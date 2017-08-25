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Потребление энергоресурсов

№ 30 (1196) 25 August 2017

Поставщики электроэнергии Gas Natural Fenosa Furnizare Energie (GNFFE) и Furnizare еnеrgie electrice Nord (FEE Nord) закупили в первом полугодии свыше 1,85 млрд кВт/час электроэнергии, что на 3,2% больше, чем год назад. Из общего объема 24% куплено у молдавских энергетиков, а остальное - у Молдавской ГРЭС в Приднестровье и Украины.

 

Как свидетельствуют данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), почти 3/4 объемов пришлось на GNFFE. В денежном выражении закуплено всего электроэнергии на 1,978 млрд леев (-10%) по средней цене 106,9 бана (-12,8%) за 1 кВт/час. У местных производителей - на 656,5 млн леев по цене 147,7 бана. У зарубежных - на 1,322 млрд леев по 94 бана кВт/час.

 

Услуги по транспортировке энергии составили 267,7 млн леев, а по распределению - 1,059 млрд.

 

До потребителей, судя по отчету, дошли все 1,85 млрд кВт/час. За них поставщики получили на 1,564 млрд леев больше, чем потратили на закупку. Даже несмотря на то, что средний тариф для молдавских потребителей снизился на 10,9%. Уровень расчетов за потребленную электроэнергию составил 99,6%.

 

Молдова закупила в первом полугодии 581,4 млн м3 российского газа – на 35,7 млн (6,5%) больше аналогичного периода 2016 г.

 

При этом в денежном выражении закупки сократились на 25,8% (604,6 млн леев) - до 1,742 млрд леев ($91,7 млн) из-за снижения закупочной цены с 4301 до 2997 леев за тысячу м3 (на 30,3%).

 

Согласно отчету НАРЭ, «Молдовагаз» отпустил молдавским потребителям 552 млн м3 газа (+7,2%) на 3,297 млрд леев (+3,4%). При этом, хотя тариф уменьшился с 6194 до 5974 леев (на 3,6%), поставщик собрал с потребителей свыше 3,961 млрд леев (+9,6%). Это на 2,218 млрд леев больше стоимости закупки газа.

 

Основную часть газа потребил энергетический сектор – 230,8 млн куб. м (41,8%) и население – 182,6 млн (33,1%). Уровень расчетов потребителей составил 120,1% (+6,8 п.п.), а сам «Молдовагаз» оплатил закупленный у «Газпрома» газ на 120,2% против 107% в первом полугодии 2016 г.

 

Разница между закупленными и поставленными потребителям объемами газа составила около 30 млн м3 - на 179,2 млн леев ($9,4 млн).

9650 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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