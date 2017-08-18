Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Мотивирующий прогноз

№ 29 (1195) 18 August 2017

Прогноз Национального банка Молдовы (НБМ) о снижении годового уровня инфляции в 2018 г. до 4,4%  мотивирует банки снижать процентные ставки кредитов, - считает эксперт Института развития и социальных инициатив Viitorul Виктор Урсу.

 

В своем исследовании о влиянии инфляции на банковский сектор он отметил, что «в июне средняя процентная ставка по новым кредитам в национальной валюте составила 10,03%, что на 4,12 процентных пункта меньше, чем год назад».

 

Однако беспокойство банков по-прежнему вызывает «большая доля неблагонадежных кредитов, которая составляет 17%, что оказывает серьезное давление на честных плательщиков».

 

«Статистика показывает, что проценты по кредитам в молдавских леях составили чуть более 10%, но фактическая ставка достигает более 15%. Это связано с тем, что банки включают разные комиссии, которые делают кредиты дороже. Причина дорогих кредитов связана и с неблагонадежными кредитами, стоимость которых оплачивают добросовестные клиенты через разные комиссии», - отметил Урсу.

 

По словам эксперта, «на данный момент наиболее выгодно брать кредиты сроком от двух до пяти лет».

 

Данное исследование основано на прогнозе Национального банка Молдовы (НБМ), которое указывает рост годового уровня инфляции до конца текущего года (на июль он составляет 7,3%). Однако в 2018 г. годовой уровень инфляции вернется в заданный коридор 5% +/- 1,5% и даже опустится до 4,4%.

9850 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1946
КУНЕВ ВалентинМенеджер.
1955
ГУЖА СерджиуВ 2005-2011 член Счетной палаты.
1955
ГОГАН Доразаместитель директора компании "DK-intertrade".
1958
ХРОПОТИНСКИЙ ВикторМенеджер.
1961
БАЛМОШ ГалинаДепутат парламента.
1971
ТЭНАСЕ АлександруМинистр юстиции
1981
ПИСТРИНЧУК ВадимДепутат парламента РМ.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон


Online
Попали «в молоко»…
Посылка с сюрпризом или почтовый дисбаланс
Компания Agropiese TGR открыла новый торгово-технический центр в Комрате
MIEPO привлекает европейские фонды
Какой у нас в Молдове «бананас»?
Гигиена – фактор риска на предприятиях пищевой промышленности
Проект МАСР продолжает поддерживать группы производителей
Серьезный сигнал
Послевкусие «молочного вопроса»...
Новые продукты традиционного качества




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».