«Вот приедет барин...»

Вступили в силу очередные поправки в закон об организации и проведении азартных игр, предусматривающие некоторое послабление для участников рынка. В условиях объявленной госмонополии новые правила пока мало что меняют. Все ждут появления некоего «стратегического инвестора», которому доверят отрасль с оборотом минимум в полмиллиарда леев в год.

Согласно нововведениям, минимальный возраст для участия в азартных играх будет дифференцирован. Так, для игр с повышенным социальным риском (казино и игровые автоматы) он составит 21 год, для игр с низким социальным риском (лотереи и пари на спортивные состязания, за исключением моментальных лотерей) возрастной ценз вновь снизился до 18 лет.

Кроме этого, документ предусматривает снижение размера финансовой гарантии при проведении денежных лотерей со 100% до 25% призового фонда. Данное решение объясняется тем, что «поскольку организация лотерей является монополией государства, введение гарантии вообще не оправдано».

Есть нюансы и с размером призового фонда. Январские поправки с. г. установили, что призовой фонд для всех типов лотерей должен быть в размере не менее 50% от общего количества проданных билетов. Сейчас законодатели признали, что попытка ввести единый порог для всех типов лотерей ставит под угрозу функционирование игры лото, где ставки делаются на основе коэффициентов. Поэтому призовой фонд будет сформирован в зависимости от типа лотерей. Устанавливать обязательства предоставления финансовых гарантий, ее размер и условия оказания особых услуг (в зависимости от специфики проведения конкретных лотерей) теперь будет Агентство публичных услуг, получившее эти полномочия от министерства финансов.

Из закона исключен пункт, согласно которому производитель специального оборудования (центральной компьютерной системы и терминалов) должен обладать международным сертификатом ISO 27001. По мнению авторов, данное требование признано несоразмерным, «поскольку может сократить число потенциальных поставщиков игорного оборудования и привести к неоправданным расходам на его внедрение».

Также вводится новое понятие «валовой доход от азартной игры», под которым понимается разница, определенная по каждому виду игры за один календарный день (месяц) между суммой, принятой от участников игры в качестве платы за участие в игре, и суммой выплаченных выигрышей.

В этом деле остается открытым лишь один вопрос: для кого готовится столь удобная платформа, учитывая недееспособность «Национальной лотереи Молдовы»? Полгода назад под ее контроль отдали всю молдавскую игорную индустрию, за исключением «живых» казино и игр, не входящих в категорию азартных (рекламные розыгрыши призов и автоматы для проверки силы). Но отрасли как таковой не существует. По словам председателя Патронатной ассоциации развлекательного бизнеса Галины Волощенко, сегодня в Молдове действуют два казино - «Nuovo» и «Europa». При этом у последнего в сентябре заканчивается срок действия лицензии. Таким образом, «в игре» останется всего один оператор. В 2017 году работу прекратили 65 компаний, располагающих 298 залами на 3,5 тыс. игровых автоматов и 40 букмекерских контор. Учитывая новую политику реформирования отрасли, вернуться в бизнес никто не рассчитывает.

Между тем, на прошлой неделе кабмин одобрил инициативу минэкономики, подписав постановление об утверждении целей и условий государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития «Loteria Nationala a Moldovei» и общих требований по отбору частного партнера. Было решено, что Агентство публичной собственности организует конкурс по отбору инвесторов, с которым будет заключен 15-летний контракт. Документ предполагает привлечение двух партнеров. Первый сможет развивать деятельность «Loteria Nationala a Moldovei» в области проведения лотерей и спортивных пари, второй — в секторе игровых автоматов с денежными выигрышами.

Условия выдвинуты жесткие. Так, на партнерство с главным «лотерейщиком» страны могут претендовать компании с оборотом не менее 500 млн евро за последние три года, с соответствующими активами и опытом работы в сфере азартных игр. К примеру, партнер по части проведения лотерей должен подтвердить свой опыт работы и иметь трехлетний контракт с одним из телеканалов национального покрытия о размещении рекламы и ТВ-передач. Что касается партнера по деятельности в области игровых автоматов, он обязан располагать не менее 5 тыс. таких автоматов в европейских странах.

От такого альянса уже подсчитана отдача. Планируется, что за время реализации этих контрактов «Loteria Nationala a Moldovei» перечислит в бюджет порядка 140 млн евро. Из них 42 млн евро принесут лотереи и пари и 98 млн евро — сегмент игровых автоматов. По каждому контракту партнеры ГЧП уплатят налогов и пошлин в размере 10 млн евро и 22 млн евро соответственно.

При этом все инвестиции в игорный сектор будут осуществлять частные партнеры. Согласно контракту, они получат 10% доходов от организации пари, 25% - лотерей и 49% - от деятельности игровых автоматов.

Одним словом, в этом бизнесе начинается «большая игра», ставки в которой принимаются выборочно.