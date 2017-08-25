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Регуляторное чистилище

№ 30 (1196) 25 August 2017

Генеральная уборка разрешительной системы близится к концу. Перед отдыхом депутаты сделали предпринимателям подарок, приняв пакетные изменения условий допуска бизнеса на рынки товаров и услуг, которые значительно меняют не только количество, но и качество разрешительных документов. Пересмотрены также полномочия регуляторов в русле идущей реформы исполнительной власти и создания Агентства публичных услуг, сроки выдачи и стоимость госрегулирования.

 

Принятый закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности путем выдачи разрешений» закрепил результаты полной инвентаризации условий, процедур и полномочия госструктур по их выдаче. Многие из них останутся только в качестве регистрационных документов по принципу декларирования. В соответствующие отраслевые законы внесены поправки, уточняются правила получения, вплоть до типовых форм запросов и указания случаев, когда требуется получение разрешений, проведения, например, санитарной, санитарно-ветеринарной, экологической экспертиз, лабораторных исследований.

 

Все сферы бизнеса, кроме финансовой, сфер электронных коммуникаций и энергетики, получили исчерпывающий перечень разрешительных документов, дублирование которых упразднено. Также внесена ясность в понятийный аппарат молдавской разрешительной системы – что считать лицензией, сертификатом, разрешением и какова иерархия этих документов, а также уполномоченный выдавать их орган. Уточнены сроки и стоимость процедур, правовые аспекты регулирования. Здесь же приводится полный список этих номинаций, количество которых в общей сложности сократилось с 416 до 159 разрешительных документов.

 

Порядок запроса, предоставления, приостановки и отзыва разрешительных документов будет регламентирован законом «О регулировании предпринимательской деятельности путем выдачи разрешений» N160 от 2011 г. с соответствующими поправками. А закон «О лицензировании предпринимательской деятельности путем лицензирования» будет отозван как избыточный, сообщили «ЛП» в секретариате комиссии по регламентированию предпринимательской деятельности, которая с июля перешла под начало Госканцелярии. «Так у рабочей группы будет больше влияния при рассмотрении инициатив, которые касаются введения новшеств в регулировании бизнес-процессов», - аргументировали этот шаг наши собеседники.

 

Но одной оптимизацией дело не закончится. Уже к концу года разработчики планируют ввести в действие информационную систему управления и выдачи разрешений, которая обещает совершить революцию в способах взаимоотношений бизнеса с чиновниками. При поддержке проекта ВБ «Повышение конкурентоспособности» идет разработка программного обеспечения для перевода регулирующей системы в электронный формат. По словам менеджера проекта Аурелиу Касиян, весной был объявлен конкурс по отбору претендентов, в котором участвовали 16 отечественных и зарубежных IT-компаний. В последний этап конкурса прошли 3 иностранные фирмы. Победителем стала американская DotGov Solutions, предложившая лучшее техническое решение и ценовое предложение для внедрения системы на основе общей платформы предоставления услуг в рамках электронного правительства servicii.gov.md. Для этого будут использованы зарезервированные проектом на эти цели средства ВБ в размере $500 тыс.

 

DotGov Solutions, открывшая в стране представительство, позиционирует себя в качестве команды с 13-летней историей, которая специализируется на разработке, внедрении и поддержке решений для электронного правительства из развивающихся стран. На сегодняшний день компания реализовала более 50 проектов в тридцати странах. Молдавский проект компания обязуется внедрить в несколько этапов – до апреля 2018 г. закончится разработка системы. Уже в сентябре нынешнего года начнется тестирование, чтобы до конца осени можно было начать в пилотном режиме выдавать в электронном формате первые 25 разрешительных документов.

 

Среди них авторизации на внешнеторговую деятельность товаров стратегического назначения, импорт оригинальной продукции из стран-членов CEFTA, авторизации на импорт в преференциальном режиме некоторых видов сахара. Сельхозпроизводители смогут онлайн получить санитарно-ветеринарные и фитосанитарные авторизации и сертификаты, а фармакологический бизнес – сертификаты регистрации лекарств. Международные и внутренние автоперевозки, градостроительные сертификаты, авторизации наружной рекламы, нотификации начала коммерческой деятельности – эти и другие документы положат начало электронной системы выдачи разрешений, которая уже к концу этого года будет включать 75 разрешительных документов для бизнеса и будет открыта для «широкого потребителя».

 

По планам правительства, в конце 2017 года система будет запущена в рабочий режим. С апреля 2018 года все 159 разрешительных документов, включенных в номенклатурный перечень законодательного акта, будут доступны в электронном формате. До 2020 года компания-разработчик обеспечит гарантийное обслуживание системы и поддержку персонала ведомственных пользователей.

 

Электронный формат запроса, оплаты и выдачи разрешений, по словам координатора проекта Виталие Левинца, будет запущен посредством инструмента M-Connect, дающего возможность привлекать и обмениваться данными государственных реестров. При этом будут использованы существующие системы централизованного доступа к межведомственному документообороту, электронным системам оплаты услуг, электронной подписи.

 

А ведомственные системы, уже работающие по принципу единого окна, будут интегрированы в единый государственный портал – Информационную систему выдачи разрешений. Бизнес сможет, не покидая офисов, заказать необходимую авторизацию, также имея дополнительную возможность сканирования и подачи сопутствующих документов. Если для авторизации необходимо будет обновить какой-либо дополнительный документ, предприниматель сможет одновременно затребовать и его. Предусмотрена возможность получения документа как на бумажном носителе на указанный адрес, так и в электронном формате.

 

Концепция информационной системы для выдачи разрешений предполагает национальное покрытие и подключение к большому количеству точек доступа, в том числе компьютеров, мобильных телефонов, терминалов, что обеспечит простоту взаимодействия между предприятиями и государственными органами, независимо от их местонахождения. Роль «фронт-офиса», очевидно, будет играть создаваемое на основе ГП Registru Агентство публичных услуг, имеющее 188 отделений по всей стране.

 

Бизнес получит возможность использовать систему для запроса и получения разрешений на расстоянии от лицензионных органов, без личного присутствия. Доступ к базе данных правительственного портала будет бесплатным. Специализированные ведомства смогут также пользоваться системой и проверять наличие и статус того или иного разрешительного документа у хозяйствующего субъекта. Система будет интегрирована с общими государственными службами (Мpay, Msign, Mpass, Mconnect) и будет размещена на платформе правительства (Mcloud).

 

«Хотелось бы верить, что электронный формат выдачи разрешительных документов будет со временем распространен на всю разрешительную систему и на все регуляторы бизнес-процессов в Молдове, включая финансовый, энергетический рынки, рынок телекоммуникаций, регистрации предприятий, собственности. Информатизация регуляторного пространства должна быть всеобщей», - считает Аурелиу Касиян.

 

 

 

Ирина КОВАЛЕНКО

8250 Автор: Ирина КОВАЛЕНКО
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