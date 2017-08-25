Запущенная сейсмостойкость

Тревожные сообщения о землетрясениях в разных точках земного шара, участившиеся подземные толчки в нашем регионе в очередной раз заставляют поднимать вопрос о надежности домов и технических сооружений.

Территория Кишинева характеризуется достаточно высокой сейсмичностью. По данным Института геофизики и геологии Академии наук Молдовы, столица в зависимости от значения ожидаемой интенсивности сейсмических колебаний подразделяется на две зоны - 7 и 8 баллов.

Зона 8 баллов составляет примерно 37% (более 45 кв. км) от общей площади города. Это участки, расположенные в местах с неглубоким залеганием грунтовых вод – поймы реки Бык, Дурлешть, прилегающие к поймам склоны, некоторые районы Ботаники. Участки повышенной балльности подтверждены макросейсмическими и инструментальными наблюдениями за землетрясениями.

Остальные 63% территории города отнесены к 7-ми балльной зоне. Геотехнические свойства грунтов этих территорий характеризуются достаточной плотностью, что является одним из факторов, улучшающих их сейсмическую характеристику.

Институтом геофизики и геологии АН РМ составлена карта сейсмического микрорайонирования территории Кишинева. В ней отражена сейсмическая опасность с учетом как нынешних инженерно-геологических свойств грунтов, так и их возможных изменений. Кроме того, проведено районирование Кишинева по значениям резонансных периодов грунтов. На карте указаны участки, неблагоприятные в сейсмическом отношении для строительства (эрозионные и оползневые склоны, обводненные и заболоченные днища ручьев, балок и др.).

Как рассказал «ЛП» начальник Государственной службы контроля и экспертизы проектов и строений Валерий Верстюк, существующий жилой фонд Кишинева состоит из разных видов зданий, отличающихся сроками эксплуатации, высотным режимам, архитектурным, конструктивным и другим признакам.

К первой группе относятся старые жилые низкоэтажные здания (1-2 этажа), расположенные в основном в центральной части столицы. Их срок эксплуатации достиг нормативно-допустимого уровня и нередко превышает 100 и более лет. Конструктивно эти здания выполнены со стенами из камня и деревянными перекрытиями.

Эти здания, на протяжения своей жизни перенесли ряд сейсмических воздействий, которые могли нанести существенные повреждения не столько их отделке, сколько основным несущим конструкциям. Следует отметить, что после землетрясений в зданиях проводились ремонтные работы, носившие чаще всего косметический характер, которые во многом скрыли фактическое поврежденное состояние несущих элементов. В настоящее время эти здания реконструируются, восстанавливаются, частично сносятся.

Другая группа зданий – конструкции послевоенные. Они преобладают в центральной части города. Как правило, это здания до пяти этажей с несущей структурой из каменной кладки и деревянными перекрытиями. Конструктивно они обладают минимальными элементами сейсмозащиты. Кроме повреждений от землетрясений, в этих зданиях наблюдается износ деревянных перекрытий. Специалисты считают, что их необходимо усилить и реконструировать с учетом требований современных норм.

Следующая группа - современные дома, построенные в 1970-1990 годы. Это, как правило, серийные здания с массовым применением сборных изделий заводского изготовления (каркасно-каменные серии 102; крупнопанельные серии 143; 135; 464; крупноблочные, монолитные бескаркасные и др.).

Землетрясением 1986 года проверены монолитные бескаркасные жилые дома, в свое время массово строящиеся в Кишиневе. Дома хорошо перенесли землетрясение (правда, хуже, чем крупнопанельные), на их состояние в значительной степени повлияло качество строительных работ и соблюдение технологии возведения; уровень повреждений монолитных домов, выполненных в скользящей опалубке, был в среднем в два раза больше, чем в переставной опалубке.

Тем не менее, уроки изученного землетрясения позволили собрать материал и дать предложения для совершенствования норм строительства.

«Сейсмостойкость здания обеспечивается двумя способами: соблюдением соответствующих инструкций (Строительных норм и правил - СНиП) для сейсмостойкого строительства и использованием результатов анализа надежности конструкций, - отмечает Валерий Верстюк. - Суть заключается не в том, чтобы предотвратить ущерб при всех землетрясениях, а в том, чтобы свести к минимуму ущерб от небольших и умеренных колебаний грунта и избежать обрушения зданий при сотрясениях наибольшей интенсивности, когда ущерб, очевидно, может оказаться очень тяжелым. Таким образом, СНиП – это тот документ, в котором научные проблемы сейсмостойкого строительства теснее всего соприкасаются с вопросом безопасности населения».

В строительстве до сих пор применяется строительный норматив СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах», который, по словам специалистов, давно устарел. Профильное министерство задекларировало Еврокод №8 по сейсмике, но в практику он еще не вошел.

В то же время, существуют общепризнанные критерии сейсмостойкого проектирования с точки зрения обеспечения безопасности людей и экономии материальных ресурсов:

- при слабых землетрясениях (М<5) здания должны остаться неповрежденными или получить небольшие повреждения;

- при умеренных землетрясениях (5<М<7) допускаются некоторые повреждения, однако здания должны сохранять целесообразность их восстановления;

- при сильных землетрясениях (М>7) здания должны сохранять жизни людей и не обрушиться, хотя позже они могут быть снесены.

Строительство с соблюдением правил сейсмозащиты зданий обходится дороже, чем при обычных условиях. По данным Государственной службы контроля и экспертизы проектов и строений, в Молдове такое удорожание составляет 10-15% для нового строительства.

К сожалению, гарантировать полную безопасность зданий и сооружений во время землетрясения практически невозможно. Этот риск особенно велик для территории со старой застройкой и с высокой плотностью населения. Поэтому существующий жилой фонд, особенно дома, построенные до появления норм сейсмостойкого строительства, требуют серьезного обследования. Важным шагом должна стать аттестация (паспортизация) эксплуатируемых зданий и сооружений – периодическое обследование технического состояния и выявления уровня их сейсмозащиты. На этой основе принимаются решения о сносе неудовлетворительных и усилении ослабленных объектов.

В Молдове разработана программа паспортизации всего жилищного фонда, которая в 2014 году утверждена соответствующим постановлением правительства, но до сих пор ничего не сделано. Это мероприятие дорогостоящее и в бюджете на это, как обычно, не хватает денег. А последствия такого промедления могут быть катастрофическими.

Очень серьезной остается проблема обеспечения сейсмической безопасности жилых домов, в которых ведутся несанкционированные работы, без соответствующих разрешительных документов и проектной документации. Самовольная перепланировка и вмешательство в конструкцию приводят к значительному снижению прочностных характеристик зданий и их надежности.

Особая тема о зданиях, построенных после 1990 –х годов. Этот период перехода Молдовы на рыночную экономику сопровождался значительными изменениями в строительной политике. В частности произошли структурные изменения в типах применяемых конструкций. Практически прекращено возведение крупнопанельных и каркасно-панельных зданий заводского изготовления.

«Наибольшее развитие в последнее время получило строительство каркасных монолитных и каменных конструкций. Стали много строить жилых домов повышенной этажности – 12-18 этажей и выше, что продиктовано дефицитом свободной территории для застройки. Многоэтажное строительство в основном представлено в виде монолитного железобетонного каркаса с диафрагмами и ядрами жесткости, – поясняет Валерий Верстюк. - Проектирование и строительство зданий повышенной этажности представляет собой сложную инженерную задачу, корректное решение которой возможно при наличии соответствующей нормативной базы, а также специального технического и технологического обеспечения».

На практике все мероприятия по обеспечению сейсмоустойчивости зданий начинаются с проекта.

К сожалению, в последнее время проектировать здания берутся не имеющие должного опыта специалисты. Сказать с уверенностью, как поведут себя построенные в последние годы здания, никто не берется. Необходима экспериментальная проверка сейсмостойкости высотных сооружений. Для этого искусственно моделируют ситуацию, в которой испытывают здания на прочность при расчетном землетрясении. На этой основе делают выводы для дальнейшего проектирования и содержания зданий, улучшения их конструктивных особенностей. Раньше такие испытания проводились, но в последние годы их не практикуют.