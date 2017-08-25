Деньги туризма: вложения окупились

По данным туроператоров, нынешний туристический сезон выдался удачным: в объемах продаж рынок вырос минимум на 15%. Сказалось как более адекватное ценообразование после провального 2016 года (минус 10% по всем «топовым» направлениям), так и ставка на среднеценовой сегмент.

Это тот редкий случай, когда прогнозы операторов совпали с официальными данными. Как сообщили в Национальном бюро статистики, в январе-июне с. г. турагентства и туроператоры обслужили 110,4 тыс. туристов, что на 27% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост отмечен в каждом из трех сегментов: в выездом туризме (рекордные +31,5%), во въездном (+16,2%) и внутреннем (+13,4%).

По линии организованного туризма за полгода Молдову посетили 6,7 тыс. иностранцев. Больше всего туристов прибыло из Румынии – 14,2%, России — 10,3%, Австрии — 8%, Польши — 6,3%, Украины — 5,8%, Греции — 4,8% и Германии — 4,7%. Подавляющее большинство (76,6%) приезжали к нам для отдыха и развлечений, 19,1% - по линии профессиональной деятельности и 4,3% с целью лечения. В этот же период турагентства отправили за рубеж 85 тыс. молдавских граждан, которые выезжали исключительно на отдых. В ТОП-5 самых популярных направлений оказались Турция (32,6%), Болгария (20,4%), Румыния (18,4%), Греция (9,8%) и набирающий обороты Египет (3,9%).

Внутренний туризм привлек 18,7 тыс. человек, что на 13,4% больше по сравнению январем-июнем 2016 года. Большую часть экскурсий по стране организовали кишиневские турагентства (порядка 50%), а также регионы развития «Центр» (23,6%) и «Юг» (22%).

По словам председателя Патронатной ассоциации индустрии туризма (APIT) Габриэля Марджиняну, операторов особенно вдохновил рост въездного туризма, который ничем подобным ранее не отличался (в прошлом году он дал прирост всего на 1%). Ситуация изменилась, прежде всего, из-за активного продвижения Молдовы на отраслевых выставках в Румынии, Москве, Милане, Познани и Варшаве. На этот раз участвовали в них уже не столько чиновники, сколько бизнесмены.

«Румынский рынок представляет для нас стратегический интерес, поэтому местных операторов мы пытаемся привлечь еще с 2013 года. Первые большие инфотуры для румынских турагенств и масс-медиа APIT начал организовывать два года назад. В нынешнем году мы очень продуктивно выступили на Туристической ярмарке в Бухаресте, где у молдавского стенда был постоянный аншлаг. Для нас Румыния — основной поставщик транзитного туриста из дальнего зарубежья. Учитывая эти факторы, мы впервые кардинально изменили выставочный «ассортимент», сделав акцент на дифференцированные туры. Всего было сформировано пять туристических пакетов, большинство из которых относились к винному, гастрономическому и культурно-историческому туризму. Все эти мероприятия сказались на продажах: в нынешнем сезоне румынский туризм впервые лидирует по объемам покупок организованных (!) туров».

Что касается активизации российских туристов, г-н Марджиняну отметил, что они стали проявлять интерес к Молдове еще в прошлом сезоне. «Но большинство местных предложений тогда были «сырыми». Участие APIT в Московской туристической выставке позволило понять ожидания таких потребителей и сформировать часть туров непосредственно под них. В конце сентября с. г. будет организован первый инфотур в Молдову для турагентств Москвы, Санкт-Петербурга, а также профильных российских СМИ. В нем будет участвовать и руководство Федерального агенства по туризму (Ростуризм). Это будет очень значимое событие для нашего рынка. Бюджет мероприятия превысит 300 тыс. леев, из которых 150 тыс. будут выделены по линии MIEPO, остальные расходы покроет APIT».

Председатель Национальной ассоциации въездного туризма ANTRIM Эмилиан Дзугас согласился с тем, что на общую картину повлиял внешний маркетинг молдавских операторов.

«Мы определили для себя два основных рынка — польский и итальянский, где увидели наибольший потенциал. На зимних выставках в Познани («Tour Salon») мы участвуем с 2011 года, но в этом году выступили с особым размахом. Программа нашей делегации освещалась во всех каталогах Салона, ежедневно устраивались массовые дегустации молдавских вин («Vinaria Purcari», «Asconi», «Maurt», «Mimi»), проводились викторины с раздачей национальных сувениров. Всего в Познани было представлено семь туристических пакетов, два из которых были разработаны специально для польского рынка (с посещением польских святынь в Молдове ). Во-вторых, в июле ANTRIM организовал большой инфотур для польских журналистов, в т. ч. и из телеканала «TVN». Это серьезно повлияло на рост организованного турпотока, особенно по части гастрономического туризма. В этом контексте Италия обеспечила меньшую отдачу, что было ожидаемым. На итальянские выставки в Милане и Риме мы впервые вышли только в этом году. Согласно «классике жанра», отдача от экспозиций ощущается лишь через год, однако первые организованные группы итальянских туристов мы ждем уже к осени, к Национальному дню вина».

В нынешнем сезоне появилась еще одна особенность: обслуживание иностранцев не только по части въездного, но и выездного туризма. По словам директора туристического агентства «Cisteacova Tur» Людмилы Чистяковой, в этом году в молдавских агентствах было особенно много россиян. «Речь идет не об индивидуальных турах, а о групповом организованном туризме. Мы отправляли туристов из Москвы, Сургута, Волгограда в Израиль и Болгарию. Им было выгоднее покупать турпакеты в Молдове, даже с учетом дополнительной дороги в Кишинев. Рассматривая его всего лишь как транзитную точку, такие туристы неожиданно заинтересовывались экскурсионным потенциалом Молдовы. Появился спрос на комбинированные туры с охватом соседней Румынии. Пока это проблематично, учитывая необходимость дополнительных виз для россиян при въезде на территорию Евросоюза. Думаю, в новом сезоне мы найдем выход, чтобы не упустить столь перспективного клиента».