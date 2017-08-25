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Розница не добрала оборотов

№ 30 (1196) 25 August 2017

Предприятия розничной торговли в первом полугодии уменьшили объемы продаж.

 

Национальное бюро статистики сообщает, что в январе-июне 2017 года оборот розничной торговли (за исключением автомобилей и мотоциклов) уменьшился на 4,0% (в сопоставимых ценах), по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Тогда как оборот торговли автотранспортными средствами увеличился на 18,6 % (в текущих ценах) в годовом выражении.

 

Летом отставание несколько нивелировалось. В июне 2017 г. оборот в розничной торговле (за исключением торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) увеличился на 1,0% (в сопоставимых ценах), по сравнению с маем 2017 г. Но июнь 2017 г. к июню 2016 г. все равно показал отставание на 2%.

 

При этом оптовая торговля чувствует себя великолепно. Ее обороты в первом полугодии (за исключением автомобилей и мотоциклов) выросли на 18,6% (в текущих ценах) в годовом выражении. Хотя и здесь летний период внес свои коррективы в сторону ухудшения. В июне 2017 года оборот оптовой торговли (за исключением торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) снизился на 9,1%, по сравнению с предыдущим месяцем, но увеличился на 11,7%, по сравнению с июнем 2016 года.

 

Сфере услуг также ничего не угрожает. Оборот рыночных услуг, оказанных населению, увеличился на 3,0% (в сопоставимых ценах), а оборот рыночных услуг, оказанных предприятиям, увеличился на 8,8% (в текущих ценах).

7520 Автор: Соб. инф.
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