«French Bulldog»: специфика формата

В кишиневском сегменте «street-food» появился любопытный отечественный проект: сеть «French Bulldog», действующая по одной из французских моделей уличного общепита. Бизнес принадлежит предпринимателю Вадиму Степаненко, который до этого развивал объекты в области «fast-food» преимущественно в Украине.

Новая сеть насчитывает шесть торговых точек, из которых работают три (в центре, на Буюкань и Рышкановке), остальные будут запущены осенью. Учитывая единый стиль оформления и технологию производства питания, «French Bulldog» готовится к продаже франшиз. Пока тестируется спрос на главный продукт — френч-дог, максимально приближенный к французской классике.

По словам Вадима Степаненко, главная проблема сектора «street-food» - в ингредиентах. «Год назад я начал изучать молдавский рынок хот-догов и понял, что его, по сути, нет. Никто не выпекает специальных булочек и не производит нужных сосисок: все, что предлагается уличной торговлей — это адаптированный вариант. В одной из сетей АЗС поставляли французские ход-доги, но все сырье поступало в замороженном виде из Украины. Я долго вел переговоры с мясокомбинатами, в итоге остановил свой выбор на предприятии «Rogob». Сосисок для френч-догов оно не выпускает, нам пришлось привезти им образцы сосисок украинской сети «Мистер Гриль», и «Rogob» выпустил максимально близкий аналог. Всего у нас три вида сосисок, каждая весом в 100 гр и длиной в 21 см. В месяц «Rogob» поставляет нам спецзаказ в пределах одной тонны».

Сложнее всего пришлось с выпечкой: молдавские пекарни предлагают один вид стандартной булочки, разрезанной вдоль. Что не соответствует французскому формату, где нужен багет «с хрустом», длиной в 22 см, с круглым отверстием посередине. Тем «street-food» и отличается от «fast-food»: в первом случае на ходу можно есть одной рукой, не боясь, что часть ингредиентов выпадет. В результате, необходимую выпечку стали импортировать в замороженном виде из Украины. Это было единственное предложение, которое поступило от компании-импортера «El Paso».

Специфика «street-food» - в максимальной близости к пешеходным потокам, при этом спальные районы полностью исключены. На первый план выходят киоски и фудтраки (кафе на колесах), которые в Кишиневе — на вес золота. Введенный мораторий на новые киоски повысил их арендную стоимость с 4 до 10 тыс. леев в месяц, в зависимости от дислокации. Фуд-трак, при этом, перемещаться не может, его авторизация не предполагает смену места работы. Что, в принципе, обесценивает идею самого бизнеса: данная форма торговли изначально была нацелена на преследование покупателя по всему городу.

«В поисках новых киосков я случайно вышел на сеть «Magic Hot-Dog», - отметил г-н Степаненко. - Она действовала в районах Северного и Центрального автовокзалов, при этом хот-доги у «Magic» были весьма неплохие. Все в их подаче было продумано — брендированные стаканчики, упаковка, ингредиенты, которые импортировались из Польши. Промаха было два: слишком большой и «разношерстный» ассортимент, а также дислокация самих киосков. Рынки и автовокзалы — не то место, куда молодежь придет в поисках качественных хот-догов. Равно как и станции АЗС. Это недешевый продукт (наша цена 28-32 лея за френч-дог), при том, что себестоимость составляет половину суммы. Надо учесть сезонность продаж: в летнее время они снижаются втрое, и на первое место выходят продажи кофе. Я познакомился с хозяином этой сети, он уступил мне те киоски, которые раскрутить не смог. Один из них находится на Московском проспекте, где мы запустили самую успешную нашу точку».

В уличном общепите у «French Bulldog» порядка десяти конкурентов, крупнейшие из которых «Granier», «Cataleya», «La Mamuca», «Simigeria Petru», «Covrigo», «Mr Cookie», «Rumenel», «Bulka». Френч-догов из них не выпускает никто, что позволяет новой сети выделиться уже на старте при минимуме капиталовложений.