Конкурентоспособность растет

Подразделение по внедрению проекта по Повышению конкурентоспособности Всемирного банка (UIPAC) утвердила еще 17 заявок на финансирование

В число новых бенефициаров входят четыре индивидуальных предприятия из сферы пчеловодства - «Cucu Vasile», «Casa Albinei», «Albinărie» и «Apinord». Для того, чтобы мед молдавских производителей стал конкурентоспособным на международных рынках, получатели грантов смогут обратиться к местным и зарубежным консультантам для развития своего бизнеса. Среди услуг, финансируемых за счет грантов PAC-II, значится разработка сайтов, нового дизайна этикетки, упаковки и логотипа, проведение маркетинговых исследований, внедрение систем менеджмента качества и сертификации.

За счет полученного гранта производитель вина «Vinăria Hâncești» намерен реализовать широкий спектр маркетинговых шагов и продвижения своей продукции на рынок Румынии.

Молдавское вино, орехи и миндаль могут оказаться на столе европейцев благодаря поддержке проекта и в случае с предприятием из Штефан-Водэ «Ygrick-Group». Оно намерено экспортировать свои органические продукты в страны ЕС, но с помощью гранта предварительно повысив их конкурентоспособность.

А бренд «Ravetti», принадлежащий индивидуальному предприятию «Olga Ceban», хочет закрепиться на новых зарубежных рынках, прежде всего – в Румынии и странах Северной Европы. Компания уже экспортирует в Нидерланды и Бельгию на основе контрактов «private label» для престижных марок наподобие Pretty Wilde Linjerie. Кроме того, для своих международных клиентов «Ravetti» производит специальное медицинское белье для женщин, которые подверглись хирургическому вмешательству или страдают различными заболеваниями. Эти изделия молдавского производителя были отмечены популярными медицинскими журналами, как входящие в пятерку лучших в мире. При поддержке гранта PAC-II «Ravetti» создаст новый сайт, Lookbook для новой коллекции, которая будет способствовать продвижению продукцию через социальные сети.

Компания «Propac» производит пластиковые упаковочные материалы, клейкие ленты и широкий ассортимент упаковочных машин. Менеджеры компании предложили выйти на румынский рынок с уникальным продуктом и качеством. Для достижения своих целей компания намерена реализовать промо-акции на целевом рынке и повысить эффективность управления путем обучения и внедрения системы CRM.

Еще одна компания - «Postmodern», - планирует завоевать российский рынок. Компания производит автоматизированные панели для интеллектуальных зданий и заводов, оказывает услуги по продажам, дизайну, консалтингу, монтажу, гарантийному и послегарантийному обслуживанию систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, автоматизации и т.д. Чтобы успешно конкурировать на внешних рынках, менеджеры компании намерены обратиться к специалистам по разработке маркетинговой стратегии продвижения, будет внедрена система контроля качества, проведена рекламная кампания.

Большие планы по расширению своего присутствия в странах Европейского Союза и других регионов и у ведущего производителя косметических изделий, фабрики «Viorica Cosmetic». Она экспортирует в Латвию, Беларусь, Украину, Румынию, Сенегал, а сейчас при помощи полученного гранта нацелилась выйти еще и на рынки Словакии, России, Казахстана и Азербайджана.

Представители силовых и военных структур Российской Федерации и Европы могут носить головные уборы, сделанные в Молдове. Компания «Cascom-lux» планирует выйти на рынки этих стран, для чего при поддержке PAC-II хотела бы нанять экспертов для исследования рынков, идентификации возможных партнеров, разработки маркетинговых и рекламных стратегий.

Молдавские фирмы будут экспортировать не только товары, но и услуги. В частности, «Compania Royal Map», которая предоставляет широкий спектр услуг в области географических информационных систем (ГИС) и работает с такими известными международными клиентами, как TomTom или Fulcrum планирует создать свою новую визуальную идентичность, разработать корпоративный сайт и приобрести специализированное программное обеспечение.

И молдавские туристические компании, имеющие право на получение грантов поддержки от Всемирного банка, получат финансирование на реализацию своих планов развития. Оператор «PandaTur» собирается продвигать в Румынии туристические маршруты по Молдове, с намерением впоследствии расшириться и на другие европейские страны.

С момента начала своей деятельности UIPAC одобрил уже более ста проектов, еще 10 находятся в стадии рассмотрения. Общий бюджет PAC-II составляет $45 млн, период реализации – 2015-2019 годы.