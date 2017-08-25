Недостаточные дополнения

Поставщики услуг телекоммуникаций обязаны принять все необходимые технические и организационные меры для обеспечения безопасности используемых ими сетей и предоставляемых услуг.

Такое требование содержится в изменениях и дополнениях к закону об электронных коммуникациях, вступивших в силу на прошлой неделе. Нововведения направлены на приведение в соответствие с директивами Евросоюза закона десятилетней давности от ноября 2007 года.

По оценкам экспертов из агентства НАРЭКИТ, поправки создают необходимые условия для конкуренции на рынке электронных коммуникаций, внедрения механизмов облегчения доступа к сетям и взаимоподключения. Изменения также призваны обеспечить наличие радиочастотного спектра, достаточного для развития широкополосных мобильных наземных сетей и услуг, внедрения технологий и услуг нового поколения. Один из новых механизмов достижения этой цели предусматривает полный или частичный отзыв права пользования радиочастотами, если такая мера является необходимой для обеспечения реальной конкурентной среды.

Внесены изменения в статьи Закона, касающиеся прав конечных пользователей, обеспечения прозрачности и обнародования публичной информации поставщиками о качестве услуг и заключении договоров с поставщиками.

Также, Закон дополнен новой главой о защите конфиденциальности в секторе электронных коммуникаций, устанавливающей специальные условия гарантирования защиты прав и основных свобод человека.

Комментируя основные изменения в законе об электронных коммуникациях, генеральный директор группы компании Alfa Soft Юрий Коробан приветствовал принятые изменения и дополнения. Они актуальны, считает он, потому что отвечают происходящим за последние годы тенденциям на рынке. Поправки в большей мере касаются телекоммуникационных операторов — Orange, Moldcell, Moldtelecom; и мало повлияют на деятельность молдавских частных IT-компаний, большинство из которых занимаются разработкой программного обеспечения. В то же время, рынок IT нуждается в более активном участии властей в решении и других проблем отрасли, считает Юрий Коробан.

- Хорошо известно, что главными сдерживающими факторами рынка электронных услуг в Молдове остаются недостаток кадров и качество их обучения, - подчеркнул эксперт. - В стране открываются новые IT-парки, но может оказаться, что в них просто некому будет работать. Известно, что с трудностями поиска квалифицированного специалиста сталкивается любая IT-компания. Недавно в Кишиневе открылся парк Tekwill. Да, это реализация части стратегии развития IT-рынка, но не решение вопроса получения доступа к современным технологиям. Развиваться нужно комплексно, не только создавая парки и предоставляя льготы компаниям, но и уделяя первостепенное внимание подготовке новых специалистов. О выгоде такого подхода убедительно свидетельствует опыт Белоруссии. Там не просто созданы IT-парки и предоставлены льготы работающим в них компаниям и специалистам, но внедряется комплексная программа развития т.н. криптоэкономики (цифровые валютные и платежные системы, электронный документооборот и т.д.). Для людей созданы хорошие условия, поэтому для постоянной работы в белорусских IT-компаниях приезжают специалисты из России и Украины. Для них открываются новые рабочие места, появляются огромные возможности для профессионального роста и, соответственно, выигрывает страна.