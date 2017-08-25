Возвращение UNIC на биржу

Впервые после приватизации на регулируемом рынке появились акции кишиневского универмага UNIC. На прошлой неделе в интерактивной секции Фондовой биржи Молдовы были заключены 11 сделок с этими акциями на сумму 2,7 млн леев. Доля проданного пакета в уставном капитале предприятия составила 3,28%, цена одной акции по всем сделкам — 1020 леев за штуку.

Но эти три процента, прошедшие через ФБМ, являются всего лишь верхушкой айсберга, показавшейся над поверхностью внебиржевого рынка. Сделки на внебирже начались практически сразу после покупки компанией ООО «Rogob» 85,5% акций UNIC в апреле 2016 года. Несколько месяцев ушло на подготовительные мероприятия, и уже в июле того же года на неорганизованном рынке были одномоментно зарегистрированы сразу 145 сделок. В дальнейшем продажи шли в таком же режиме: на одну-две недели игроки брали паузу, накапливали «материал», и потом заключали сразу несколько десятков сделок. В результате количество мелких акционеров UNIC-а снизилось с 632 (данные на конец 2015 года) до 191 (на конец 2016 года). Сейчас их, вероятно, еще меньше, поскольку внебиржевые продажи продолжились и в 2017 году, хотя и не в таком объеме — за семь месяцев этого года заключено всего 19 сделок, продано-куплено 577 акций.

Несмотря на свой формально неорганизованный характер, участники этих сделок строго придерживались единой цены — 960 леев за акцию (номинал — 115 леев). Собственно, за основу при определении цены была взята сумма чистых активов на акцию по итогам 2015 года — 957,44 лея. Покупатели и продавцы только округлили ее для упрощения счета. Цена перекочевала и в 2017 год, поскольку UNIC, не будучи акционерным обществом публичного интереса, не публиковал годовой отчет.

Однако, этим летом все изменилось. Для заключения сделок на регулируемом рынке потребовалась регистрация общества в соответствующем сегменте ФБМ. Регистрация состоялась 20 июля, после чего UNIC автоматически перешел в разряд «публичных», и ему пришлось публиковать отчет, что и было сделано 9 августа. Из отчета следовало, что сумма чистых активов теперь составляет 1020 леев на акцию — она и определила новую, теперь уже биржевую цену акции. Других ориентиров просто не существует, ценные бумаги UNIC-а никогда не были ходовым товаром на рынке. Последняя доприватизационная цена была зафиксирована еще в 2007 году — 126 леев.

Из характера полуторагодовых транзакций можно сделать два вывода: скупает акции не «Rogob», и это не последняя биржевая серия UNIC-а. Похоже, в акционерном обществе реализуется сценарий альтернативной скупки, в результате которой новый акционер, приобретя из фри-флота сколько-нибудь приличный пакет акций, предлагает генеральному инвестору выкупить его. Естественно, заработав на перепродаже. Обстоятельства, которые в конце концов вынуждают мажоритария согласиться на выкуп, могут быть различными, но обычно достаточно самого факта присутствия на общем собрании не вполне лояльного акционера (или группы акционеров). Обычно при таком сценарии период скупки на внебирже завершается сделками на фондовой бирже, что фиксирует текущую рыночную цену, и в известной степени утверждает статус-кво в реестре акционеров. Поскольку через биржу в ходе последних сделок прошли далеко не все акции, ранее выкупленные на внебирже, то следует ожидать их продолжения.

Подтвердить или опровергнуть возникшую версию, заглянув в реестр, пока нельзя. Все изменения, скорее всего, выглядят просто как передача пакетов в номинальное владение брокера, и реальной картины не отражают. Со временем, конечно, все проясниться, а пока мелким держателям акций UNIC-а, которые еще остались, предоставлена возможность продать свои активы. Если не мгновенно, то со временем. Но стоит ли спешить? Тут еще надо подумать.