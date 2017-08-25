Премьеры встретятся в Одессе

Премьер-министры Украины и Молдовы Владимир Гройсман и Павел Филип встретятся в Одессе 8 сентября.

Встреча произойдет в рамках Международной транспортной недели. По итогам телефонного разговора глав правительств. Гройсман отметил «хорошую динамику межгосударственного взаимодействия», сообщив, что «Молдова и Украина работают над реализацией целого ряда масштабных совместных проектов».

Между тем, министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев передал накануне молдавским властям ноту протеста «в связи с введением молдавско-украинского контроля на приднестровской границе».

Внешнеполитическое ведомство региона это решение Кишинева и Киева называет «деструктивным и создающим негативные условия для диалога, поскольку подобные односторонние меры нарушают договоренности и механизмы переговорного процесса, абсолютно игнорируют позицию Приднестровья».