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Новые резиденты

№ 30 (1196) 25 August 2017

Промышленный парк Tracom пополнился тремя новыми резидентами. Специалист по связям с общественностью Мариана Демченко сообщила «ЛП», что ими стали компании Intercars Piese Auto SRL, Flexlabel SRL и Kraftline SRL.

 

Молдавская фирма Intercars Piese Auto входит в международную группу компаний, действующую в 14 странах Европы и СНГ. Она была создана в 1990 году тремя учредителями из Польши и за короткое варемя стала одним из ведущих игроков на европейском рынке по поставкам запчастей к автомобилям. В Молдове Intercars Piese Auto начал свою деятельность в 2015 году. Компания планирует заниматься доработкой и восстановлением запасных частей для автомобилей, для чего и стала резидентом промпарка Tracom. Будет расширена и деятельность по снабжению запчастями автопредприятий.

 

Молдо-немецкое предприятие Flexlabel предоставляет услуги по производству самоклеящейся этикетки и упаковок для промышленных товаров. В качестве резидента промпарка компания займется производством самоклеящихся этикеток и упаковок в рулонах для пищевой продукции, бытовой химии, фармацевтических изделий, парфюмерии, косметики, а также термобилетов с перфорацией. Кроме того, фирма предлагает изготовление качественного пакетированного сахара в стиках по 5 гр. с логотипом.

 

Еще один резидент, компания Kraftline предлагает услуги по резке широких рулонов на узкие ролики; офсетной и флексопечати.

 

На сегодняшний день в ПП Tracom зарегистрировано 44 резидента. Ими инвестировано 463 млн леев и создано 1335 новых рабочих мест. Товарооборот в 2016 году составил 1178 млн леев.

6890 Автор: Игорь ФОМИН
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