Премьер извинился за бюрократов

Очередное заседание правительства в среду началось не совсем обычно. Глава кабинета министров Павел Филип принес извинения гражданам Молдовы за бюрократические барьеры, «искусственно создаваемые некоторыми чиновниками»

Поводом для столь необычного начала заседания кабмина стали обыски в министерствах просвещения и юстиции, прошедшие накануне. Премьер признался, что лично обратился в правоохранительные органы с требованием принять надлежащие меры, увидев очереди в соответствующие ведомства.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства, премьер-министр выразил возмущение «схемой», которой пользовались государственные службы для создания условий, благоприятствующих коррупции. Нотариальные и переводческие бюро, которые занимаются заверением дипломов об образовании, работали два раза в неделю и только два часа выдавали документы, создавая тем самым очереди. Такая ситуация благоприятствовала созданию схемы с участием посредников и госслужащих, которые вымогали и получали взятки в обмен на ускорение оформления дипломов об образовании.

«Такие явления регистрируются во многих учреждениях, предоставляющих услуги гражданам. Чиновники создают препятствия, чтобы брать деньги у тех, кто хочет ускорить получение услуги», - отметил Павел Филип. И призвал компетентные органы жестко пресекать подобные нарушения и противозаконную деятельность в госучреждениях.

«Пусть это будет сигналом для всех остальных учреждений, которые предоставляют услуги. Я не остановлюсь и призываю вас, коллеги, бороться с этими барьерами, которые можно устранить. Это не требует дополнительных инвестиций, нужно другое отношение», - цитирует слова премьер-министра пресс-служба правительства.

После этого пламенного призыва главы кабмина министры перешли к плановой работе и утвердили ряд документов текущего и стратегического характера. К последним можно отнести План действий на 2017-2020 годы по реинтеграции возвращающихся из-за рубежа граждан Республики Молдова. Документ вписывается в контекст Дней диаспоры, которые прошли в стране в минувшие выходные. Он направлен на развитие программ и услуг для возвращающихся из-за рубежа граждан Молдовы путем оказания необходимой для реинтеграции поддержки. Среди предусмотренных мер – диверсификация и улучшение услуг по школьной интеграции, программ для молодежи и престарелых граждан и мер по трудоустройству. Другие действия касаются освещения возможностей доступа к финансовым фондам для возвращающихся из-за границы граждан Молдовы, реализации и диверсификации программ по привлечению денежных переводов в развитие национальной экономики.

Еще одним своим решением правительство утвердило проект решения «О государственном реестре местных документов», который включает Положение о порядке хранения Государственного реестра местных документов и Положение об учете документов, подлежащих административному контролю.

Проект предусматривает поэтапную интеграцию электронного Реестра документов местными органами власти в течение 12 и 18 месяцев с момента вступления в силу Закона № 61 от 07.07.2016 года.

Посредством внедрения электронной системы будет обеспечена прозрачность процесса принятия решений органами местного публичного управления и деятельности территориальных Офисов госканцелярии в области административного контроля.

Не обошлось без традиционного в последнее время выделения финансовых средств для тех или иных категорий граждан. На этот раз 9,16 млн леев будут направлены на выплаты компенсаций жертвам политических репрессий. Получателями денег станут 93 человека из 16 населенных пунктов страны.

На этом же заседании кабинет министров одобрил проект закона о ратификации Соглашения между Молдовой и Германией о социальном обеспечении, подписанного 12 января 2017 года. В документе предусмотрена система социальных гарантий для трудящихся-мигрантов из Республики Молдова, которые проживают и/ или работают на территории одного или обоих государств – участников договора. После вступления в силу соглашения временно работающие в Германии граждане нашей страны по достижении пенсионного возраста будут иметь право на получение пенсии от этого государства. Как и другие пенсии и пособия, предусмотренные законодательством соответствующей страны.

Утвержденный проект будет мотивировать людей работать на законных основаниях, чтобы пользоваться преимуществами соцобеспечения при возникновении социальных рисков. В то же время, положения соглашения создадут благоприятные условия для возвращения в Республику Молдова уехавших за рубеж граждан, которые смогут получать пенсию в обоих государствах.

Приказом министра экономики и инфраструктуры Октавиана Калмыка новым директором Агентства по энергоэффективности назначен Александру Чудин. Он выпускник факультета международных отношений, политических наук и администрирования, ранее работал в структурах АО «Молдовагаз».

