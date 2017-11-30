Количество пользователей услуг мобильной телефонии растет, а объем продаж этих услуг сокращается

Статистические данные о динамике рынка услуг мобильной телефонии за первое полугодие свидетельствуют о том, что в этот период количество пользователей и генерированного ими голосового трафика несколько увеличились, а общий объем продаж этих услуг продолжил отрицательную динамику, наблюдавшуюся в прошлом году.

Так, количество пользователей увеличилось, по сравнению с ситуацией на конец 2016 г., более чем на 47,6 тыс. (+1,08%) и составило 4 млн 476,9 тыс., объем голосового трафика увеличился, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 20,3 тыс. минут (+ 0,7%) и составил 3 млрд 89,4 млн. минут, а общий объем продаж сократился на 55,6 млн леев (-3,3%) и составил 1 млрд 645,4 млн леев.

Согласно данным, представленным Национальному Агентству по Регулированию в области Электронных Коммуникаций и Информационных Технологий (НАРЭКИТ) тремя действующими поставщиками услуг мобильных коммуникаций (Orange Moldova, Moldcell и Moldtelecom - Unite), увеличение общего количества пользователей было обусловлено увеличением абонентской базы компаний Orange Moldova и Moldtelecom. У первого поставщика абонентская база увеличилась на 1,88%, до 2 млн 616,1 тыс., у второго поставщика – на 1,37%, до 355,5 тыс. Количество клиентов Moldcell сократилось на 0,37% и составило 1 млн 505,2 тыс. Вследствие такой динамики уровень проникновения услуг мобильной телефонии на 100 жителей республики увеличился на 1,42% и составил 126,1%.

Анализ голосового трафика, генерированного пользователями, свидетельствует о том, что они продолжают отдавать предпочтение переговорам в собственных сетях и переговорам, направленным к другим мобильным сетям. За отчетный период объемы трафика в одних и тех же сетях и трафика, направленного к другим мобильным сетям, составил соответственно 2,3 млрд минут и 500 млн минут, а их удельный вес в структуре общего голосового трафика составил соответственно 74,8% и 16,3%. В то же время, трафик к фиксированным сетям составил 132,7 млн минут, международный исходящий трафик - 43 млн минут, а их удельный вес составил соответственно 4,3% и 1,4%. Среднемесячный трафик, генерированный одним пользователем, сохранился на уровне прошлого года и составил 261 минуту (четыре часа и 21 минута), а продолжительность одного вызова составила в среднем 1,7 минуты. Больше всего минут– 302 – говорил в среднем в течение месяца по телефону один пользователь компании Orange Moldova. Один пользователь, обслуживаемый Moldtelecom, говорил ежемесячно по телефону в среднем 238 минут, а один пользователь, обслуживаемый Moldcell – 194 минут.

Согласно статистическим данным, сокращение общего объема продаж услуг мобильной телефонии было обусловлено, в основном, сокращением объема продаж у Orange Moldova. Объем продаж этого поставщика сократился на 6% и составил 1 млрд 61,2 млн леев. В то же время, продажи Moldtelecom увеличились на 7,7% и превысили 73,3 млн леев, а продажи Moldcell выросли на 1,3% и составили более 510,8 млн леев. В то же время, среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) сократился на 4,9% и составил 73,1 лея. Orange Moldova зарегистрировал ARPU в размере 79,2 лея, Moldtelecom – 70,4 лея и Moldcell – 63,3 лея.

Специалисты НАРЭКИТ объясняют тенденцию сокращения объема продаж услуг мобильной телефонии изменением потребительских предпочтений пользователей мобильной телефонии в пользу альтернативных решений для получения таких же услуг в Интернет сети, которые дешевле или предоставляются бесплатно (приложения Skype, Viber и др.).

В конце первого полугодия рыночные доли трех действующих поставщиков услуг мобильной телефонии по объему продаж остались практически на уровне первого квартала 2017 года. Orange Moldova обладал рыночной долей в размере 64,5%, Moldcell – 31% и Moldtelecom – 4,5%.