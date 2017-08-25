Новый постпред МВФ в Молдове

Володымыр Тулин (Volodymyr Tulin) – новый постоянный представитель Международного Валютного Фонда (МВФ) в Молдове. Он пришел на смену Арминэ Хачатрян, которая возглавляла представительство с августа 2013 года, и которая недавно вернулась в штаб-квартиру МВФ в Вашингтоне.

Г-н Тулин гражданин Украины. Он работает в МВФ с 2005 года. Его последняя должность – старший экономист в Отделе стран с формирующимся рынком Европейского департамента МВФ. Володымыр Тулин работал с развивающимися странами и странами с формирующимся рынком, такими как Индия, Шри-Ланка и Мексика. Также он занимался аналитической работой в Департаменте денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ, уделяя особое внимание теме системно значимых банков. Его работа также охватывала такие области, как инфляция, экономический рост и неравенство, а также потоки капитала.

Володымыр Тулин получил степень магистра в области международного экономического развития (MPAID) Гарвардской Школы управления им. Кеннеди и степень магистра экономики Центрально-Европейского университета.