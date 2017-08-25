Лауреаты Национальной премии

Комиссия по присуждению Национальной премии 22 августа определила лауреатов этого года. На следующий день кабинет министров на своем заседании утвердил предложенный список.
Комиссия по присуждению Национальной премии 22 августа определила лауреатов этого года. На следующий день кабинет министров на своем заседании утвердил предложенный список.
Как сообщило управление правительства по связям с прессой и протоколу, четыре премии были присуждены в области науки. Доктор-хабилитат филологии, профессор-университар Драгош Викол удостоен высокой награды за феноменологические исследования культуры. Доктор-хабилитат медицинских наук, профессор-университар Георге Бачу получит премию «за личный вклад в развитие Национальной службы судебной медицины и историко-медицинскую публицистическую деятельность. Еще одну Национальную премию разделят между собой доктор-хабилитат экономики, профессор-университар Дмитрий Пармакли и доктор-хабилитат экономики, профессор-университар Александру Стратан. Они удостоились высшего признания со стороны государства за цикл исследований в области развития потенциала и повышения экономической эффективности сельского хозяйства. Четвертым лауреатом в области науки стал доктор-хабилитат истории, профессор-университар Георге Постикэ за проведение фундаментальных научных исследований средневековой цивилизации, разработку теоретико-прикладных исследований по охране и использованию национального культурного наследия.
По традиции, в списке лауреатов Национальной премии доминируют представители культуры и искусства. Писатель, переводчик Теодор Кирияк отмечен за литературную работу и деятельность по продвижению письменного национального наследия за рубежом. Произведение «Omnia» принесла звание лауреатов Национальной премии композитору Леону Штирбу, а также исполнителю и автору Юрие Садовнику. Еще одним лауреатом в области культуры и искусства стал актер и театральный режиссер Александру Козуб за оригинальность поставленных спектаклей, продвижение национального театрального искусства за рубежом и инновационный театральный менеджмент. Кинорежиссер, сценарист и издатель Игорь Кобылянский получил премию за существенный вклад в повышение качества отечественной кинематографической продукции.
В области спорта Национальная премия присуждена олимпийской чемпионке Ларисе Поповой за всю спортивную деятельность и продвижение олимпийского движения.
Церемония вручения Национальной премии 2017 года состоится 26 августа. Национальная премия присуждается ежегодно правительством в знак признательности за результаты, полученные в различных областях деятельности, таких как наука, технологии, культура, искусство, спорт. Сумма денежного вознаграждения для каждого лауреата Национальной премии составляет 100 тыс. леев.
Заместитель министра культуры.
Директор Национального института экономических исследований