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Рост в полтора раза

№ 29 (1195) 18 August 2017

Через Международный свободный порт Джурджулешть (МСПД) перевалено в первом квартале 184,4 тыс. т грузов, что в полтора раза больше аналогичного периода 2016 г. Его услугами воспользовались 56 различных судов, в том числе нефтеналивных.

 

Как отмечается в отчете минэкономики, суммарные инвестиции в порт превысили $68,5 млн., в том числе $100 тыс. в январе-марте этого года. Основная их доля пришлась на генерального инвестора и оператора порта Danube Logistics - $50 млн, и компанию Trans Cargo Terminal, построившей и использующей зерновой терминал, - $12,5 млн.

 

Больше всего экспортировано через порт зерновых - 88,7 тыс. т. Это на 37,1% меньше, чем год назад, но на 1 апреля в порту еще оставалось складированным 31,1 тыс. т.

 

В импорте преобладали нефтепродукты - 58,6 тыс. т (рост в 1,9 раза). 4,2 тыс. т нефтепродуктов через порт отгружено на экспорт, а 18,5 тыс. т на конец квартала еще хранились на терминале.

 

Через грузовой терминал перевалено 22 тыс. т товаров (стройматериалы, металлы, контейнеры – «И.»), включая 5,8 тыс. т импортных грузов и 16,1 тыс. т экспорта. Также через порт отгружено зарубежным потребителям 15,6 тыс. т растительного масла.

 

Всего объем оптовой торговли через порт за год удвоился, превысив 1,131 млрд леев. Генеральным инвестором и Trans Cargo Terminal оказано портовых услуг на 46,8 млн леев (+8,1%), арендных услуг - на 5,1 млн леев.

 

За квартал резидентами порта уплачено налогов и сборов на 114,2 млн леев (рост в 1,5 раза), в том числе 49,7 млн акцизов, 58,2 млн - НДС, 2,6 млн - за таможенные процедуры.

 

В порту зарегистрировано 57 резидентов, насчитывающих 444 сотрудника со средней зарплатой в 10 тыс. леев.

 

Danube Logistics подписал в 2004 г. инвестиционное соглашение с правительством Молдовы  на строительство порта в Джурджулешть. Акционерами Danube Logistics являются Danube Logistics Holding BV (Голландия) и Европейский банк реконструкции и развития. Порт построен на побережье Дуная у впадения Прута возле села Джурджулешть. В непосредственной близости от него находится румынский порт Галаць и украинский - Рени.

7920 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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