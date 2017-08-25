Мимолетное вдохновение

Воодушевление, с которым в мае-июне банки кредитовали клиентов, в июле иссякло. За последний отчетный месяц кредиты-нетто в целом по системе усохли на 140 млн леев, или на 0,4%. С начала года кредитный портфель уменьшился на 516 млн леев, или на 1,6%. По сравнению с июлем прошлого года сокращение составляет 9,4%.

Можно, как рекомендуют специалисты некоторых банков, рассматривать динамику без вычитания из общей суммы «рискованных активов». Но и кредиты-брутто за двенадцать месяцев сократились в объеме почти на 2,8 млрд леев. Не спасает ситуацию и пересчет объемов текущего кредитования с учетом обесценения займов, выданных в долларах и в евро.

Как ни считай, в начале третьего квартала краткосрочный восходящий тренд кредитования выдохся. Небольшие банки в июле ещё как-то активничали. «Energbank», например, за месяц нарастил свой портфель на 5,0%. А «Comercbank» и «ProCreditBank», соответственно, на 3,9% и 2,6%. Ещё у двух банков темп роста превысил 1%. Однако суммарный результат первой пятерки «активистов» в июле не покрывает и половины сокращения портфеля за отчетный месяц даже у одного только «Victoriabank». А кроме него, за июль уменьшение объема кредитов зарегистрировано также у «Moldindconbank» и «Eximbank».

По сравнению с июлем 2016 года кредиты-нетто сокращены у пяти из шести крупнейших банков. В наименьшей степени у «Moldova-Agroinbank» (-5,1%) и «ProCreditBank» (-7,8%). А вот у MICB, VB и «Eximbank» темпы спада варьируют от 28 до 22 процентов.

Из шестёрки крупнейших кредиторов «на белом коне» только «Mobiasbanca - Groupe Societe Generale». За последние двенадцать месяцев кредиты-нетто у MBSG выросли на 959 млн леев, или на 26,4%. Но и у него в прошедшем месяце не нашлось аргументов для наращивания кредитов в прежнем высоком темпе. Рост портфеля на 0,7%, даже с учетом ослабления евро к лею - это не тот результат, который можно назвать впечатляющим. Весной авторитетный француз потеснил «Victoriabank» с третьего места в ряду кредиторов. Но с тех пор не столько MBSG набирает обороты, сколько прежний обладатель звания «участник тройки» сдает свои прежние позиции.

В большинстве банков периодически возникает потребность «работы над ошибками». Да, практически во всех. Но в некоторых она годами ведется, что называется, на постоянной основе. Детали этой работы скрыты от сторонних глаз. Но судя по объективным показателям, в частности, по расчетным отчислениям в фонд скидок на возможные потери от кредитования, картина кредитной деятельности в Молдове упорно не желает становиться благостной.

Объем отчислений в фонд скидок за отчетный месяц увеличился на 1,3%, с начала текущего года - на 7,6%, за последние двенадцать месяцев – на 18,6%. Это, заметьте, на фоне практически постоянного усыхания портфеля. Соответственно, уровень скидок к объему кредитов вырос за последние двенадцать месяцев более чем на четверть. Еще немного, и в целом по системе скидки на возможные потери от кредитования будут составлять 1/10 от объема всех выданных кредитов. По итогам июля этот показатель уже вышел на рубеж выше 9,4%.

Наиболее ярко выраженной оценка качества собственного портфеля остается у «BCR-Chisinau». Хотя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года у румынского банка оптимизма все же заметно прибавилось. А вот у «Eximbank» «уровень тревожности» с июля 2016 вырос на треть. Сейчас итальянец отстает по названному показателю от BCR на десятые доли процента. Чуть поодаль от них теперь располагается MICB, у которого соотношение скидок к объему портфеля за двенадцать месяцев выросло в 1,8 раза.

О повышении рисков в июле сигнализировали данные статистики даже самых, казалось бы, уверенных в своих клиентах банков. MBSG за месяц нарастил объем скидок на возможные потери сразу на 6% (в то время, как его кредитный портфель увеличился всего на 0,7%). «FinComBank», на протяжении продолжительного времени демонстрирующий самый «чистый» портфель, и тот в июле счел необходимым существенно пополнить фонд скидок (опять же на фоне очень сдержанного темпа кредитования).

«Сторонних лиц объем скидок на возможные потери может интересовать, но не должен особо беспокоить. До известных пределов, уровень риска при кредитовании – это забота самих банков. В конечном счете - их владельцев. В случае неудачного кредита банк отвечает собственными средствами. А затем работает с заемщиком, чтобы востребовать выданные средства, пусть даже через реализацию залога. Самое главное в кредитовании – правильная оценка рисков. Прибыли без риска не бывает», - высказывает свою точку зрения руководитель одного из коммерческих банков.

Однако вопрос - чьими деньгами рискуют банки, собственными или одолженными у клиентов – всегда остается открытым. «Чистые» собственные средства банков представлены в статистике, как совокупный нормативный капитал. В последнее время соотношение СНК к кредитам стремится к уровню 1:3, тогда как год тому назад эта пропорция была близка к уровню 1:4. Клиенты, доверяющие свои средства коммерческим банкам, вроде бы должны спать спокойнее.

Совокупный нормативный капитал за последние двенадцать месяцев увеличился у всех без исключения банков. Но почти у половины участников системы, темпы расширения кредитного портфеля обогнали темпы роста СНК (у некоторых - в 3,5 раза). В этой связи владельцам депозитов рекомендуется регулярно отслеживать динамику показателей банков, которым они доверили свои деньги. В частности, соотношение СНК с объемом кредитных вложений. Если конкретная пропорция вплотную приближается или уже превышает уровень 1:4, внимание к регулярно публикуемой отчетности «своего» банка полезно будет повысить.

В целом по системе СНК за июль вырос на 2,4% (+240 млн леев), с начала текущего года – на 3,4% (+330 млн леев). Как видно по приведенным данным, 2/3 прироста СНК сформировано за последний отчётный месяц. Особенный вклад внесли «Victoriabank» (85,7 млн), «Moldova-Agroindbank» (59,8 млн) и «FinComBank» (47,2 млн). Но если для MAIB это рядовой результат, то для двух других – они особенные. В частности, FCB оперативно восстановил резкое снижение капитала, зарегистрированное у него по итогам июня. Потери СНК за последний отчетный месяц вновь понес только «Eximbank» (16,5 млн, или минус 1,7%), но и после этого он вместе со всеми остается в «зеленой зоне» по результатам последних двенадцати месяцев.

Чистая прибыль банков, по данным НБМ, с начала текущего года составляет 1121 млн леев. Это на 9,2% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Кредитование не является основным источником прибыли. Значительно больше она в целом по системе формируется за счет финансовых инструментов, предоставляемых НБМ в рамках стерилизации избыточной денежной массы, а также за счет ГЦБ минфина. Еще одним существенным источником остается доход от курсовой разницы – за счет нее с начала года банки получили балансовую прибыль в размере 452,5 млн леев. Это чуть меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

По размерам прибыли за семь месяцев лидируют банки из «квартета крупнейших». MAIB заработал «чистыми» с начала года 384,5 млн, MICB – 270 млн, VB – 184,5 млн, MBSG – 164,5 млн. На «квартет» в сумме приходится 89,5% всей прибыли, полученной банковской системой с начала текущего года.

В ситуации, когда у банков есть возможность формировать существенную долю доходов на вложениях в госбумаги и в финансовые инструменты НБМ, размер чистой прибыли напрямую зависит от объема располагаемых пассивов. То есть привлеченных средств. «Депозиты всего» за июль выросли на 2,5% (1421 млн), а с начала года на 5,0% (2739 млн). Июльский скачок наши эксперты объясняют главным образом ростом остатков на счетах юридических лиц. За месяц они пополнились более, чем на 1 млрд леев.

Счета физических лиц за последний отчетный месяц увеличились на 429 млн, или на 1,1%. А с начала текущего года всего на 2,3%. Пока это самые низкие темпы роста вкладов населения за многие годы. И это при том, что НБМ в последнее время активно перекупает у банков иностранную валюту, приобретаемую теми у населения. Так, по официальным данным, июльские интервенции НБМ на внутреннем рынке превысили эквивалент $85 млн, а это 1,5 млрд леев.

Помимо увеличения объема клиентских депозитов, банки продолжают наращивать объемы баланса за счет аккумулирования собственных средств. В результате продолжается бурный рост ликвидных активов. По итогам июля они выросли на 4,0% (1540 млн), с начала года – на 11,4% (4100 млн), за двенадцать месяцев – на 25,0%, или почти на 8 млрд леев!

При этом статистика регистрирует не только падение кредитования, но и активное снижение инвестиций хозяйствующих субъектов в реальную экономику.