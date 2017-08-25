Густарская баллада

Один из самых ожидаемых музыкальных фестивалей года - «Gustar» -вернулся в историко-археологический комплекс «Старый Орхей», расположенный между селами Бутучень и Требужень. Для которого, собственно, и был задуман. Под мелодии в духе этно музыкантов из разных стран здесь 19 и 20 августа провели уик-энд более 15 000 посетителей. Установив, таким образом, рекорд фестиваля.

На любой вкус

На территории четко вырисовывались несколько зон. Зона кемпинга, где еще накануне можно было удобно устроиться с палаткой на все время проведения фестиваля. Любители спорта могли принять участие в марафоне и EcoRun «Золотой Дракон», велопробеге по живописной трассе, заняться скалолазанием, йогой, бадминтоном и т. д. В месте для релаксации предлагалось не только расслабиться после велопробега, но и понаблюдать в телескопы за одним из самых восхитительных астрономических явлений года – метеоритным дождем. В другом месте сотрудники «Art-Labyrinth Chișinău» учили играть на старинных музыкальных инструментах, настоящих африканских барабанах, танцевать африканские танцы или предлагали заняться акро-йогой.

На стенде народного мастера Григоре Постернака привлекли внимание деревянные маски и самая разнообразная посуда, изготовленная из цельных частей дерева. Мастер рассказал, что в фестивале участвует постоянно, начиная со второго выпуска. «Большой реализации изделий здесь не происходит, хотя бывают случаи продаж. В основном налаживаю контакты на будущее. Также изучаю спрос, наблюдаю за тенденциями развития декоративно-прикладного искусства».

Григоре Постернак в основном работает с породами мягкого дерева: вербой, липой, редко с тополем и березой. Мне, например, приглянулась его березовая кружка. Маски в основном изготавливает из вербы. Стоят от 150 до 300 леев «Декоративные маски - это веяние времени. Их в основном покупают иностранцы для украшения интерьеров, - комментирует мастер. - Чашки, кружки декоративно-утилитарные: их можно использовать в быту, так как внутри они обработаны воском. Это древняя технология: так в старину крестьяне изготавливали посуду».

В ритме «этно»

В городке, организованном партнером фестиваля, Бюро по связям с диаспорой (BRD), наши соотечественники угощали блюдами национальных кухонь стран, где живут и работают, представляли их традиции и культуру. Например, организовали дегустацию португальского вина. Это первое сотрудничество организаторов фестиваля культурной ассоциации «Sens Music» и коммуникационного агентства «Profile Events» с BRD. В дальнейшем, организаторы полагают его продолжить, расширить выставочные площади диаспоры и разработать механизм продвижения «Gustar» в странах, где живут наши земляки.

Ну, а главное событие, конечно же, концерт. На фестивале зажигали молдавские коллективы «Zdob și Zdub», «Gândul Mâţei», «The B – Groove», «Karafizi & The Roof», «The Motans», «Via Dacă», «N.O.H.A.» (Чехия-США), Lou Bega (Германия), KOZA MOSTRA (Греция), «Spitalul de Urgență» (Румыния), «Freedom’s BoomboX» (США). Группы выступали от получаса и больше, поэтому и в первый и во второй дни фестиваля программа закончилась поздно. Но к большому удовольствию зрителей.

Подводя итоги седьмого «Gustar», продюсер Влад Костандой, директор «Sens Music», отметил, что нынешний стал лучшим за все время проведения фестиваля. «Мы сделали все возможное, чтобы ликвидировать минусы, которые были в предыдущие годы. Судя по реакциям в соцсетях, общению с посетителями, фестиваль удался. С каждым годом туристов становится все больше и больше. Совершенствуем систему безопасности: в этом году впервые был введен видеомониторинг парковки, зоны кемпинга».

О чем «поют» финансы

Продюсер рассказал, что доходы фестиваля на 50% формируются из спонсорских контрактов, еще около половины - от продаж билетов, и совсем немного - от сдачи в аренду мест экономическим субъектам. Аренда - от 500 леев и выше. «Мы думаем над тем, чтобы ее исключить и внедрить систему расчета жетонами, или картами. Хотим вывести наличные деньги из обращения на территории фестиваля. Это международная практика. В таком случае организаторы получают процент с продаж».

Самая большая часть расходов - гонорары артистам и оплата их авиаперелета. На это уходит около 60% бюджета. Гонорары хэдлайнеров фестиваля составляют порядка 10-15 тыс. евро.

Вторая часть расходов — техническое обеспечение мероприятия: в пределах 20%, Третья статья связана с логистикой и рекламой. «Фестиваль будет считаться окупаемым, если все затраты покроются за счет продажи билетов, - комментирует Влад Костандой. - Пока его нельзя назвать таковым. Чтобы «Gustar» стал экономически выгодным проектом, нужно больше вложений в лайн-ап, в его продвижение за рубежом. Тогда количество посетителей увеличится за счет иностранных туристов. Главная составляющая проекта - музыканты. Чем они популярнее, тем больше зрителей посетят фестиваль, и может быть выше цена билета».

Бюджет такого рода музыкальных фестивалей составляет порядка 2-3 млн леев. Продюсер отметил, что за семь лет бюджет «Gustar» значительно увеличился. И, по сравнению с прошлым годом, вырос на 50%, что стало возможным благодаря партнерам. В основном спонсорские средства идут на составление музыкальной программы.

Выросли за время проведения мероприятия и цены на билеты. Начинали в 2010 году с 25 леев. В 2014-м билет на один день стоил 60 леев. Начиная с прошлого года, цена в предварительной продаже 100 леев на один день, 150 - на два. В день фестиваля - 150 леев и 200 леев. В этом году вырос процент предварительных продаж. Если раньше они составляли 10-15%, то в этом году — 25-30%. «Этот рост очень важен для организаторов, потому что таким образом можно спланировать некоторые инвестиции», - отметил продюсер.

Влад Костандой считает, что такие цены и являются оптимальными на сегодняшний день. В первую очередь это - своеобразный фильтр, отсеивающий случайных людей. Если бы билет стоил дешевле, посетителей могло быть больше. Выросли бы и доходы. «Но мы должны думать и об экологии заповедника, нужно соблюдать баланс между всеми составляющими проекта. И потому находимся в постоянном поиске: меняем то один компонент, то другой, Важно найти золотую середину. Максимальная вместимость фестиваля в заповедной зоне 20 тыс. человек. Считаю, что с такими ценами мы приближаемся к золотой середине. Установим выше - потеряем посетителей».

По подсчетам организаторов, около 15% посетителей фестиваля составляли иностранные туристы. Часть из них попадает через наших соотечественников, работающих за границей. Большинство туристов из Украины и Румынии.

В завершение беседы продюсер отметил, что у «Gustar» есть все необходимое для того, чтобы стать «визитной карточкой» Молдовы. Во-первых, уникальное место его проведения «Старый Орхей». Во-вторых - музыка, восходящая к истокам народного музыкального творчества, самобытного и богатого формами. Она озаряет душу, открывает в сердцах любовь. Не говоря уже о великолепной национальной кухне и винах. «И я надеюсь, что благодаря поддержке государства, посетителей «Gustar» сможет реализовать свой потенциал».