Противоречивые прогнозы по сливе

В последние годы аграрии Молдовы, оценивая урожайность той или иной культуры, дистанцируются от понятия «средняя урожайность», и все чаще характеризуют продуктивность выражением «шахматный порядок».

Правда, прогноз на урожай сливы в нынешнем сезоне у представителей Ассоциации производителей и экспортеров «Moldova Fruct» более однозначный, по крайней мере, в территориальном аспекте. По наблюдениям членов ассоциации, урожайность довольно четко разнится по линии «север-юг». В северных районах страны – аномалия последних лет – слива зацвела раньше, чем в центральных и южных районах. В результате, снегопад в конце апреля повредил гораздо сильнее сливовые сады в южной и центральной зонах, чем на севере Молдовы.

Экспертные оценки урожайности в интенсивных сливовых садах северных районов «сжались» с 18-20 т/га до 13-15 т/га, а в центре и на юге – до 10-12 т/га и ниже. При этом в старых экстенсивных садах урожайность оценивается на уровне немногим ниже среднестатистической величины для всех косточковых фруктов – 2,5-3,0 т/га. В итоге по стране в целом с общей площади около 21 тыс. га плодоносящих садов сливы урожай-2017, видимо, не превысит 50 тыс. тонн. Что ниже среднего показателя за последнее пятилетие (около 55 тыс. тонн) и существенного ниже показателя в наиболее урожайном году (2014 – 72 тыс. тонн).

Впрочем, как отмечает председатель «Moldova Fruct» Виталие Горинчой, даже в нынешнем сезоне далеко не все определяется уровнем экстремальности погодных условий в том или ином регионе. «Даже на юге в отдельных интенсивных садах урожай будет лишь немного ниже прошлогоднего уровня, - утверждает Виталие Горинчой, - но это в садах, оснащенных защитной сеткой и системами капельного орошения. Конечно, природная аномалия нынешней весны и в нашем хозяйстве повредила фруктовые деревья, но мы пошли на дополнительные затраты – подкормили их биостимуляторами роста, и ситуация выправилась».

Специалисты обращают внимание еще на один существенный аспект. В Молдове традиционно послеуборочная инфраструктура в сегменте семечковых фруктов развита гораздо лучше, чем в сегменте косточковых плодов. Причем, даже на фоне более дорогостоящего абрикоса и персика, в плане послеуборочной обработки слива – «бедная родственница». Ее не моют, не сортируют, пакуют не в «европейские» ячеистые коробки из многослойного прочного картона, а в менее презентабельные деревянные ящики. И даже редко закладывают на хранение в холодильники.

Как говорит Виталие Горинчой, это компенсируется более высоким вниманием к сливе накануне и во время уборочной кампании. В ее преддверии сливовые сады в технологически развитых хозяйствах обрабатываются фунгицидами – чтобы обеспечить плодам привлекательный внешний вид, а также препаратами, содержащими кальций – чтобы сделать кожицу плодов более эластичной, соответственно, повысить их транспортабельность. Кроме того, зачастую дополнительным «шармом» с точки зрения потребителя обладают плоды сливы, сохранившие на кожице ярко выраженный восковый слой. Чтобы он меньше стирался при уборке/упаковке, работники снабжаются мягкими рукавицами. Наконец, покупатель готов доплатить 0,2-0,5 леев/кг за сливу, охлажденную сразу же после уборки и выложенную в ящике ровными слоями, плодоножками вверх. Что многие производители учитывают: «за деньги потребителя – любой каприз».

Но в целом суждения о качестве сливы в нынешнем сезоне крайне противоречивы – опять-таки, «шахматный порядок». Некоторые садоводы отмечают, что как и в яблоневых садах, «на сливе апрельская снежная буря «сработала» как механический разреживатель: плодов осталось меньше, но в условиях летней засухи дерево распределило на них больше влаги – в итоге они крупнее». Другие сельхозпроизводители сетуют на заметное снижение качества – «проблемы и с размером плодов, и с уровнем их кислотности, а мелкую и кислую сливу не хотят даже переработчики».

Впрочем, летом со сбытом сливы ранних сортов у садоводов сложностей не возникало. Руководители предприятий-экспортеров отмечают, что на фоне крайне негативных прогнозов относительно урожая сливы во всей Европе, даже в «сливовой Сербии», на рынке России был высок спрос, в том числе и на прежде не очень привлекательную для потребителя «Кабардинку». За нее платили садоводам Молдовы 5-6 леев/кг. А за более интересную с потребительской точки зрения «Чачанскую» - даже 7-8 леев/кг. Хотя, такие высокие цены объясняют исключительно острым дефицитом ранней сливы из-за ее неурожая. Между тем, согласно маркетинговому исследованию «Moldova Fruct», в ряде западных областей РФ рыночная доля молдавской сливы в отдельные годы в летний период достигает 20-30% (это самый высокий показатель присутствия на российском рынке в сравнении с другой плодоовощной продукцией из РМ).

В Румынии слива полутехнических сортов из Молдовы до сих пор воспринималась, как экзотика, ее продажи были, по большому счету, случайными. В начале сезона-2015 члены «Moldova Fruct» были воодушевлены тем, что молдавскими фруктами заинтересовались предприятия-заготовители для румынских супермаркетов сети Lidl. Однако по мере продвижения переговоров потенциальным поставщикам стало понятно, что масштабный прорыв молдавских фруктов на полки этой сети (равно как и других европейских сетей супермаркетов) в том году не случится – процесс растянется как минимум на несколько лет. В прошлом году он продвигался «ни шатко, ни валко». На текущей неделе в нашу страну прибыли представители администрации сети супермаркетов «Auchan» в Румынии. Как утверждают руководители «Moldova Fruct», «они проявляют большую заинтересованность в поставках молдавского винограда столовых сортов и фруктов, особенно сливы». Из Румынии и Чехии также поступают запросы на закупку технической сливы из Молдовы.

Отечественные перерабатывающие предприятия, по сведениям минсельхоза, в последние несколько лет на внутреннем рынке ежегодно закупают примерно 18-22 тыс. тонн сливы. Причем, доли переработчиков различной специализации изменились: в лидеры выдвинулись производители сухофруктов (четыре крупных, два десятка малых) и фруктовых дистиллятов, а консервщики уменьшили закупки. Прежде они заготавливали сливу примерно в равных объемах.

Как отмечает в этой связи Борис Ефимов, директор консервной компании «Orhei Vit», смещение баланса связано с тем, что спрос на сухофрукты и дистилляты растет, а в сегменте консервов (сливовая паста, компоты) стагнация или спад. В нынешнем году, возможно, дисбаланс увеличится. Сокращение урожая сливы в принципе не способствует наращиванию объемов ее переработки, а резкий рост цен на нее – тем более. Хотя «Orhei Vit» приобретает в небольших объемах летнюю сливу по цене 2,0-2,5 леев/кг – на 0,5-1,0 леев/кг дороже, чем в прошлом сезоне. Перспективы дальнейшего повышения цен на техническую сливу для консервации не очевидны. «Мы не стремимся и не располагаем возможностями в текущем году «перебить» цены, предлагаемые садоводам производителями сухофруктов и дистиллятов, у которых норма прибыли, очевидно, выше», - резюмирует Борис Ефимов.

Впрочем, вполне вероятно, что по мере поступления на внутренний рынок сливы позднеспелых сортов «Венгерка», «Президент», «Stanley» закупки активизируются. Тем более что качество (размер) сливы самого распространенного в Молдове сорта «Stanley» - очень разное, «шахматное». Как результат, и закупочные цены на эту продукцию даже для «фрэш-маркет» колеблется в пределах от 4 до 8 леев/кг. Наверное, по мере сезонного похолодания ценовая конъюнктура может качнуться как в одну, так и в другую сторону.

Как говорит директор предприятия по производству сухофруктов и фруктовых алкогольных напитков «Monicol» Думитру Викол, цены на сливу переработчики этой отрасли подняли с 2 до 3 леев/кг. Но, вероятнее всего – это предел. Увеличивать закупочные цены и, соответственно, себестоимость готовой продукции без надежных перспектив ее подорожания на рынке Евросоюза, бессмысленно. Так что наиболее реалистичной стратегией на текущий сезон представляется сокращение объемов производства всей гаммы продуктов. «Ничего не поделаешь, придется снизить обороты – будем надеяться, что следующий сезон окажется лучше».