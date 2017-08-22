Войчех Колигнан: Мы довольны, как развивается «Moldova-Zahăr»

Компания «Moldova-Zahăr» в этом году начнет уже седьмой сезон переработки сахарной свеклы после приватизации завода в г.Купчинь. Польский инвестор, давший вторую жизнь одному из крупнейших в республике предприятий отрасли, до сих пор не особо афишировал свою деятельность, предпочитая доказывать серьезность своих намерений делами. Но наконец-то нам удалось поговорить с генеральным директором компании «Moldova-Zahăr» Войчехом Kолигнан не только о делах предприятия, но и перспективах молдавско-польских отношений в целом.

- Г-н Войчех, недавно сахар, который производит сахарная фабрика города Купчинь, получил премию «Торговая марка 2016», что говорит о том, что «Moș Zaharia» стал одним из самых узнаваемых брендов в Молдове. Как Вы оцениваете это достижение?

- Наша торговая марка «Moș Zaharia» действительно была признана одной из самых популярных на данный момент в Молдове, и мы ценим тот факт, что она нашла путь к сердцам потребителей. Премия «Торговая марка 2016» также обрадовала всю нашу команду, так как для нас именно мнение потребителя указывает на положительный результат проведенной нами работы, а также вдохновляет на достижение новых высот, указывая, что выбранный нами путь является правильным и близким к желаниям потребителя.

- Компания впервые подала заявку на участие в этом конкурсе, и сразу стала победителем, что удается далеко не всем участникам …

- В некотором роде для нас данное достижение также стало приятным сюрпризом. Несмотря на то, что мы предоставляем продукт исключительно высочайшего качества и по конкурентоспособным ценам, мы не ожидали столь высокой оценки, так как другие компании работают десятилетиями для достижения этой цели, не получая такой высокой оценки потребителя. Наша же марка, «Moș Zaharia», относительно молода, так как «родилась» только в 2015 году, под счастливой звездой.

- Что значит для компании «Moldova-Zahăr» признание и получение призов именно в категориях «Репутация и доверие» и «Признание потребителя»?

- Сами названия номинаций говорят за себя. Для нас это успех в начале пути, а также знак к тому, что мы должны продолжать работать над развитием нашего успеха, чтобы и в дальнейшем заслуживать доверие покупателей. Надеемся утвердиться в будущем среди лидеров и в других номинациях.

- Значит ли это, что сахар «Moș Zaharia» отличается от сахара других молдавских производителей? Чем он заслужил такое доверие потребителей? Качеством, ценой, или всем вместе?

- Каждый продукт по-своему уникален. Мы считаем, что доверие потребителей было заслужено нами по большей части тем, что «Moș Zaharia» является сахаром исключительно молдавского производства.

- Что стоит за всеми этими наградами и признанием, и к чему они обязывают?

- Вопрос скорее риторический – за всеми наградами стоит труд всей нашей работающей команды, которая смогла сплотиться за довольно короткий период, и общими усилиями добиться значительных результатов.

Также это заслуга молдавских фирм, которые сотрудничают с «Moldova-Zahăr» и занимаются дистрибуцией нашего сахара, заслуга работников магазинов, в которых продается «Moș Zaharia».

- Польский капитал сыграл свою роль, конечно, но помимо этого, польский опыт в этом отношении тоже немаловажен, наверно, ведь компания «Krajowa Spolka Cukrowa», которая инвестировала в обанкротившуюся сахарную фабрику города Купчинь, является самой крупной в Польше …

- Купить завод, который не работал в г.Купчинь 3 года – еще не значит производить продукт, достойный популярности на рынке. А опыт нашего инвестора, «Krajowa Spółka Cukrowa» S.A., безусловно, трудно переоценить. Особенно отмечаем тот факт, что Польша, как и Молдова, является страной постсоциалистического пространства, и польская отрасль сахаропроизводства претерпела уже процессы изменений, которые в Молдове еще не доведены до конца. Мы, естественно, используем наработанный в «Krajowa Spółka Cukrowa» опыт не только в области применения новых технологий, менеджмента предприятия, внедрения современных систем контроля качества и т.д. Не менее важно для развития «Moldova-Zahăr» изучение пути, пройденного головной компанией, в процессе адаптации к работе на европейском рынке, использования тех возможностей, которые получили постсоциалистические страны в последнее время.

- Польша оказывает большую поддержку Молдове в процессе её интеграции в Евросоюз. Можно говорить о «польском следе» в молдавской экономике?

- «Польский след» в молдавской экономике и культуре отслеживается еще со времен образования Молдовы, как государства, а взаимосвязь поддерживалась на протяжении веков. Например, одним из малоизвестных фактов является то, что большинство сахарных заводов Молдовы, построенных в период СССР, в том числе и завод г. Купчинь, были оснащены оборудованием польского производства. На данный момент Польша играет одну из ключевых ролей в продвижении инициативы ЕС «Восточное партнерство», одним из инициаторов которой она была. И, безусловно, поддерживает Молдову, как одного из наиболее успешных партнеров Восточной Европы. Не менее важно и то, что мы охотно передаем молдавским коллегам свой опыт модернизации экономики, диверсификации рынков сбыта продукции, внедрения европейских норм и стандартов в производстве, что сегодня очень актуально и необходимо молдавским компаниям.

- Насколько польские инвестиции отражаются на развитии региона и решении проблем безработицы в сельских населённых пунктах.

- Большой производитель в регионе – это всегда рабочие места для людей и собранные налоги в бюджет. В период уборки урожая сахарной свеклы мы предоставляем более 450 рабочих мест, на постоянной основе у нас работает 130 работников. Но кроме этого, мы сотрудничаем с множеством молдавских фирм, у которых покупаем оборудование, удобрения, средства защиты растений и т.д. Косвенно мы обеспечиваем работой транспортные предприятия, торговые сети и магазины. Молдавские фирмы также выполняют для нас ремонтные работы. «Moldova Zahăr» поддерживает молдавских плантаторов через предоставление товарных кредитов в виде семян, удобрений, средств защиты растений, топлива и финансовой поддержки для покупки с/х техники. Также мы предоставляем know-how в выращивании сахарной свеклы. Другими словами, приход любого крупного инвестора, в том числе и «Krajowa Spółka Cukrowa», - это серьезный вклад в развитие экономики страны. И мы очень гордимся тем, что смогли таким образом поддержать Молдову и живущих здесь людей.

- Насколько конкурентоспособна ваша продукция для европейского рынка?

- Последний год мы наглядно доказали свою конкурентоспособность на рынках ЕС, так как вышеупомянутая торговая марка «Moș Zaharia» зарекомендовала себя, как весьма популярная на рынке Румынии.

- Какие планы у польского инвестора на ближайшие годы?

- На ближайшие годы наш инвестор, «Krajowa Spółka Cukrowa» S.A., планирует поддерживать и в дальнейшем модернизацию завода г. Купчинь, для повышения конкурентоспособности нашей продукции. Также будем продолжать программы по поддерживанию сельхозпроизводителей и роста квалификации персонала компании. В этом году мы выделяем на инвестиции и ремонт завода 2 млн евро.

- В Молдове есть потенциал для новых инвестиций в развитии сахарной промышленности?

- Потенциал для инвестиций есть почти в каждом направлении экономики, если правильно ставить приоритеты. На данный момент в нашей отрасли приоритетнее улучшать имеющиеся заводы, повышать качество продукции и энергоэффективность процесса производства, внедрять новые технологии по выращиванию сахарной свеклы. И конечно, никогда не забывать о конечном потребителе нашей продукции – клиенте.

- А потенциал для увеличения объёмов производства и, может, разных видов сахарной продукции?

- Потенциал увеличения объемов производства есть, и мы над этим систематично работаем. Конечно, объем продукции зависит от объема сырья, а в условиях довольно частой засухи в Молдове этого достичь нелегко, особенно в сравнении с Польшей. В Молдове не хватает внедрения национальных программ по борьбе с засухой, особенно постройки ирригационных систем.

- Молдавские власти всегда призывали деловых людей из Польши приехать в Республику Молдова. Что бы их мотивировало инвестировать в нашу страну?

- Как мы уже отмечали, польско-молдавские традиции имеют весьма длинную историю, и мы рады являться крупнейшим на данный момент польским инвестором в Молдове. Я убеждён в том, что сотрудничество европейских стран с Молдовой, в том числе и с Польшей, - это шанс для быстрого развития Молдовы, шанс для жителей Молдовы жить лучше.

- Сколько лет Вы уже находитесь в Молдове, и как Вам наша страна и её жители? Что Вам больше всего здесь нравится?

- Я живу в Молдове уже 5 лет. Выезжая сюда на работу, я расценивал это, как профессиональный вызов. Я разделяю свою работу на время пребывания на заводе в Купчинь и дела в офисе в Кишинёве. У меня очень мало времени на отдых, но работа в окружении молдаван хоть и не относится к лёгкой, но даёт мне сильное чувство удовлетворения. Заметны продвижения, которых мы добились, из года в год мы становимся только лучше, достигаем лучших результатов, наращиваем объемы производства.

Я очень доволен, что удалось на предприятии собрать команду людей, которые своей преданностью работе доказывают, что я сделал верный выбор, когда сделал на них ставку. Меня радует тот факт, что среди этих людей много молодёжи, которые не эмигрировали из Молдовы, а своим подходом доказывают, что своё жизненное будущее они видят в своей любимой стране, которой для них является Молдова. Это очень важно для построения будущего, для развития этой красивой страны.

- Спасибо Вам за интервью и удачи компании «Moldova Zahăr» в реализации намеченных планов.