Лучше меньше, да лучше

Примэрия Кишинева продлила срок приема оферт от участников открытого международного тендера по закупке автобусов с 25 августа до 15 сентября 2017 года.

В администрации города говорят, что одной из причин переноса стала невысокая активность потенциальных участников, что, впрочем, характерно для периода летних отпусков. На закупку автобусов примэрия выделила 20 млн леев.

Гендиректор городского автобусного парка АП-2 Якоб Капчеля сообщил для «ЛП» основные технико-экономические требования к закупаемым автобусам. Машины должны иметь три двери для посадки/высадки пассажиров, кондиционер и соответствовать европейским нормативам Euro-5. Место водителя должно быть отгорожено. Количество перевозимых в салоне пассажиров - свыше 105. Запланировано купить низкопольные автобусы длиною примерно 12 метров и с мощностью двигателя 210-230 л.с. Это мощность средняя, что позволит экономить расход дизельного топлива. Такие автобусы наиболее приемлемы для эксплуатации в городских условиях.

«Мы рассчитываем, что на выделенные деньги (около 1 млн евро) удастся приобрести 8-9 новых автобусов, - заявил Якоб Капчеля. -Подчеркну, речь идет именно о новых автобусах, а не бывших в эксплуатации. И это не лизинг, а покупка, с продавцом будет оформлен договор купли/продажи». Таким образом, один автобус обойдется муниципальному бюджету примерно в 110-130 тыс.евро.

Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, от участника тендера требуется внести залог в размере 1% от суммы сделки. Оборот компании за 2016 год должен составлять не менее 3 млн евро. Также надо представить отчет о своей финансовой деятельности за последние три года и подтверждение от налоговой инспекции о систематическом выполнении платежей.

После того, как победитель тендера будет определен, он обязан осуществить поставки автобусов в Кишинев в течение 90 дней. Срок действия контракта — 12 месяцев, гарантия на технику — 3 года. Как заявил Якоб Капчеля, «в этом году тендер состоится, потому что решение о закупке автобусов муниципальным советом одобрено».

В настоящее время в АП-2 насчитывается 135 автобусов. Из них: немецкие MAN, 2006 года выпуска - 20 автобусов; российские ЛиАЗ, 2004 года - 50 автобусов; венгерские «Икарус», 1998 года - 50 автобусов; «Икарус», 1990 года - 15 автобусов. Средний возраст всего подвижного состава превышает 19 лет (при норме до 8 лет). Поскольку сроки эксплуатации старых автобусов истекли, у них больше расход топлива, ежедневно происходят по 20-30 небольших поломок, пассажиры недовольны. Именно поэтому давно назрела необходимость замены техники.

Следует напомнить, что год назад, в ноябре 2016 года, генпримар столицы подписал распоряжение на право приобретения автобусов большой вместимости АП-2. Предполагалось за счет собственных средств автопарка купить около 30 автобусов б/у по цене порядка 30 тыс. евро. Итого они должны были обойтись в 900 тыс. евро. Специалисты автопарка подготовили технико-экономическое задание на проведение открытого тендера. Но он не состоялся из-за возражений со стороны ряда муниципальных советников, которые обратились с иском в судебные инстанции. В результате распоряжение градоначальника было опротестовано.

В ноябре 2015 года примэрия столицы также объявляла, что кишиневский автобусный парк возьмет в аренду или в лизинг до 100 автобусов б/у . С этой целью был организован открытый конкурс и даже объявлен победитель, молдавская компания, которая была готова поставлять голландские автобусы с 10-летним пробегом. Но потом оказалось, что автобусы не прошли предварительную техническую проверку и не подходят для кишиневских условий. А муниципальные советники заявили, что столичная администрация действовала с нарушениями законодательства. Таким образом, варианты с арендой б/у автобусов в 2015 году и покупкой б/у автобусов в 2016 году не прошли...

В нынешнем году законодательство соблюдено. «Сумма в 20 млн леев на закупку автобусов была заложена в бюджет столицы на 2017 год, а в мае текущего года мунсовет проголосовал за покупку новых автобусов, - сообщил «ЛП» советник мунсовета Кишинева Виталий Мукан. - Тендер проводится с соблюдением всех норм и правил, потому не должно быть препятствий к его успешному завершению».

Муниципальный советник также сообщил, что подведомственное примэрии управление электротранспорта вовремя и в полном объеме осуществляет выплату по контракту на закупку в 2011 году 100 белорусских троллейбусов из кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). При этом Виталий Мукан посетовал на недостаточную прозрачность в управлении муниципальным бюджетом, особенно в части участия столичной администрации в финансировании ремонта улиц. «Это тема для отдельного серьезного разговора, но общественность имеет право знать о всех действиях городских властей по финансированию тех или иных значимых для жителей столицы проектов», - отметил советник.