригласили на мясокомбинат Aviselect технологов из Италии и Франции. Тогда как сырье для ассортиментной линейки Delicarne – европейских стандартов качества, но преимущественно молдавского происхождения. В результате, на выходе мы получаем элитные продукты с умеренной себестоимостью. Это позволяет нам продавать их по ценам, сопоставимым с ценами топовых товаров наших конкурентов, в особых случаях – дороже лишь на 5-10%.

«ЛП»: - Продать недешевый продукт питания на консервативном и, скажем так, вынуждено аскетичном рынке нашей страны – задача непростая. Как Вам удается нести «высокое гастрономическое искусство» в массы?

- Принимая во внимание скромный потенциал платежеспособности, сложившийся на молдавском продовольственном рынке, мы стараемся сделать продукты ассортиментной линейки Delicarne доступными для наших сограждан. Однако необходимо понимать, что сокращать себестоимость без ущерба качеству возможно до определенных пределов. За ними следуют компромиссы, на которые мы принципиально не согласны и, думаю, не будут согласны потребители, уже оценившие по достоинству эталонный вкус традиционных колбас Delicarne. В свою очередь мы осознаем, что изысканные продукты рынок будет поглощать не спеша, по мере естественного «разогрева аппетита». Считаю, этот деликатный процесс не стоит подталкивать за счет агрессивного маркетинга. Его стандартные приемы (скидки, акции и прочее) уместны в ходе продвижения продуктов сегмента «масс-маркет» и «эконом», где конкуренция очень высока, а качество – не самое главное преимущество. Продукты Delicarne – совершенно иной случай, знакомство с ними должно происходить иначе. Например, на фуршете, сопровождающем презентацию новой модели автомобилей «аутлендер», «бизнес-класс». Или, например, на дегустации в подвалах Крикова или Милештий Мичь особенных вин, наслаждаться которыми уместно под высококачественную мясную закуску.

«ЛП»: - Ну а приобрести продукты Delicarne можно где?

- Наиболее полно ассортимент продуктов Delicarne представлен в сети наших фирменных магазинов «Family-market». Кроме того, мясокомбинат сотрудничает с некоторыми сетями супермаркетов – теми, которые приняли нашу политику по формированию ассортимента продуктов «Mezellini» и порядке их выкладки на магазинных полках.

Мясокомбинат Aviselect образован в 2005 году. Производственная база предприятия расположена в селе Бульбоака, район Анений Ной. На комбинате трудится более 300 работников. На протяжении последних нескольких лет на предприятии ежегодно перерабатывается порядка 4 тыс. тонн мяса. Причем порядка 70% мясного сырья – молдавского производства. По этим показателям комбинат Aviselect входит в тройку лидеров мясоперерабатывающей отрасли Молдовы. Ассортимент комбината включает в себя более 150 наименований колбас и мясных изделий сегмента «супер-премиум» (торговая марка Delicarne), «премиум» (Mezellini), «медиум» (City и Zi de Zi) и «эконом» (Classic). Кроме того, выпускаются мясные полуфабрикаты и консервы, томатные соусы и майонезы.