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$20 млн на модернизацию госуслуг

№ 30 (1196) 25 August 2017

Всемирный банк предоставит Молдове $20 млн на модернизацию государственных услуг. Финансирование соответствующего проекта накануне утвердил Совет исполнительных директоров ВБ.

 

Согласно его сообщению, для многих жителей РМ ограниченный доступ к государственным услугам способствовал социальной изоляции, уменьшению возможностей и более низкому качеству жизни, особенно для сельских и отдаленных районов. Чтобы помочь решить эту проблему, правительство стремится модернизировать свои административные услуги и обеспечить более ориентированную на гражданина модель предоставления услуг при поддержке Всемирного банка.

 

«Проект улучшит качество и доступ населения к государственным услугам. Мы считаем, что он также будет способствовать совершенствованию госуправления и повышению доверия людей к госучреждениям», - сказала менеджер Всемирного банка по Молдове Анна Ахалкаци.

 

По ее словам, государственные учреждения и отраслевые министерства получат техническую помощь для реорганизации услуг, оцифровке и лучшему согласованию институциональных возможностей. Соответственно, гражданам и местным предприятиям потребуется меньше времени, усилий и ресурсов для доступа к основным государственным услугам.

 

В рамках проекта планируется провести инвентаризацию госуслуг, исключить устаревшие, объединить ряд услуг в одну, обеспечить доступ населения к госуслугам на местном уровне, сократить число документов, необходимых для их получения, повысить качество и сократить время оказания госуслуг, применять транспарентные и справедливые тарифы.

 

Проект соответствует целям сокращения бедности и улучшения жизни в Молдове, обозначенным в Системной диагностике Всемирного банка 2016 г. и Стратегии реформы публичной администрации в Молдове на 2016-2020 гг.

 

С момента присоединения Молдовы к Всемирному банку в 1992 г. им выделено более $1 млрд на 60 проектов в области регулирования и развития бизнеса, налогового администрирования, образования, дорожной инфраструктуры, здравоохранения, сельского хозяйства, экологии. В настоящее время портфель ВБ включает девять активных проектов на общую сумму $358,5 млн.

8370 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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