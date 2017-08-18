Дни диаспоры пройдут в Молдове с 18 по 20 августа по всей территории республики под патронатом правительства.

В программе - День отрытых дверей в правительстве, а также тематические семинары и консультации, Кубок диаспоры по мини-футболу и др. Руководство Бюро по связям с диаспорой отчитается о деятельности по поддержке наших граждан за рубежом, представит результаты их картографирования. Планируется обсудить программы экономического стимулирования возвращения мигрантов в страну и их реинтеграции в общество.

В рамках VII Международного фестиваля «Густар» будет организована выставка-ярмарка «Молдова отовсюду», посвященная диаспоре.

Мероприятия пройдут и за пределами столицы. 22 августа в с. Холеркань состоится открытие пятой программы «DOR» (Diaspora, Origini, Reveniri), в которой примут участие сто детей выходцев из Молдовы из 14 стран.