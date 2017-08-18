Мотивирующий прогноз

Прогноз Национального банка Молдовы (НБМ) о снижении годового уровня инфляции в 2018 г. до 4,4% мотивирует банки снижать процентные ставки кредитов, - считает эксперт Института развития и социальных инициатив Viitorul Виктор Урсу.

В своем исследовании о влиянии инфляции на банковский сектор он отметил, что «в июне средняя процентная ставка по новым кредитам в национальной валюте составила 10,03%, что на 4,12 процентных пункта меньше, чем год назад».

Однако беспокойство банков по-прежнему вызывает «большая доля неблагонадежных кредитов, которая составляет 17%, что оказывает серьезное давление на честных плательщиков».

«Статистика показывает, что проценты по кредитам в молдавских леях составили чуть более 10%, но фактическая ставка достигает более 15%. Это связано с тем, что банки включают разные комиссии, которые делают кредиты дороже. Причина дорогих кредитов связана и с неблагонадежными кредитами, стоимость которых оплачивают добросовестные клиенты через разные комиссии», - отметил Урсу.

По словам эксперта, «на данный момент наиболее выгодно брать кредиты сроком от двух до пяти лет».

Данное исследование основано на прогнозе Национального банка Молдовы (НБМ), которое указывает рост годового уровня инфляции до конца текущего года (на июль он составляет 7,3%). Однако в 2018 г. годовой уровень инфляции вернется в заданный коридор 5% +/- 1,5% и даже опустится до 4,4%.