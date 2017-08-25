Франшиза «Tucano» пошла в рост

В сентябре открываются сразу три франчайзинговые кофейни сети «Tucano Coffee», принадлежащей компании «Uniresto Grup» - в Санкт-Петербурге, Барнауле и Бишкеке. Еще порядка 20 проектов рассматриваются потенциальными франчайзи из СНГ, Западной Европы, США и Израиля. Пока «Tucano» насчитывает 12 кофеен, однако к концу года сеть может удвоиться.

На продажу франшиз «Uniresto Grup» переключилась в прошлом году, после чего компания разделилась на два подразделения. Первое стало заниматься развитием собственных сетей «Tucano Coffee Moldova» и «Oliva» (сеть «Covrigo» недавно была продана) исключительно на местном рынке. Вторая структура, названная «Tucano Global», взяла на себя продвижение франшизы «Tucano» за рубежом. «Tucano» - основной бренд компании, который в 2011 году создавался, как стартап, для его дальнейшей продажи иностранным инвесторам. Из всех кофешопов лишь 7 - франчайзинговые: пять работают в Румынии и два в ОАЭ. Остальные заведения (в Молдове и в Румынии) сетевик запускал сам.

Основная ставка делалась на продажу мастер-франшиз. Для этого «Tucano» впервые выставлялась на московской выставке «Buybrand Expo» (самая большая экспозиция по франчайзингу в СНГ и Восточной Европе). Расчет делался на то, что продавцу удастся сразу найти несколько крупных покупателей мастер-франшизы, которые станут региональными партнерами. Были даже громкие заявления от хорватской сети быстрого питания «Surf’n’Fries» (работает в формате «здорового фаст-фуда»), которая намеревалась развивать молдавскую франшизу в России. Но дальше заявлений дело не пошло.

Как сообщил директор отдела по развитию «Tucano Global» Виталий Чекан, на российский рынок молдавский франчайзер вышел самостоятельно. «По такой схеме мы зашли в Румынию, где поначалу сами открыли кофейню, показав ее возможности потенциальным франчайзи на их территории. Первый кофешоп в Санкт-Петербурге мы запускаем совместно с одним из местных предпринимателей. Заведения в Барнауле и в Бишкеке — это уже 100-процентная франшиза. Следующий франчайзинговый проект связан с немецким рынком: «Tucano» появится в Берлине, Мюнхене и Гамбурге (в последнем случае франчайзи находится на стадии ознакомления с брендом). В покупке франшизы также заинтересован наш бывший соотечественник из Великобритании (город Лидс в Йоркшире). В сентябре мы ждем потенциальных франчайзи из Израиля и Казахстана. На следующей неделе назначена встреча с покупателем из Москвы».

Цена франшизы для каждого рынка разная. Такой подход г-н Чекан объясняет разными условиями входа на рынок, в зависимости от местных правовых норм. К примеру, при экспансии в США нужно располагать контрактом о сотрудничестве с местной компанией, подкрепление гарантии оценено в $60 тыс. Дополнительные требования к иностранному франчайзеру также выдвигает законодательство Канады и Австралии.

В среднем, инвестиции в открытие одного объекта площадью в 130 кв. м (стандартный формат «Tucano»), составляют порядка 800 евро на 1 кв. м. Паушальный взнос варьирует в пределах 12 тыс. евро (для рынка СНГ - $9 тыс.). Размер роялти — 3,5% - 4,5% от оборота. Бюджет маркетинга установлен в пределах 1% с продаж. Взамен франчайзер обещает получение чистой прибыли на уровне $3,8 тыс. -$7 тыс. в месяц. Срок окупаемости вложений — два года.

Развитие сети в Молдове для компании уже не столь приоритетно. Сейчас в Кишиневе действуют 4 кофешопа. До конца года «перезагрузку» пройдет заведение на ул. Пушкина, под еще одну кофейню подыскивается помещение. Выход в районы республики компания не планирует: кофе стоимостью в 40 леев периферия не потянет. В столице «Tucano» позиционируется в средней ценовой категории (обычный чек не превышает $5). Посещаемость кишиневских точек варьирует в пределах 100-300 человек в день. Доходность невысокая: компания больше вкладывает в сеть, чем получает, это обычное дело для стартапа. Общие инвестиции в проект составили $800 тыс. и не являются окончательными.