Пиркка Тапиола: вызовы преодолимы

«Это одна из самых успешных программ Евросоюза в Молдове. Мы видим реальный рост молдавского экспорта в страны ЕС, который продолжается. Были скептики, которые говорили, что стандарты ЕС слишком высоки для молдавских производителей. Но постепенно эти сложности преодолеваются, и продукция из Молдовы, хоть иногда и небольшими партиями, начинает появляться в европейских странах. Да, проблемы и вызовы остались. Но они преодолимы».

Так оценил глава делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола внедрение программы «Техническая помощь для осуществления DCFTA», которая продолжалась два года. На ее реализацию Еврокомиссия выделила 2,348 млн евро.

Это была последняя пресс-конференция финского дипломата в качестве посла ЕС в нашей стране. В конце недели он покидает Кишинев. Уже известно, что Пиркка Тапиола возглавит посольство ЕС в Таиланде.

На пресс-конференции в министерстве экономики отмечалось, что техническая помощь для внедрения DCFTA была предоставлена в рамках Контракта Секторальной реформы Программы бюджетной поддержки. Основные цели проекта: укрепление потенциала в области инфраструктуры качества; мониторинг рынка товаров и услуг; развитие и диверсификация условий и возможностей внутренних и внешних рынков Молдовы; разработка и проведение программ по повышению осведомленности общественности о преимуществах DCFTA.

«При поддержке данного проекта было закуплено новое оборудование и программное обеспечение для лаборатории по тестированию Национального института метрологии на общую сумму 1,7 млн евро, - сообщил министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык. - А также оборудование и расходные материалы экспресс-тестов для агентств по безопасности пищевых продуктов (ANSA) и по защите потребителей (APC). Были внедрены 3 402 европейских стандарта качества, регулярно проводилось обучение специалистов по качеству и метрологии. В Молдове открылись два новых бизнес-инкубатора в Кэлэраш и Кахуле. 1600 грантов, выделенных малым и средним предприятиям, позволили создать в общей сложности 2000 новых рабочих мест. Была запущена трехлетняя программа поддержки женского предпринимательства «Женщины в бизнесе».

Помимо этого, как отмечается в отчете по итогам программы, тысячи людей прошли обучение основам предпринимательской деятельности, из них около половины – женщины. Были проведены многочисленные информационные семинары для потенциальных экспортеров продукции на рынок Евросоюза.

Важнейшими итогами проекта стали разработка и принятие законов о метрологии, о надзоре за рынком, об общей безопасности продуктов. ANSA ввела 15 новых контрольных процедур по оценке рисков в пунктах пограничного и таможенного контроля на границах Молдовы. АРС внедрило новые требования к устройствам низкого напряжения, детским игрушкам и весам, используемым в розничной торговле.

Кроме того, выделенные средства были потрачены на разработку Национальной стратегии по привлечению инвестиций на 2016-2020 годы, организацию 19 миссий в Германию, Румынию, Францию, Эстонию, Великобританию и Италию с участием 161 молдавской компании, в ходе которых экспортеры заключили 30 новых контрактов.

Также получили определенную поддержку 15 потенциальных иностранных инвесторов. Из них в 2016 году, по данным Делегации ЕС, начали инвестиции в Молдове: Fliegl (Германия) – производитель прицепов и полуприцепов; Aletext Group (Испания) – производитель текстиля для группы компаний Inditex (Zara, Bershka, Oysho и др.); Coroplast (Германия) – кабельная продукция; Steiff (Германия) – производитель игрушек; Durion GMBH (Швейцария) – производитель «зеленой» энергии; Bloch (Австралия) – мировой лидер в производстве обуви для танцев и балета.

По мнению руководителя программы «Техническая помощь для осуществления DCFTA» Филиппа Сантенса, в Молдове уже имеется вся необходимая законодательная и нормативная база, теперь нужно сконцентрироваться на ее внедрении в практику. Большая работа предстоит в ANSA и APC, но по этой теме составлен план на многие годы вперед, его выполнение находится под контролем минэкономики.

Очень высоко Филипп Сантенс оценил деятельность Организации по развитию сектора малых и средних предприятий ODIMM. «Это фантастическое агентство, которое точно и последовательно внедряет все проекты, - сказал он. – Принято решение о выделении им напрямую 4 млн евро. Это первый случай подобного доверия для организаций из стран, которые не находятся в процессе переговоров о вступлении в ЕС».

На вопрос «ЛП», были ли при разработке и проведении программ по повышению осведомленности молдавских предпринимателей о преимуществах DCFTA допущены какие-либо ошибки по неверному информированию, например, по вопросу экспорта яблок на рынок ЕС, г-н Сантенс ответил так:

«Я не люблю слово «ошибки». В бизнесе есть удачные или неудачные попытки, которые впоследствии корректируются. Вопрос экспорта яблок, - это не только вопрос цены. Чтобы попасть на прилавки, к примеру, сети супермаркетов ALDI, яблоки должны соответствовать 72 критериям (цвет, форма и т.д.). Сейчас у молдавских яблок есть одно неоспоримое преимущество: они созревают на две недели раньше, чем в других европейских странах. Это серьезная возможность, которой нужно пользоваться».

Предприниматель Константин Тампиза подтвердил для «ЛП», что процедура сертификации яблок действительно достаточно сложная. Но возглавляемое им фермерское хозяйство в настоящее время ее проходит и, скорее всего, в будущем году начнет отгружать молдавские яблоки европейским потребителям.

«Наши яблоки по многим показателям превосходят те, что выращиваются в большинстве европейских стран, - заявил Константин Тампиза. – И в них намного меньше пестицидов, чем в продукции некоторых известных производителей».

Филипп Сантенс предложил молдавским производителям сельхозпродукции обратить внимание на ягоды, которые могут продаваться как в свежем виде, так и использоваться при изготовлении йогуртов. Также практика показала, что большие перспективы имеются у производителей лаванды и базилика.

На вопрос о том, почему до сих пор ни одно молдавское животноводческое предприятие не получило разрешения на экспорт своей продукции в ЕС, Октавиан Калмык заметил, что сначала производители должны довести параметры продукции до требуемых стандартов, на что уходит какое-то время. «Мед, рыба, икра с молдавскими сертификатами происхождения уже экспортируются. Думаю, что в 2018 году начнется и экспорт животноводческой продукции», - сказал Октавиан Калмык.