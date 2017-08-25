VS-Export нашел выход

Весной 2015 г. суд признал ООО VS-Export несостоятельным. Тогда его генеральный директор и учредитель Валериу Кожокару говорил, что несостоятельность предприятия – это только отправная точка. И он оказался прав. В настоящее время почти все долги перед кредиторами погашены, вина успешно экспортируются по хорошим ценам. Как это удалось? Ведь большинство предприятий так и не могут найти выход из процедуры несостоятельности.

Проблемы VS-Export начались вследствие объявления Россией эмбарго на молдавскую алкогольную продукцию в 2006 г. В то время у компании было несколько видов деятельности, не только виноделие. До эмбарго поставщики комплектующих продавали винодельческим предприятиям бутылку, короб, этикетку, пробку и т.д. на миллионы леев без предоплаты. Поэтому у виноделов долги были не только перед банками. У VS-Export в 2006 г. из-за эмбарго осталось в России около 1,5 млн бутылок вина. При средней цене 75-80 центов за бутылку можно посчитать, сколько потеряло предприятие. Эти деньги не были возвращены. Плюс еще были кредиты, которые нужно было вернуть, заплатить по ним проценты и рассчитаться за комплектующие, которые были использованы для розлива тех вин. Десять лет спустя эта история еще не закончилась для очень многих молдавских винзаводов.

Чтобы спасти бизнес, в 2012 г. Кожокару принял решение о выделении разных видов деятельности в самостоятельные юридические лица. Так, появились ООО Terra-Ferm и ООО Vinaria-Căinari. Благодаря этому, начало возрождаться производство вин. Был проведен ребрендинг, разработана новая торговая марка – Domeniile Căinari, ранее раскрученная марка Bun prieten осталась за VS-Export.

«С 2006-го по 2016-й – эти десять лет на самом деле были кошмаром, т.к., помимо всех потерь, банки пролонгировали винодельческим предприятиям кредиты по более высоким процентным ставкам, которые доходили до 28%, - говорит Валериу Кожокару. - Это было катастрофой. К сожалению, наша экономика нас не защищает. Когда после эмбарго мы говорили, что нужно объявить форс-мажор, чтобы смягчить удар по отрасли, нам в ответ пригрозили: «Смотрите, откроем ваши оффшорные счета». У тех, у кого есть оффшоры, могли бы и открыть, а у тех, кто честно заработал свои деньги и вложил в этот бизнес, не было таких счетов. Но под этот каток попали все подряд.

Теперь у меня нет ни одного лея задолженности перед банком (для этого в 2010 г. пришлось продать элеватор). Компания VS-Export в процессе несостоятельности пошла по пути реструктуризации. Думаю, что в следующем году она закончит расплачиваться с остальными кредиторами. Осталось в общей сложности не более полутора миллионов леев. Я веду переговоры со всеми кредиторами, через администратора выкупаю свои долги со скидкой, что дает возможность рассчитываться со всеми. Человек знает, что если ликвидировать VS-Export, то он как негарантированный кредитор ничего не получит, поэтому он согласен продать обязательства VS-Export с дискаунтом. Я зарабатываю деньги через винодельню и покупаю долги VS-Export, занимаясь этим уже три-четыре года. Так потихоньку вытаскиваю свое предприятие из долговой ямы. Постепенно Vinaria-Căinari станет единственным кредитором VS-Export».

По мнению предпринимателя, коллегам стоит последовать его примеру и воспользоваться процессом несостоятельности как единственным законным способом, чтобы спасти бизнес. «Не нужно бояться за свое имя. Если ты не смог вести бизнес и упал, то важнее всего суметь подняться. Здесь главное – не имидж. Если очень тяжело нести долговое бремя, не нужно перекладывать этот груз с правого плеча на левое. Это существование может продлиться еще на год-два, но это очень вредит внутренней экономике, потому что ты втягиваешь в эту яму и другие компании. Пока никто не знает про твои финансовые проблемы, другие фирмы дают тебе свои товары с отсрочкой платежа. Те, кто сделал это последними перед остановкой бизнеса, можно считать, что они свои деньги потеряли. Что-то вернуть сможет только тот, у кого есть какие-то гарантии. Поэтому важно использовать несостоятельность, чтобы сохранить свой бизнес и твоих партнеров. Все-таки по закону дается три года моратория на начисление штрафных санкций. И если у тебя есть хорошие намерения, то может получиться снова стать на ноги», - уверен Кожокару.

Когда все расчеты закончатся, у VS-Export останется только зерновое направление, которое было изначально. В настоящее время Vinaria-Căinari экспортирует вина в Китай и Румынию, с внутреннего рынка пришлось уйти из-за нелояльной конкуренции. В этом году предприятие выкупило кэинарский винзавод, который был арендован у «Потребкооперации». В сентябре будет объявлен конкурс по отбору подрядчика на проектные работы по реконструкции винзавода. Планируется полностью заменить оборудование по первичной переработке и развивать туристическое направление. Для этого есть все условия. Рядом с винодельней находятся лес и озеро - место очень живописное. Ранее на территории завода были построены маленькая гостиница и дегустационный зал. На расположенных поблизости 30 га земли со времени будут посажены виноградник и сад. Насколько быстро эти планы будут реализованы, зависит от финансирования.

«Я для себя решил, что кредитов больше не буду брать, - продолжает собеседник. - С 1997 г. по 2010-й годы через меня прошли кредиты в общей сумме на $30 млн. Я работал только на проценты для банков. Буду инвестировать столько, сколько у меня есть свободных средств, которые я получаю от продажи вина. Благодаря процессу несостоятельности, я кардинально изменил ведение бизнеса. Главный вывод, к которому я пришел, пройдя через несостоятельность, - бизнес нужно вести осторожно, ни на кого не надеясь, кроме самого себя. Всегда должен быть план «Б», т.е. ты должен быть застрахован от рисков. Самая хорошая экономика там, где за товар сразу получаешь деньги. А у нас продал товар, а за него рассчитываются через 120 дней. За это время может случиться, что угодно, и ты ничего не получишь. Нужно сделать столько вина, сколько ты можешь продать. И ни в коем случае не отдавать без денег. Я теперь получаю оплату вперед. После того, как поступают средства от экспортных продаж, я снова покупаю вина и закладываю их на выдержку. Без денег ничего не прошу. Из-за этого объемы стали меньше, но зато долгов больше нет. По моему бизнес-плану, в год я должен разливать до 100 тыс. бутылок вина. В Китай отправляю вина по $2,5, а в Румынию – по $5 за бутылку. Я думаю, что мне хватит. В этом году я экспортировал уже почти 90 тыс. бут.»

В настоящее время продаются вина урожаев 2006-2007 гг., выдержанные в дубовых бочках, а затем в бутылках. В Румынию отправляются только купажные вина Negru de Căinari и Alb de Căinari, потому что для продажи сортовых вин в ЕС у них должно быть географическое указание. А в Китай уже четыре года экспортируются сортовые вина. Большинство молдавских производителей поставляют в Румынию дешевые сладимые вина, объясняя это спросом. Но Валериу Кожокару открыл для себя потенциал этого рынка по потреблению дорогих качественных вин. Его вина продаются в винном бутике в центре Бухареста, хозяин которого является и производителем, имея виноградник на 3 га. Свои вина урожая 2015 г. он продал по $40 за два месяца. То есть на этом рынке нужно найти своего покупателя и предложить соответствующее качество.

Если другие производители жалуются на дефицит сырья, то Vinaria-Căinari с этим повезло. Несмотря на то, что у нее пока нет своих виноградников, проблем с виноградом завод не испытывает, потому что в радиусе 10-15 км есть около 2 тыс. га виноградников у партнеров, а в радиусе 50 км - 3 тыс. га. Если для этого предприятия интересен какой-то сорт винограда, то оно его покупает в этих хозяйствах. Кроме того, рядом есть винзаводы, которые продают виноматериалы. Особенно осенью там можно выбрать вино нужного качества.

«Меня радует то, что у меня есть постоянные покупатели и рынок. До сих пор у меня было вино, но не было рынка сбыта. Я метался в поисках рынков, ездил на выставки. Теперь мне это вообще не нужно, потому что я нашел свою нишу там, где я продаю. Мне этих двух рынков достаточно. В Молдове наши вина можно купить только на заводе. Одно время они продавались в магазинах, поэтому их спрашивают. На внутренний рынок Vinaria-Căinari вернется только тогда, когда мы откроем свои два-три фирменных магазина. Сегодня мы работаем на прибыль, и пока нам не обязательно присутствовать на молдавском рынке», - считает Валериу Кожокару.