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Молдова отовсюду

№ 29 (1195) 18 August 2017

Дни диаспоры пройдут в Молдове с 18 по 20 августа по всей территории республики под патронатом правительства.

 

В программе - День отрытых дверей в правительстве, а также тематические семинары и консультации, Кубок диаспоры по мини-футболу и др. Руководство Бюро по связям с диаспорой отчитается о деятельности по поддержке наших граждан за рубежом, представит результаты их картографирования. Планируется обсудить программы экономического стимулирования возвращения мигрантов в страну и их реинтеграции в общество.

 

В рамках VII Международного фестиваля «Густар» будет организована выставка-ярмарка «Молдова отовсюду», посвященная диаспоре.

 

Мероприятия пройдут и за пределами столицы. 22 августа в с. Холеркань состоится открытие пятой программы «DOR» (Diaspora, Origini, Reveniri), в которой примут участие сто детей выходцев из Молдовы из 14 стран.

9770 Автор: Соб. инф.
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