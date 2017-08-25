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Итоги кампании Wine Friendly

№ 30 (1196) 25 August 2017

Национальное бюро винограда и вина подвело итоги кампании Wine Friendly, которая проводилась в мае-июле под названием La vie en rosé и была посвящена молдавским розовым винам. Ее целью было познакомить потребителей с этим видом продукции, потребление которой считается сезонным – в основном, для лета.

 

За этот период были проведены 22 дегустации в ресторанах и винотеках, где были представлены 80 вин (белых, розовых, игристых) от 28 производителей, объединенных под национальным брендом Wine of Moldova. На каждую дегустацию подавали по пять вин в сочетании с гастрономическими парами. Дегустации проходили под руководством аккредитованных сомелье. Среди их участников 350 человек впервые побывали на таких мероприятиях.

 

Потребители не только дегустировали, но и получили полезную информацию о винах, о том, как их выбрать, и с какой едой сочетать.

 

Кампания Wine Friendly продвигает осознанное умеренное потребление качественных вин и направлена на расширение круга потребителей такой продукции. В этой программе могут участвовать только аккредитованные НБВиВ заведения. Они проходят проверку на соответствие требованиям сервировки вина, предложенные Европейской ассоциацией сомелье.

7650 Автор: Соб. инф.
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