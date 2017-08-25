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Introscop нуждается в кадрах

№ 30 (1196) 25 August 2017

Для расширения и наращивания объемов производства молдавская компания по производству кабелей для автомобилей Introscop нуждается в дополнительных человеческих ресурсах. Об этом сообщил директор предприятия Валериу Бодю.

 

По его словам, на предприятии занято более 2 тыс. человек, однако он готов принять на работу еще не менее 500, а потенциально на заводе может работать более 3 тыс. человек.

 

Директор отметил, что предприятие предлагает рядовым сотрудникам зарплату от 5 тыс. до 7 тыс. леев, зарплата инженеров намного выше. В пределах 60 км курсирует транспорт, который доставляет сотрудников на работу. Новые сотрудники проходят обучение в течение двух недель, после чего приступают к работе под наблюдением квалифицированных специалистов. Обучение длится от двух месяцев, при этом компания выплачивает стажеру зарплату.

 

«Большинство инженеров, работающих на предприятии, начали работу «с нуля» и поднялись по своеобразной карьерной лестнице. Мы также сотрудничаем с Техническим университетом Молдовы и предоставляем студентам возможность для прохождения практики. Наши эксперты входят в состав экзаменационной комиссии и предлагают выпускникам рабочие места на нашем предприятии», - пояснил Бодю.

 

Introscop (бывшее НПО «Волна») ведет начало с 1959 г., и известно как крупнейший производитель ультразвуковых систем неразрушающего контроля в Восточной Европе и странах СНГ. Сейчас Introscop, в сотрудничестве с немецким концерном Leoni AG и японским Sumitomo, производит кабеля для многих известных марок автомобилей, среди которых Mercedez-Benz, Wolkswagen, Volvo и Nissan.

 

Валерию Бодю отметил, что новый этап развития предприятия начался в 2008 г., когда оно стало частным. С тех пор удалось отремонтировать помещения советских времен и создать современные условия для работы и производства. Замена менеджмента привела к концентрации усилий Introscop для международного сотрудничества.

 

«На данный момент Introscop является одной из самых крупных компаний в Молдове в данной отрасли. Более того, осенью предприятие запускает новый проект, что позволит увеличить существенно объемы производства. Сейчас компания в сутки (две смены) выпускает 35-40 тыс. единиц кабеля», - сказал в заключение директор компании.

7020 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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