Как молдавский пивовар «оживил» рынок пива

На молдавском пивном рынке «Litra Brewing Company» стоит особняком: эта кишиневская пивоварня выпускает исключительно крафтовое пиво. Бизнес принадлежит семье предпринимателя Сергея Литра, который с 2013 года варит пиво по собственной рецептуре с соблюдением Баварского закона о чистоте пива (Das Reinheitsgebot).

Пивное дело выпускник Лондонской школы маркетинга начинал с импорта крафтового пива из Бельгии, Германии, Великобритании и др. В 2010 году Сергей Литра открыл фирму «Litra Import», поставляющую в кишиневские торговые сети и HoReCa т. н. «нишевое» пиво элитных сортов. Это были весьма любопытные образцы, которые импортер продвигал с помощью мастер-классов и платных дегустаций в местах продаж. Товар относился к категории дорогих: вилка цен варьировала в пределах 35-200 леев за бутылку, однако спрос всегда был устойчив. Особенно среди статусных заведений.

Из-за колебания курса валют и особенностей работы сетевой розницы пивной импорт стал нерентабельным, и поставщик задумался о диверсификации бизнеса. «Многие немецкие пивовары, у которых я закупал пиво, настойчиво советовали мне открыть собственную пивоварню, - рассказывает г-н Литра. - Однако решился я лишь после того, как обучился этому ремеслу, закончив Американский университет пивоварения и пройдя пару стажировок в Германии. Нашел немецкого партнера, который согласился инвестировать в будущий бизнес. По нашей договоренности, мажоритарная доля (75%) в совместном предприятии осталась за мной. Взамен я взял на себя строительство самой пивоварни в одной из промзон Кишинева, где в собственности имелся участок. Со своей стороны, немецкий инвестор обеспечил поставку оборудования и оборотный капитал. Чтобы понять специфику выбранной техники, мне пришлось пройти еще одну стажировку в Германии — на пивоварне с точно таким же оборудованием».

Под строительство первой крафтовой пивоварни были привлечены заемные средства. Вопрос с выбором кредитора не стоял: лучшие условия кредитования предложил Moldova Agroindbank (MAIB). В 2013 году на основании инвестиционного проекта банк выделил новому предприятию «Litra Brewing Company» 2 млн леев на хороших условиях, тем самым положив начало успешному бизнесу.

Это был единственный кредит, привлеченный компанией в Молдове, и MAIB очень быстро его предоставил. Строительство завода заняло не больше одного года. Осенью 2014-го пивоварня с производственной мощностью 14 тонн пива в месяц выпустила свой первый крафтовый напиток.

«На отработку рецептуры у нас ушло полгода, - отмечает Сергей Литра. - За это время было вылито 5 тонн пива. Довольно легко сделать ароматное пиво с необычным вкусом, куда труднее получить пиво классическое. Тяжело попасть в баланс всех ингредиентов, чтобы добиться простого и гармоничного сочетания, где нет ничего лишнего. Это и есть идеальный продукт. У нас на рецептуру того же богемского пилснера («Litra Bohemian Pilsner») ушло полтора года. Только нынешним летом оно осталось неизменным: пиво, наконец, получилось таким, каким было задумано».

Еще на первом этапе производства были запущены четыре сорта пива. Три из них - «Litra Pale Ale», «Litra Vienna Lager» и «Litra Bohemian Pilsner» - варятся постоянно, они стали «визитной карточкой» предприятия. Также компания известна своими пивными экспериментами, особенно в части сезонных напитков. В течение последнего года «Litra Brewing Company» представила на пивном рынке 12 видов пива. К примеру, тыквенное «Pumpkin Ale» производится только в октябре. Его основным ингредиентом стала карамелизованная тыква. Этот аромат очень яркий и выраженный, но использование нескольких видов карамельного солода придает напитку мягкую пряность. В марте и только ко дню св. Патрика варится ирландский стаут («Irish Stout») с горьковатым вкусом и кофейно-шоколадными тонами. В июле появляется первый «Berliner Weisse» по старинной технологии подкисления сусла. В него добавляется смородина, выращенная в Молдове. К концу лета начнут производить пиво со свеклой «Imperial Beat Root Borsch», которое в шутку прозвали «борщом» из-за его насыщенного красного цвета.

«Поначалу многие не понимали, зачем нам постоянные новинки? Ведь в маркетинговом плане очень тяжело продвигать новый продукт. Пока у нас это получается: используем исключительно социальные сети, которые обеспечивают моментальную отдачу. У крафтового пива — особая аудитория, создающая свои интернет-сообщества. Такие пивоманы следят за всеми новинками, обмениваются впечатлениями. Именно поэтому массовая реклама не для нас. Она ничего не скажет о крафтовом пиве рядовому потребителю, т. к. его надо хотя бы раз попробовать. Но для большинства оно слишком дорогое: цена в 58 леев за литр создает серьезный барьер. Самое дорогое наше пиво стоит 85 леев за литр! Это сезонное «Barleywine», которое варится с добавлением молдавского винограда. В этом году мы будем выставлять его на «European Beer Star Award» - одном из самых престижных дегустационных конкурсов мира. Хотелось бы привести оттуда хотя бы почетную грамоту, для нас это было бы особой наградой».

По словам пивовара, коньюктуру можно понять по самому продаваемому пиву, что и определяет вкусовые предпочтения рынка. «В Молдове не любят горькие сорта пива, выбирая светлые с ярко-выраженным солодовым вкусом. Мое пиво «Vienna Lager» именно такое: легкое, питкое, с нотками карамели и тонкой горечью. Пилснер — с более характерным хмелевым оттенком. Пэйл эль — вообще новый продукт для нашего рынка, это английское пиво, заряженное хмелем, в нем есть и бархатная горечь, и оттенки манго с корочкой грейпфрута. Согласно оценке международных экспертов самого авторитетного пивного сайта «RateBeer» (содержит более 3 млн профессиональных пивных обзоров), в 2016 году лучшим пивом Молдовы было названо «Litra Pale Ale». Это значит, что самый большой наш эксперимент попал «в десятку».

Рынок сбыта для компании оказался специфическим. Еще на старте Сергей Литра использовал каналы дистрибуции, которые наладил, занимаясь импортом.

«Мы начинали с поставок в HoReCa, и до сих пор этот сегмент остается наиболее надежным. Работали с большинством сетей супермаркетов, и могу отметить, что с ними невозможно строить бизнес. Сети могут обеспечить объемы продаж, но они развивают собственный импорт на деньги поставщика. Отсрочка платежа доходила до полугода, когда твои деньги «прокручиваются» несколько раз. И это даже не классическая отсрочка: с тобой просто не рассчитываются без объяснения причин. В такой ситуации возникает острая нехватка оборотных средств, растут долги. В поставках происходит сбой, и часть заказчиков отказываются с тобой работать. Это была одна из причин, почему я приостановил деятельность фирмы «Litra Import». Именно поэтому не намерен больше работать с продовольственными сетями. Единственный, с кем не возникало проблем — это «Pegas». Я долго мечтал о том, чтобы разливать пиво в бутылки емкостью 0,33 л. И как только появилась такая возможность, первое пиво «в стекле» получил «Pegas».

Что касается специализированной пивной торговли, «Litra Brewing Company» действует избирательно. В Кишиневе насчитывается полтора десятка сетей пивных маркетов, однако пивовар не всегда доволен качеством их работы. Главная проблема — уход за пивным оборудованием. Сейчас пивной ассортимент компании представлен только в двух таких сетях, одна из которых - «Craft Baza». Это новая сеть, где продается только крафтовое разливное пиво местного производства.

В планах компании — создать на предприятии фирменный магазин и ресторан, который будет работать с пятницы по воскресенье. Согласно идее, в меню будут включаться блюда, сочетающиеся с пивом: бургеры больших размеров, ребра по-техасски и др. Это немецкая модель работы пивоварен, при которых всегда есть небольшие рестораны с обильной мясной кухней.

Также компания готовится к роли экспортера. В этом году уже были тестовые поставки пива в Берлин и Будапешт. Ведутся переговоры с рестораторами Греции и Италии. Сергей Литра отмечает, что у крафтового пива — огромный рынок. Его потребителям не столько важна страна производства конкретного напитка, сколько его вкус. В этом смысле у молдавского крафтового напитка есть потенциал.

«Мы намерены вдвое расширить производство, мощности нам это позволяют. Я не хочу ограничиваться молдавским пивным рынком: в нынешнем виде он мне не очень интересен. Из-за задержек выплат сетевиков, объемы продаж сложно нарастить. Жаль, что молдавская банковская система пока не предоставляет услуг по выкупу долгов перед поставщиками, как это практикуется за границей. Из-за неуверенности в своих заказчиках, я не могу открыть кредитную линию в Moldova Agroindbank - слишком высоки риски, а мы не привыкли подводить своих финансовых партнеров. Хотя знаем, что MAIB нас поддержит в любом случае и на приемлемых условиях. Тем не менее, компания решила сделать ставку на экспорт: на внешних рынках работают только по предоплате по всей цепи движения товара».

За последние четыре года объем потребления пива в Молдове снизился почти на треть — до 104 млн литров в год. При этом доля импорта остается в пределах $16 млн, что составляет 20-22% от общих объемов продаж. Остальное делят 15 молдавских предприятий. На фоне общего падения оборотов рост сегмента крафтового пива удивления не вызывает — продукт хоть и нишевый, но крайне интересный. Сейчас спрос превышает предложение: в начале нынешнего лета «Litra Brewing Company» была вынуждена отказать в поставках 12 новым клиентам. Это тот редкий случай, когда на пивном рынке образовался дефицит.