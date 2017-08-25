«Местная специфика» транспарентности

В статье «Улицы разбитых надежд» («ЛП» № 29 от 18 августа 2017 года) отмечены факты нетранспарентности местной власти муниципия Кишинэу в процессе реализации проекта по реабилитации центральных улиц столицы. В частности, о том, что муниципальным советникам не предоставлялась информация по расходованию средств, выделенных муниципием на этот проект, хотя подобные запросы они направляли в примэрию неоднократно.

В финансовом управлении столичной администрации эти факты прокомментировали в том смысле, что вся документация по бюджету муниципия на сайте есть, а «конкретику» по проектам должны предоставлять соответствующие управления. «Нам нечего скрывать, мы тоже недовольны сотрудничеством с управлением транспорта, - говорит Вадим Брынзанюк, руководитель управления по связям с общественностью примэрии муниципия Кишинэу. – Именно это управление реализует проект и обязано предоставлять нам информацию. Ее отсутствие там объясняют разными причинами, включая отказ донора (ЕБРР) публиковать ее. Но и законодательство не предусматривает обнародования всей финансовой и проектной документации».

На самом деле данные о ходе работ по проекту реабилитации центральных дорог столицы на сайте ЕБРР выкладываются постоянно, но речь в статье шла не о средствах донора, а о расходовании 9 млн леев собственных средств муниципия. И этот случай – хороший повод обратить внимание на некоторые аспекты прозрачности в работе местных властей.

Конституция РМ, законы о доступе к информации, о прозрачности процесса принятия решений, о местной публичной администрации, о местных публичных финансах, а также постановления правительства о разработке сайтов и организации публичных консультаций по проекту бюджета на следующий год обязывают местные органы власти соответствовать определенным требованиям.

В обязательном порядке примэрии публикуют проект бюджета, его исполнение за шесть месяцев, за девять месяцев и за год, а также возможные отклонения от запланированных параметров с указанием причин. Это может быть повышение цен на энергоносители или изменение каких-то законодательных норм. Местные администрации обязаны также организовать публичные консультации по проекту бюджета на следующий год. По их результатам публикуется соответствующая информация. По промежуточным итогам исполнения бюджета примэрия также предоставляет информацию, согласно запросам советников. Все это местные администрации в большей или меньшей степени исполняют, но нужно учитывать «местную специфику» столицы, районов и сел, говорят эксперты.

«Публичные консультации по бюджету мы проводим, другой вопрос, кто на них приходит, - говорит примар города Тараклия Сергей Филиппов. - Да и бюджет достаточно сложен для понимания. К сожалению, даже советники не всегда разбираются в нем. Тем более, что мы публикуем общие цифры по средствам, выделяемым на образование, соцзащиту или культуру, согласно программам финансирования. Там нет конкретных данных, к примеру, по определенным образовательным или социальным учреждениям».

Законодательство обязывает местные администрации публиковать и «сведения о программах и проектах, в том числе по технической помощи, заказчиками или исполнителями которых являются органы публичного управления (наименование, цели и основные задачи, заказчики и головные исполнители программ, сроки и ожидаемые результаты реализации, объем и источники финансирования)». В то же время, информацию по международным проектам местные власти не всегда выкладывают, так как контроль и публикацию сведений обычно осуществляет сам внешний донор.

«Сейчас в Тараклии по программе поддержки Гагаузии и Тараклийского района (SARD), которая финансируется как на средства доноров, так и на наши собственные средства, реализуется проект реконструкции детского сада, - рассказывает Филиппов. - Данные о проекте мы выкладываем на сайте, как правило, это информация, которая появляется в СМИ. Там есть данные о сумме проекта, а также конкретные цифры донорских средств и собственных денег города. Что касается промежуточных расходов по проекту, то они тоже могут публиковаться. Но даже мы не всегда и не всю информацию можем получить от донора, потому что финансирование подрядной организации происходит по мере выполнения ими работ. А это уже коммерческая тайна. Например, по программе SARD доноры нам предоставляют не всю финансовую информацию».

Согласно отчету IDIS Viitorul, который реализует несколько проектов по анализируемой тематике и создал электронную площадку, где можно ознакомиться с бюджетами муниципиев, районов и населенных пунктов республики, наиболее открыта местная власть в Бэлць. Затем с большим отрывом идут Кахул и Чимишлия. Кишинев на пятом месте в этом рейтинге. «Не все органы местной власти создали web-cайт, - констатирует эксперт, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ. – Если же он есть, то бюджет на нем публикуют, а другие важные данные, например, план и контракты по закупкам на следующий год, нет. Но даже если контракт по закупкам опубликован, этого недостаточно, так как он меняется по ходу исполнения».

Проблема транспарентности государственных закупок – отдельная тема. А в целом на местном уровне существует проблема возможностей, особенно финансовых. Для многих примэрий вопрос заключается в том, кто будет выкладывать информацию на сайт. «Кишинев может себе это позволить, но кто это сделает в глубинке, если в штатном расписании такого специалиста нет?», - спрашивает примар Тараклии.