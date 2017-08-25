«Покушение» на сквер

В столице разгорается новый скандал в связи с очередной попыткой незаконного отчуждения земельного участка из муниципальной собственности. Об этом говорилось на специально созванном по этому поводу брифинге муниципальных советников.

Речь идет о сквере, расположенном на пересечении улиц Армянская и Букурешть. Небольшой участок в 5 соток был благоустроен на средства компании, офис которой расположен рядом со сквером. Но земля в центре города уже давно приглянулась другой фирме. Которая решила присвоить ее по хорошо отработанной в молдавской столице схеме, - через судебные инстанции.

Первый иск фирма подала в 2010 году, второй – в 2013. В прошлую пятницу состоялось заседание суда, на котором судья подвергла вице-примара Нистора Грозаву (ныне временно и.о. примара) административной ответственности за то, что он не подготовил соответствующий проект решения и не передал его муниципальному совету. При этом на заседании суда почему-то, не было представителя юридического управления примэрии.

К слову, Армянская община и посольство Армении в Молдове обращались к властям с предложением благоустроить сквер и установить там памятник, который напоминал бы об историческом присутствии армян в Кишиневе (недаром улица названа Армянской).

Более 20 участков потерял город в результате коррупционных схем при участии судей, прокуроров, сотрудников земельного и юридического управлений примэрии, напомнил муниципальный советник Александр Одинцов. Что равноценно 5 млн леев ущерба. Остаются проблемные участки на ул. Димо,7/1 – 20 соток; Димо,20/1 – 10 соток; на ул. Браништий – 15 соток; возле ресторана Mugurel - 70 соток и т.п. Не так давно с них был снят секвестр, то есть они могут быть проданы.

В 2016 году силами муниципальных советников был остановлен аукцион по продаже других 20 участков, который собирался проводить судебный исполнитель.