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Активизация систем ирригации

№ 30 (1196) 25 August 2017

По данным Фонда вызовов тысячелетия (FPM) площадь орошаемых земель в ареале действия оросительных систем, реабилитированных в рамках программы «Compact», увеличилась в период март-август 2017 по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,7 раза, и уже достигла уровня итогового показателя за весь 2016 год. При этом объем перекачиваемой воды увеличился в 1,5 раза, а доходы, получаемые аграриями-водопользователями, выросли в 1,6 раза.

 

В течение 2016 года, который был первым годом использования реабилитированных систем, орошалось около 1,5 тыс. га, что составляло более 12% площади потенциального охвата ирригационных систем «Compact». На поля было закачано более 1,4 млн кубометров воды.

 

В 2017 году также наблюдается значительное улучшение показателей эффективности ассоциаций водопользователей. Наиболее интенсивно используются оросительные системы, расположенные вдоль Днестра. К примеру, в SCI Coșnița объем перекачиваемой воды увеличился примерно в 2 раза, в SCI Puhăceni - в 1,3 раза, в SCI Jora de Jos - более 15 раз. Что касается орошаемых площадей, наибольший прирост зафиксирован в SCI Jora de Jos - в 3,3 раза, SCI Roşcani - в 2,8 раза, SCI Lopatna - в 2,4 раза. Положительная динамика также регистрируется по системам, расположенным на реке Прут. В рамках SCI Grozești в 2017 году увеличилась орошаемая площадь в 2 раза. Показатели эффективности других систем также уже превысили результаты, зарегистрированные в 2016 году.

 

По мнению исполнительного директора FPM Валентины Бадражан, положительная динамика спроса на ирригационные услуги также обусловлена «более решительным отношением сельхозпроизводителей к этому вопросу». Располагая восстановленной ирригационной инфраструктурой, они активно приобретают и более эффективное ирригационное оборудование – на собственные средства и при поддержке программы 2KR.

 

В результате реализации программы «Compact» было реконструировано 10 централизованных ирригационных систем, из которых 6 - на реке Днестр и 4 на реке Прут. Общая площадь, охваченная реабилитированными системами, составляет более 12 тыс. га (с возможностью расширения орошаемой площади еще на 3 тыс. га).

6890 Автор: Соб. инф.
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