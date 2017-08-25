Таможня и EUBAM договорились

Приоритеты сотрудничества Таможенной службы РМ с Миссией ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) с декабря 2017 г. до ноября 2020 г. согласовали на встрече в Кишиневе их руководители - Виталие Врабие и Эндрю Тесорьер.

Как сообщили в ТС, новая концепция делает упор на оказание помощи по внедрению Интегрированного менеджмента границ, борьбе с преступностью на границе и реализации положений Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле РМ-ЕС (DCFTA).

Миссия будет содействовать внедрению нового Таможенного кодекса, упрощению таможенных процедур и совершенствованию законодательства о таможенных брокерах.

Стороны договорились, что эксперты EUBAM продолжат консультировать молдавских коллег в процессе внедрения таких важных документов, как Стратегия antitabac и Стратегия управления рисками. С реализацией последней Молдова станет первой страной в регионе, обладающей подобным инструментом организации и мониторинга рисков в таможенной деятельности.

Виталие Врабие заверил, что Таможенная служба будет следовать всем рекомендациям Миссии.

Со своей стороны, Эндрю Тесорьер отметил, что EUBAM поддержит любую инициативу, способствующую повышению эффективности деятельности в таможенной сфере, с учетом того, что ТС Молдовы уже продемонстрировала способность внедрять реформы во многих сферах ее ответственности.