Новый «старый» сбор на связь

Министерство финансов намерено снизить сбор для операторов связи до 1,5%, но распространить на всех участников рынка в области фиксированной телефонной связи, телевидения и интернет-услуг. До сих пор такой налог платили только операторы мобильной связи UNITE, Moldcell и Orange, но в размере 2,5% дохода от продаж. Введение нового налога обсуждается в рамках налоговой политики на 2018 год.

Напомним, ввели сбор на мобильную связь в Молдове в 2000 году, платили его сначала в размере $2 с одного абонента. Через несколько лет власти методику расчета сбора изменили, и стали облагать им чистый доход операторов мобильной связи в размере 2,5%. Между тем, бизнес провайдеров услуг интернета и IP-телефонии набирал обороты. Несколько лет Moldtelecom, Moldcell и Orange боролись за отмену или хотя бы уменьшение ставки сбора. Наконец, в этом году в правительстве родилась идея – снизить ее, расширив круг плательщиков.

Раньше сбор направлялся в социальный фонд поддержки населения в качестве аналога нынешнего «налога на роскошь». Предполагается ввести его в Налоговый кодекс и перенаправить в государственный бюджет. Проект сейчас обсуждается в Экономическом совете при премьер-министре.

Противники сбора считают, что сегодня он неактуален, так как уровень покрытия республики мобильной связью превышает 100%, и мобильный телефон давно перестал быть предметом роскоши. Главное, что это противоречит стратегии правительства на развитие информационных технологий и может замедлить успешное движение страны в этом направлении.

Новый «старый» сбор неизбежно отразится на стоимости потребительских услуг компаний, которые подпадут под его действие. Необходимо учитывать и то, что объем услуг фиксированной телефонной связи и доходы компаний, которые ее предоставляют, постоянно снижаются, согласно информации Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий. «Эти данные означают, что услуга фиксированной связи не развивается, - говорит Сергей Лобастов, директор компании Riscom, предоставляющей услуги фиксированной телефонной связи и интернета. – Объемы услуг интернета также падают. До сих пор росли объемы продаж по услугам мобильной связи, но и здесь наметилась тенденция их сокращения, так как рынок насытился, и из-за жесткой конкуренции цены снижаются, а качество услуги повышается. С другой стороны, агентство планирует снижение цен взаимного подключения на различные услуги связи. Это все уменьшает доходность бизнеса. На таком фоне предлагается ввести дополнительный налог, что нелогично».

Между тем эксперты предлагают разграничивать доходы поставщиков услуг связи. Сверхприбыли существовали только в секторе мобильной связи, остальные поставщики не могут этим похвастать. Об этом свидетельствуют доходы Moldtelecom, которые заметно отличаются в сфере фиксированной и мобильной телефонии. С другой стороны, подобные «косвенные» налоги существуют не только в сфере связи. Платят их и виноделы - в фонд развития виноградарства, и экспортеры ореха – в фонд поддержки развития ореховодства, и собственники касс по обмену валюты, которые так же, как до сих пор операторы мобильной связи, вносят отчисления в социальный фонд поддержки населения. Поэтому, следуя принципу равноправия, их также нужно было бы освободить от подобных «поборов».

Бывший начальник ГГНИ Ион Присэкару считает, что ГНС не стоит распылять усилия и средства на администрирование большого количества налогов. «В Молдове уже устоялась система налогов, и мы не должны хаотично вводить новые, а продумывать их концептуально, с обязательной подготовкой анализа влияния. Сконцентрироваться сегодня нужно было бы на тех налогах, которые уже существуют, но по которым есть серьезные уклонения, как по НДС, например. В результате можно было бы получить значительно больше налоговых отчислений. У нас есть достаточно сборов, затраты на администрирование которых не покрываются».

Все это из-за нечеткости концепции, подчеркивает Присэкару, и указывает на очередную задержку в работе над новым НК.