Импорт из Турции не хлынул

После вступления в силу с 1 ноября 2016 года соглашения о свободной торговле между Молдовой и Турцией многие скептики заявляли, что договор более выгоден турецкой стороне, откуда стоит ждать «взрывного роста» поставок продукции.

Итоги внешней торговли за первое полугодие посрамили «экспертов». Экспорт молдавских товаров в Турцию вырос за шесть месяцев этого года на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016, а вот импорт увеличился всего на 8,5%.

В целом же география импорта (экспортную статистику мы анализировали в прошлом номере) дает довольно любопытную пищу для размышлений. В первом полугодии импорт из стран Евросоюза достиг $1072,9 млн (на 16,3% больше, чем в январе-июне 2016), обеспечив долю в 49,2% от общего объема. Поставки из стран СНГ в Молдову достигли $542,8 млн (на 14,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2016 года). Доля стран Содружества оценивается в 25,3%. Удельный вес каждого из основных рынков мы указываем не случайно. Несмотря на возрастающие объемы поставок из Европы и постсоветского пространства, доля ЕС сократилась в импортных поставках на 0,2% по сравнению с прошлогодним, восточных соседей – на 0,4%. Это означает, что закупки товаров молдавскими покупателями в других странах увеличивались более высокими темпами, чем на традицуионных рынках.

В абсолютных цифрах особенно вырос импорт из Румынии, - на 24,1%, достигнув объема $300,2 млн. Также выросли поставки из России (+ 3,8%, $261,5 млн), Украины (+31,1%, $224,7 млн), Германии (+15,6%, $173,8 млн), Италии (+12,5%, $155,4 млн), Польши (+22,7%, $69,9 млн), Франции (+17,5%, $59,1 млн), Белоруссии (+17%, $53,3 млн).

А диверсификация поставок была достигнута, в основном, за счет роста импорта из Китая $ 219,5 млн (+29,9%), Турции $146 млн (+8,5%) и США $39,7 млн (+29,2%).

Стоит обратить внимание на увеличение почти на треть импорта из Украины, причем продукции, весьма болезненно бьющей по ключевым сегментам отечественной экономики: производству молока и продукции из него и др., что вызывает различные толкования и дискуссии.

Также расширение географии молдавского импорта связано с тем, что образовался целый ряд «третьих» стран, импорт из которых в Молдову, пусть и небольшой в абсолютных цифрах, вырос в разы: из Ганы, например, в 50 раз ($262,5 тыс.). К таким странам также относятся Вьетнам, Македония, Бангладеш, Канада, Филиппины, Грузия, Тунис, Австралия, Сан Марино, Саудовская Аравия, Албания, Мадагаскар, Кения, Гватемала. В абсолютных цифрах эти показатели составляют от $14,2 млн (Вьетнам) до $70 тыс. (Гватемала).