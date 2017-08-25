Запоздалые инициативы НКФР

В ходе осенне-зимней сессии парламента, которая начнется 4 сентября, депутатам предстоит утвердить во втором чтении проект, разработанный Национальной комиссией по финансовому рынку, предусматривающий внесение поправок и дополнений в целый ряд законодательных актов. В первом чтении парламент одобрил его в середине июля. Без особых замечаний. Хотя поправки носят не только технический характер.

Документ довольно объемный – больше 10 страниц, - и оговаривает изменения в налоговый, таможенный, уголовный, гражданский кодексы. А также в законы о НКФР, о предпринимательских кооперативах, о залоге, о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования, о местных публичных финансах. Он нацелен на приведение положений перечисленных документов в соответствие с требованиями Закона о рынке капитала.

По словам вице-председателя Административного совета НКФР Нины Доска, в Законе о рынке капитала (вступил в силу в сентябре 2013 года, в полном объеме применяется с 2015 года) нашли отражение более 10 европейских директив. В соответствии с ними, в национальное законодательство было включено несколько терминов, которые обусловили пересмотр действующих формулировок в других 17 документах.

В частности, возникла необходимость заменить термины «ценные бумаги» на «финансовые инструменты», «рынок ценных бумаг» на «рынок капитала», «инвестиционный фонд» на «организации коллективного инвестирования в ценные бумаги», «акционеры инвестиционных фондов» на «акционеры/владельцы паев (долей участия), выпущенных организациями коллективного инвестирования в ценные бумаги», «профессиональный участник рынка ценных бумаг» изменяется на «лицензированный и авторизированный субъект на рынке капитала», а «независимые регистраторы» изменены на «лиц, ведущих реестр владельцев ценных бумаг» и др.

По нынешним правилам, которые предусматривают существование обновленной системы проведения сделок, а именно многосторонней торговой системы (эксплуатируется инвестиционным обществом или оператором рынка и обеспечивает сведение, в соответствии с ее недискреционными правилами, полученных от третьих лиц многочисленных поручений о купле-продаже финансовых инструментов), предложено дополнить перечень источников финансирования НКФР новой статьей. А именно, сбором в размере до 0,5% стоимости сделок купли-продажи ценных бумаг, осуществленных в рамках многосторонней торговой системы.

Важная часть предложенных поправок относится к внесению изменений в целый ряд статей Уголовного кодекса. Среди них и статья 2451 «Манипулирование на рынке капитала». В частности, речь идет об изложении в новой редакции части (1) диспозитивной части «Действия по манипулированию на рынке капитала, в результате которых причинен ущерб в крупных размерах». Совершены они могут быть посредством сделок или поручений на совершение сделок, которые дают или могут дать ложные сведения, или которые вводят в заблуждение относительно спроса, предложения или цены финансовых инструментов; которые влияют через действие одного или нескольких совместно действующих лиц на цену одного или нескольких финансовых инструментов на аномальном или искусственном уровне.

К манипулирующим действиям отнесено и совершение фиктивных сделок; применение фиктивных поручений на совершение сделок; распространение и/или разглашение через средства массовой информации, включая Интернет, или любым другим способом информации, которая предоставляет или может предоставить ложные сведения о финансовых инструментах, в случае если лицо, распространившее информацию, знало или должно было знать, что данная информация является ложной.

За такие действия Уголовный кодекс предусматривает для физических и юридических лиц наказание в виде штрафов в размере от 1350 до 7000 у.е., возможность лишения свободы и права занимать определенные должности. А в случае тяжких нарушений юридическое лицо и вовсе может быть ликвидировано.

Планируется несколько переформулировать и статью 2452 «Нарушение законодательства при ведении реестра держателей ценных бумаг». В соответствии с новой редакцией, таковым будет считаться допуск неавторизованных лиц к данным счетов владельцев ценных бумаг или инвестиционных паев и/или умышленное включение в счета владельцев ценных бумаг или инвестиционных паев недостоверной, искаженной, ложной информации, за которыми следует передача права собственности другому лицу и/или выдача держателем реестра списка акционеров в других случаях, кроме предусмотренных законодательством, отказ в выдаче списка акционеров, выписки из реестра и/или использование списка акционеров любым лицом в целях приобретения или продажи акций общества, если этими действиями причинен ущерб в крупных размерах. За это виновному грозит штраф до 500 у.е. или лишение свободы на срок до двух лет.

Разработанный проект предусматривает внесение поправок и в Кодекс о правонарушениях. Помимо корректировок технического характера, предусмотрена иная редакция названия статьи 300. Вместо нынешней формулировки «Манипулирование и незаконноеиспользование привилегированной информации на рынке ценных бумаг» предложена новая – «Злоупотребление на рынке капитала». В то же время, статья будет дополнена новой частью (21) следующего содержания: «Нарушение обязательства представить Национальной комиссии по финансовому рынку информацию о заключении сделки с финансовыми инструментами путем манипулирования рынка или с нарушением законодательства, касающегося привилегированной информации, влечет наложение штрафа в размере от 24 до 300 условных единиц».

Предложено дополнить и статью 3043 «Несоблюдение правил деятельности на небанковском финансовом рынке». Так, неисполнение или ненадлежащее исполнение участниками небанковского финансового рынка решений НКФР, в том числе воспрепятствование осуществлению надзора и/или контроля со стороны регулятора, будет наказываться штрафом в размере от 48 до 150 у.е. А вот осуществление деятельности на рынке капитала с нарушением требований, установленных законодательством, а также с нарушением нормативных актов НКФР, если деяние не является преступлением, грозит штрафом от 24 до 300 у.е.

Авторы настаивают и на введении наказания за непроведение аудиторской проверки – финансовой и технической, - «субъектами, лицензированными и авторизированными Национальной комиссией по финансовому рынку в предусмотренных законодательством случаях». За такое непослушание нарушителям, после вступления в силу нововведений, будет грозить штраф в размере от 24 до 300 у.е.

Нина Доска отметила, что принятие предложенных поправок обеспечит повышение уровня стабильности, надежности и эффективности рынка капитала. В НКФР также рассчитывают, что новые правила предотвратят системные риски и минимизируют действия по манипулированию в данной области, а также консолидируют систему регламентирования и надзора финансового небанковского сектора.

По мнению депутата-коммуниста Олега Рейдмана, Нацкомиссия очень уж запоздала с разработкой проекта. Ведь, как подчеркнул он, Закон о рынке капитала действует уже полтора года, а НКФР лишь сейчас просит депутатов внести необходимые для его полноценного применения поправки.

Нина Доска на это ответила, что, на самом деле, первый раз соответствующие инициативы были переданы на рассмотрение в парламент еще в 2014 году. Если бы не перестановки в правительстве, то его бы успели принять до начала применения в полном объеме Закона о рынке капитала в 2015 году. Но после смены состава кабинета министров проект был отозван и запущен второй круг согласований. Между тем, появились другие отраслевые законы, например, о Центральном депозитарии, которые также обусловили необходимость доработки предложений. Поэтому все и затянулось…

«Национальная комиссия по финансовому рынку выступает в качестве патологоанатома. Рынок капитала - мертвый, а мы все ковыряемся, что-то ищем. Никакого движения мы не видим. Нет внедрения отраслевого закона и то, что вы предлагаете – что ж, посмотрим, как оно повлияет на ситуацию. Но, думаю, что никак. По моему мнению, комиссии нужно сосредоточиться на оживлении этого сегмента, на создании условий для его развития. А мы стоим в резиновых фартуках и годами оперируем непонятно что…», - заметил депутат.

По словам Нины Доска, не согласившейся с позицией народного избранника, НКФР неоднократно предпринимала меры, направленные на оживление, стимулирование рынка капитала: «К сожалению, нас не слышат, но в ближайшее время комиссия намерена выдвинуть дополнительные законодательные инициативы, которые дадут эффект».