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Премьеры встретятся в Одессе

№ 30 (1196) 25 August 2017

Премьер-министры Украины и Молдовы Владимир Гройсман и Павел Филип встретятся в Одессе 8 сентября.

 

Встреча произойдет в рамках Международной транспортной недели. По итогам телефонного разговора глав правительств. Гройсман отметил «хорошую динамику межгосударственного взаимодействия», сообщив, что «Молдова и Украина работают над реализацией целого ряда масштабных совместных проектов».

 

Между тем, министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев передал накануне молдавским властям ноту протеста «в связи с введением молдавско-украинского контроля на приднестровской границе».

 

Внешнеполитическое ведомство региона это решение Кишинева и Киева называет «деструктивным и создающим негативные условия для диалога, поскольку подобные односторонние меры нарушают договоренности и механизмы переговорного процесса, абсолютно игнорируют позицию Приднестровья».

10390 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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