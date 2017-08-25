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Лауреаты Национальной премии

№ 30 (1196) 25 August 2017

Комиссия по присуждению Национальной премии 22 августа определила лауреатов этого года. На следующий день кабинет министров на своем заседании утвердил предложенный список.

 

Как сообщило управление правительства по связям с прессой и протоколу, четыре премии были присуждены в области науки. Доктор-хабилитат филологии, профессор-университар Драгош Викол удостоен высокой награды за феноменологические исследования культуры. Доктор-хабилитат медицинских наук, профессор-университар Георге Бачу получит премию «за личный вклад в развитие Национальной службы судебной медицины и историко-медицинскую публицистическую деятельность. Еще одну Национальную премию разделят между собой доктор-хабилитат экономики, профессор-университар Дмитрий Пармакли и доктор-хабилитат экономики, профессор-университар Александру Стратан. Они удостоились высшего признания со стороны государства за цикл исследований в области развития потенциала и повышения экономической эффективности сельского хозяйства. Четвертым лауреатом в области науки стал доктор-хабилитат истории, профессор-университар Георге Постикэ за проведение фундаментальных научных исследований средневековой цивилизации, разработку теоретико-прикладных исследований по охране и использованию национального культурного наследия.

 

По традиции, в списке лауреатов Национальной премии доминируют представители культуры и искусства. Писатель, переводчик Теодор Кирияк отмечен за литературную работу и деятельность по продвижению письменного национального наследия за рубежом. Произведение «Omnia» принесла звание лауреатов Национальной премии композитору Леону Штирбу, а также исполнителю и автору Юрие Садовнику. Еще одним лауреатом в области культуры и искусства стал актер и театральный режиссер Александру Козуб за оригинальность поставленных спектаклей, продвижение национального театрального искусства за рубежом и инновационный театральный менеджмент. Кинорежиссер, сценарист и издатель Игорь Кобылянский получил премию за существенный вклад в повышение качества отечественной кинематографической продукции.

 

В области спорта Национальная премия присуждена олимпийской чемпионке Ларисе Поповой за всю спортивную деятельность и продвижение олимпийского движения.

 

Церемония вручения Национальной премии 2017 года состоится 26 августа. Национальная премия присуждается ежегодно правительством в знак признательности за результаты, полученные в различных областях деятельности, таких как наука, технологии, культура, искусство, спорт. Сумма денежного вознаграждения для каждого лауреата Национальной премии составляет 100 тыс. леев.

10240 Автор: По материалам пресс-релиза
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